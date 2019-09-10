Через «Таврию» к Крыму

Частная компания заявила о планах осуществлять пассажирские перевозки на присоединенный полуостров

Владелец первого в России частного поезда «Гранд Экспресс» подал заявку на товарный знак «Таврия». Компания заявила об интересе к перевозке пассажиров по Крымскому мосту, движение поездов по нему должно начаться в декабре

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Куда поедет «Таврия»

Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Таврия». Об этом говорится в материалах Роспатента (есть в распоряжении РБК), их подлинность подтвердил представитель ведомства.

Действие товарного знака, на который претендует компания, охватывает в том числе связанные с железнодорожным транспортом товары и услуги — железнодорожные перевозки, вагоны и составы. Заявка была подана 17 июля. «Обращение находится на рассмотрении», — сказал РБК представитель Роспатента.

Таврия, а также Таврида — историческое название Крымского полуострова. «В связи с высокой степенью готовности транспортной инфраструктуры между материком и полуостровом компания рассматривает возможность расширения маршрутной сети», — заявил РБК представитель «Гранд Экспресса». «Предварительные оценки туристического спроса показывают, что организация пассажирского сообщения в Крым имеет значительный потенциал с точки зрения как роста пассажиропотока, так и востребованности сопутствующих сервисов. Регистрация товарного знака осуществляется в рамках формирования перспективного плана развития компании», — добавил он. Представитель «Гранд Экспресса» не уточнил, какие вагоны компания намерена использовать для поездок в Крым.

Официально оператор, который будет осуществлять перевозки пассажиров по Крымскому мосту, еще не назывался. Железнодорожное сообщение с Крымом планируется начать в декабре 2019 года, автомобильное движение было запущено в мае 2018-го. Строительством автодорожной и железнодорожной частей моста занимается компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

В феврале 2019 года начальник дирекции по обслуживанию пассажиров Крымской железной дороги (ФГУП «КЖД», находится в ведении Росжелдора, структуры Минтранса) Владимир Резниченко заявлял, что билеты на пассажирские перевозки через Крымский мост могут начать продавать за 90 дней до старта, в середине сентября. В июне и.о. гендиректора КЖД Василий Назарян рассказал о переносе сроков начала продаж на октябрь.

В пресс-службе КЖД сообщили РБК, что на данный момент все вопросы организации пассажирских железнодорожных перевозок в Крым находятся в работе. «Детально по каждому пункту будем готовы ответить осенью», — сказали там. «Вопрос организации перевозок в Крым находится в компетенции Минтранса», — сообщил РБК представитель РЖД. Представитель минтранса Крыма рекомендовал обратиться в федеральный Минтранс. 23 августа министр транспорта России Евгений Дитрих затруднился назвать оператора железнодорожных перевозок по Крымскому мосту. Представитель Минтранса в пятницу, 6 сентября, отказался от комментариев до начала официальной продажи билетов.

Что известно о «Гранд Экспрессе»

«Гранд Экспресс», образованный в 2002 году, стал первой российской частной транспортной компанией, получившей лицензию на право перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. Перевозки начались в 2005 году. Сейчас «Гранд Экспресс» эксплуатирует поезд повышенной комфортности на направлении Москва — Санкт-Петербург. По данным СПАРК, выручка компании в 2018 году составила 878 млн руб., чистая прибыль — 143 млн руб.

28 августа гендиректором «Гранд Экспресса» стал Александр Ганов. 12 августа он покинул пост первого вице-губернатора Тамбовской области, а до 2015-го полгода был министром инвестиций и инноваций в правительстве Московской области.

За последнее время у «Гранд Экспресса» дважды сменились владельцы. 7 мая стало известно, что компанию купил частный железнодорожный оператор «ТрансКлассСервис» (ТКС). Представитель «Гранд Экспресса» тогда говорил РБК, что до этой сделки Sorena Investments Limited, контролировавшая «Гранд Экспресс», принадлежала бизнесмену Михаилу Рабиновичу. «Решение выйти из актива было принято бенефициаром [Рабиновичем] в связи с необходимостью развития других бизнес-проектов», — уточнял он.

Спустя месяц, 18 июня, ТКС сообщил, что продал «Гранд Экспресс», не назвав ни сумму сделки, ни покупателя. Компанией «было принято решение изменить стратегию развития собственной маршрутной сети, исключив из нее направление Москва — Санкт-Петербург [по которому ездит «Гранд Экспресс»]. В связи с этим было принято решение о продаже акций», — сообщил представитель ТКС.

Из данных СПАРК и реестра юридических лиц Кипра следует, что в мае 2019 года бывший владелец «Гранд Экспресса» получил почти 14% ТКС. Но гендиректор ТКС Олег Каверин в разговоре с РБК назвал эту информацию не соответствующей действительности.

Ранее источник РБК, знакомый с планами ТКС, и источник, близкий к крымскому минтрансу, говорили, что эта компания также интересовалась участием в организации пассажирских перевозок на полуостров после открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Но Каверин и это опровергает. «У ТКС годами сформировавшийся полигон и лояльные пассажиры. Крым не представляет интереса», — заявил он РБК.

Почему РЖД не едут в Крым

После присоединения Крыма к России в 2014 году США и Евросоюз ввели санкции против российских компаний и бизнесменов, работающих на полуострове. На РЖД не распространяются ни американские, ни европейские санкции. А пассажирские перевозки и поставка вагонов могли бы нести высокий риск санкций, в частности со стороны Украины, сказал РБК источник в РЖД.

Ранее Минфин выступил против выплаты дивидендов РЖД за 2018 год имуществом, в частности вагонами, которые в дальнейшем могли бы быть направлены в Крым. Позднее «Коммерсантъ» сообщил об обсуждении возможности продажи вагонов, которые затем могли быть использованы на этом направлении, с учетом средств Резервного фонда.

Единственный производитель вагонов локомотивной тяги в России — «Трансмашхолдинг», партнером которого выступает французский машиностроительный концерн Alstom Transport, напомнил глава Союза пассажиров Кирилл Янков. «Холдинг не будет рисковать, поставляя вагоны в Крым», — добавил он. РБК направил запрос в «Трансмашхолдинг». Но обеспечение Крымской железной дороги вагонами — вполне решаемая задача, считает Янков.

Источник РБК в крымском минтрансе отметил, что КЖД будет заниматься только обслуживанием поездов.