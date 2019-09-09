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Сбербанк зашел на рынок с юга
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Газета
Сбербанк зашел на рынок с юга
Газета № 134 (3089) (0909) Технологии и медиа,
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Сбербанк зашел на рынок с юга
Крупнейший российский финансовый конгломерат запустил пилот по доставке продуктов
Сбербанк выходит на рынок доставки продуктов из магазинов с сервисом «СберМаркет». Для банка, чья стратегия предполагает превращение в ИТ-компанию, это не первый проект в сфере онлайн-торговли и фудтеха
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка. В августе венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II стал совладельцем сервиса доставки продуктов Instamart, выкупив долю у первого зампреда банка Льва Хасиса.

Пока «СберМаркет» работает в тестовом режиме. Первым партнером сервиса стала сеть оптовых продаж Metro Cash&Carry, доставка пока осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Сервис планирует работать без наценок, то есть стоимость товара будет такой же, как и в магазине, а время доставки составит два часа. Как пояснил представитель банка, пилот продлится месяц, после чего будет принято решение о том, в каком формате его масштабировать. С кем из ретейлеров еще ведутся переговоры, партнеры не раскрывают.

Новый сервис работает на базе технологической и операционной платформы Instamart. Кроме того, как уточнил управляющий директор Instamart Асан Курмангужин, «СберМаркет» был интегрирован в технологическую экосистему Сбербанка, благодаря чему покупатели смогут зарегистрироваться на ресурсе в том числе с помощью Сбербанк ID. Он также не исключил, что по результатам пилота Instamart может сменить бренд на «СберМаркет». «Учитывая широкую узнаваемость различных продуктов Сбербанка, мы рассчитываем, что успешная апробация «СберМаркета» в Ростове и Краснодаре позволит в короткие сроки запустить сервис во всех городах, где работает Instamart. Это позволит нам значительно нарастить клиентскую базу и при поддержке Сбербанка стать лидером доставки продуктов в России», — отметил представитель Instamart.

Зачем новый сервис Сбербанку

Согласно собственной стратегии в ближайшие годы Сбербанк должен трансформироваться в ИТ-компанию. За последние три года банк уже вложил 3% своей чистой прибыли в развитие небанковской экосистемы, сообщал в конце июля первый зампред Сбербанка Лев Хасис.

Представитель Сбербанка отметил, что рынок фудтеха — быстрорастущая перспективная ниша в электронной коммерции, поэтому они рассматривают для себя это направление как одно из ключевых.

По оценке DataInsight, в 2018 году объем рынка интернет-заказов продуктов питания составил 22,9 млрд руб. Однако из общего количества заказов в интернете на продукты питания пока приходится лишь 2%. Лидером рынка доставки продуктов питания является сервис «Утконос» — в 2018 году его доля составляла 45% в общем объеме заказов. «Российский рынок доставки продуктов даже в Москве сейчас практически пуст, поэтому на нем можно запускать сколь угодно сервисов. Он рискованный, но сейчас время для экспериментов, и, если хватит терпения, он будет одним из самых прибыльных для инвесторов», — считает партнер DataInsight Федор Вирин.

В конце июля Сбербанк и Mail.Ru Group объявили о планах создать совместное предприятие в сфере еды и транспорта стоимостью свыше 100 млрд руб. Интернет-холдинг внесет в него сервиcы доставки еды Delivery Club и заказа такси «Ситимобил», а также средства в размере 7,7 млрд руб., а Сбербанк — долю в компании Foodplex (35%) и средства в размере 38 млрд руб. В случае выполнения Delivery Club и «Ситимобил» ряда KPI в течение года вклад партнеров может быть увеличен на 18,1 млрд руб. Источник РБК, близкий к Сбербанку, допускал включение Instamart в сделку по созданию СП.

С 2018 года у Сбербанка есть еще один проект в сфере электронной коммерции — вместе с «Яндексом» банк развивает на базе «Яндекс.Маркет» маркетплейсы «Беру!» и Bringly. Партнеры заявляли, что планируют стать «российским Amazon».

Глава «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров считает запуск «СберМаркета» абсолютно логичным как для банка, так и для Instamart. «Бренд «СберМаркет» гораздо сильнее. Само название банка продает, поэтому, скорее всего, после пилота будет оставлено именно оно. Главная задача нового сервиса быстро масштабироваться и активно работать как с b2c-сегментом, так и с b2b», — уверен эксперт.

Авторы: Анна Левинская, Александра Посыпкина.
Теги: сбербанк , Лев Хасис , Доставка еды , интернет-торговля
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