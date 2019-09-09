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Иран отважился на рискованные исследования
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Газета
Иран отважился на рискованные исследования
Газета № 134 (3089) (0909) Политика,
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Иран отважился на рискованные исследования
Почему Тегеран вновь пересмотрел свои обязательства по ядерной сделке
Иран снова сократил свои обязательства в рамках ядерной сделки. Однако это практически не приближает Тегеран к созданию ядерной бомбы — решение призвано заставить Евросоюз вернуться к соглашению, уверены эксперты
Хасан Роухани (Фото: Mohammad Berno / AP)

Иран разрешил себе исследовать центрифуги

В пятницу, 6 сентября, власти Ирана сократили свои обязательства в рамках ядерной сделки. Они, как сообщил президент Ирана Хасан Роухани, отказались от соблюдения ограничений по атомным исследованиям. Речь идет, в частности, об исследованиях для создания более продвинутых, чем есть в распоряжении Исламской Республики, центрифуг для обогащения урана. Однако пока страна продолжает придерживаться ограничений в отношении количества и типов используемых центрифуг.

Иран выбрал наименее серьезный вариант приостановки своих обязательств, считает эксперт ПИР-Центра Андрей Баклицкий. «Ограничение, которое снял Иран, незначительно. Во-первых, потому что разрабатывать новые центрифуги можно было и раньше, но нельзя было объединять их в каскады — «фермы» по обогащению урана. Во-вторых, потому что исследование центрифуг напрямую не влияет на количество обогащенного урана», — отметил он в разговоре с РБК. Решение, принятое Ираном, практически не приближает его к созданию ядерной бомбы, но направлено на то, чтобы подтолкнуть Евросоюз к спасению ядерной сделки, уверен эксперт Российского совета по международным делам Владимир Сажин. В Иране работают центрифуги первого и второго поколений, а в России, например, запускаются уже центрифуги девятого поколения, поэтому Ирану пришлось бы пройти множество ступеней, чтобы достичь современного уровня, сказал эксперт РБК.

Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана (СВПД) был заключен в 2015 году. Участниками соглашения помимо Тегерана были Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция. В мае 2018 года США вышли из соглашения. Остальные страны решили сохранить его действие. Однако остающимся в соглашении странам пока не удалось обеспечить приемлемый для Ирана уровень исполнения сделки. Этому препятствуют санкции, которые Вашингтон ввел в отношении иранской нефти. США не покупают ее, а под санкции могут попасть и третьи страны, которые это сделают.

Если бы Иран всерьез решил нарушить соглашение и перейти к созданию ядерного оружия, он действовал бы по-другому, например начал бы обогащение урана до 20%, обращает внимание Баклицкий. Начав исследования, Тегеран пытается заставить участников ядерной сделки соблюдать ее условия, указывает он.

Поэтапный отказ от исполнения соглашения Иран начал в мае этого года. Первым делом он снял ограничения на запасы обогащенного урана и тяжелой воды, используемой в ядерных реакторах (по условиям СВПД страна может хранить у себя 300 кг обогащенного урана и 130 т тяжелой воды, а излишки должна продавать). В июле Иран решил превысить согласованный уровень обогащения урана с 3,67 до 5% (оружейным считается металл с долей содержания изотопа урана-235 выше 20%). Иранские власти предупреждали, что будут каждые 60 дней отказываться от части ограничений до тех пор, пока остальные участники сделки не обеспечат ему экономическую выгоду в обмен на соблюдение СВПД.

Варианты спасения сделки

4 сентября замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран вернется к соблюдению условий СВПД, если сможет продавать свою нефть или если ему в течение четырех месяцев откроют кредитную линию на $15 млрд. На эту сумму Иран сможет продавать в Европе нефть и покупать необходимые товары, поясняет Баклицкий. Предложение о кредите Тегерану сделал Париж, о чем накануне заявления Арагчи сообщили сразу несколько СМИ. США, однако, готовы помешать открытию кредитной линии для Ирана — тактика Вашингтона заключается в максимальном давлении на Тегеран, о чем неоднократно говорили представители Белого дома. Иран, в свою очередь, допускает полный выход из сделки, если остальные ее участники не будут защищать его интересы.

Европейские страны пытаются сохранить экономическое сотрудничество и торговлю с Ираном, создав специальный механизм расчетов INSTEX. Проект был запущен 29 июня, в июле с помощью механизма провели первые транзакции. Но проблемой INSTEX остается то, что он не покрывает закупки Евросоюзом иранской нефти.

Даже если Франция откроет Ирану кредитную линию, что крайне маловероятно, потому что этого не допустят США, это только временная мера, так как денег хватит на полгода-год, говорит Баклицкий. В ирано-американских отношениях, по его словам, остается надеяться только на то, что по итогам президентских выборов 2020 года Дональда Трампа сменит президент от Демократической партии, который вернет сделку, резюмирует эксперт.

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: Иран , ядерная сделка , СВПД , санкции США
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