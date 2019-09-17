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Дмитрий Козак забраковал инвестиционный кодекс
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Дмитрий Козак забраковал инвестиционный кодекс
Газета № 140 (3095) (1709) Бизнес,
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Дмитрий Козак забраковал инвестиционный кодекс
Законопроект Минфина о стимулировании капиталовложений встретил сопротивление в правительстве
Дмитрий Козак раскритиковал подготовленный Минфином законопроект о защите и поощрении капиталовложений, найдя в нем коррупционные риски. Вице-премьера не устраивает избирательный подход при предоставлении господдержки
Дмитрий Козак (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность, направил первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову замечания относительно законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, рассказали РБК два источника, знакомые с их содержанием. Законопроект Минфина предполагает заключение соглашений (СЗПК) с инвесторами в рамках нескольких инвестиционных режимов. Инвестпроекты с объемом собственных средств не менее 10 млрд руб. могут рассчитывать на базовую или индивидуальную стабилизационную оговорку, (например, неизменность налоговых условий или тарифов естественных монополий и другие меры господдержки, в том числе получение бюджетных средств.

Что не устраивает Козака

Вице-премьер считает, что законопроект предполагает избирательный подход при предоставлении господдержки, а это грозит бюрократизацией и нарушением принципов конкуренции. В частности, появление механизма индивидуальных соглашений сведет процесс привлечения инвестиций к личным договоренностям с представителями власти вместо работы в правовом поле. Минфин предлагает отбирать инвестпроекты при помощи финансово-инвестиционного аудита, но, по мнению вице-премьера, это не может гарантировать объективности, поскольку документы, предоставляемые инвестором, могут содержать оценочную информацию. Все это чревато злоупотреблениями и коррупционными преступлениями, считает Козак.

Поскольку право на получение стабилизационной оговорки, согласно законопроекту, возникает лишь при заключении СЗПК, условия ведения бизнеса окажутся в зависимости от воли чиновников, отмечает Козак. Такой подход может ухудшить инвестклимат.

Вице-премьер выступает за гарантии стабильности условий ведения бизнеса и переходные периоды (2–5 лет) в случае изменения законодательства для всех участников рынка без заключения индивидуальных соглашений. Для этого, по его мнению, необходимо проводить предварительную публичную оценку проектов на предмет ухудшения условий деятельности и закрепить на законодательном уровне материальную ответственность государства за нарушение принципов ведения бизнеса. Эти меры помогут сделать государство равноправным партнером бизнеса в регуляторной сфере и создать условия для инвестирования в российскую экономику.

Источник РБК в правительстве заявил, что законопроект о СЗПК в нынешнем виде противоречит другим мерам поддержки, в том числе СПИК (специальный инвестконтракт — форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. — РБК). «Широко известно о неприятии Козаком индивидуальных мер поддержки», — сказал собеседник РБК. Ему не известно, учтены ли замечания вице-премьера при подготовке финальной версии документа, окончательного решения об этом законопроекте пока не принято.

Представитель вице-премьера отказался от комментариев. В Минфине не ответили на запрос РБК, учтены ли замечания в финальной версии законопроекта. Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов насчет имеющихся разногласий посоветовал обратиться к представителям профильных вице-премьеров.

Сложный законопроект

Минфин готовит законопроект о защите и поощрении капиталовложений, называемый также инвесткодексом, с августа 2018 года. Новая модель инвестиционных проектов стала компромиссом после предложения помощника президента Андрея Белоусова изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и химических компаний. Деньги должны были помочь реализовать поручение президента увеличить долю инвестиций в основной капитал в российском ВВП до 25% с нынешних 21% ВВП.

Идея Белоусова вызвала сопротивление бизнеса, который поддержали правительство, Минфин и Минпромторг. В результате переговоров на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) планы изменились. Компаниям предложили добровольно вложиться в реализацию национальных проектов.

На прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что работа над законопроектом заканчивается, механизм СЗПК позволит привлечь от 20 трлн руб. инвестиций. Силуанов говорил, что законопроект планируется внести в Госдуму этой осенью. Медведев отметил, что работа над инвесткодексом шла с трудом — только на уровне главы правительства состоялось три совещания, посвященных законопроекту. Министр экономики Максим Орешкин в интервью РБК 12 сентября говорил, что сейчас готовится финальная версия законопроекта о СЗПК для внесения в Госдуму, а все разногласия по этой теме в правительстве практически сняты.

Что говорят бизнесмены и чиновники о законопроекте

Источник, близкий к одной из крупных компаний, сообщил РБК, что бизнес согласен с некоторыми замечаниями Козака, например насчет расширения стабилизационной оговорки. В РСПП отказались от комментариев.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу «Россия 24» в минувший четверг представил похожие аргументы, отвечая на вопрос о законопроекте Минфина. «Бизнес должен быть защищен общим законодательством, общими институтами инвестирования, доступом к кредитам, защитой права собственности через суды уже в нынешнем виде, без этого закона», — заявил он (цитата по ТАСС). Кудрин отметил, что 95% российского бизнеса не сможет воспользоваться этим законом: «Может, воспользуются главные предприятия, сильные инвесторы». «Возможно, это будет дополнительным подспорьем, достаточно хорошим. Это, как я думаю, не решит проблему инвестиций и в целом того масштаба, который нужен для прорыва в экономическом росте», — сказал он.

В начале сентября глава РСПП Александр Шохин говорил, что главный камень преткновения в спорах вокруг законопроекта — это вопрос, не является ли предоставление льгот в рамках этого документа нарушением конкуренции. «Для нас очень важна норма, которая пока слабо прописана, но намек на нее есть — чтобы были стабилизационные оговорки в силу закона, а не в силу соглашения. А это значит, отсрочка введения норм, ухудшающих условия ведения бизнеса на несколько лет, — до пяти лет», — отметил Шохин (цитата по ТАСС).

Белоусов, положивший начало работе над законопроектом, считает, что нужно ускорить его принятие. «Компании будут реализовывать [проекты], если будет содействие государства, а если не будет — не будут реализовывать. Понятно, что любой проект определяется не только наличием денег у компаний, но и экономической эффективностью: IRR, сроками окупаемости и пр. При высоких процентных ставках, конечно, требуются определенные механизмы господдержки. Необязательно прямые. Хотя бы создание неизменных условий, стабилизационная оговорка», — сказал Белоусов (цитата по «Интерфаксу»). Без этого закона все наши коммуникации с крупным бизнесом и их проектами остаются разговорами, добавил он.

Автор: Светлана Бурмистрова.
При участии: Юлия Старостина.
Теги: Минфин , Коррупция
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