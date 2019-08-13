Хасис обменял акции сервиса доставки Instamart на долю в венчурном фонде

Владельцем его доли в компании стал венчурный фонд, соинвестором которого является Сбербанк. Сделка снимает риск конфликта интересов в случае включения Instamart в СП Сбербанка и Mail.Ru Group стоимостью 100 млрд руб.

Первый зампред Сбербанка Лев Хасис решил выйти из капитала компании — владельца сервиса доставки еды Instamart, сообщил РБК знакомый топ-менеджера. Новым владельцем пакета, по его словам, стал венчурный фонд SBT Venture Fund II, одним из инвесторов которого выступает сам Сбербанк.

«Хасис конвертировал пакет в Instamart в долю в самом фонде», — сообщил источник РБК. В пресс-службе банка подтвердили выход Хасиса из капитала компании. Соглашение было заключено между управляющей компанией фонда Fort Ross Ventures и Львом Хасисом, уточнили в пресс-службе.

«Fort Ross Ventures заключила соглашение с Хасисом о конвертации его акций в долю в SBT Venture Fund II. Хасис стал одним из инвесторов фонда, а SBT Venture Fund II — акционером Instamart», — сообщили РБК в пресс-службе банка.

Совладелец управляющей компании фонда Виктор Орловский говорит, что оценка Instamart в рамках сделки с Fort Ross совпадает с оценкой внешних инвесторов, которую получила компания в последнем инвестиционном раунде, а наличие Сбербанка среди инвесторов фонда не предполагает конфликта интересов у Хасиса.

«Инвесторы не могут влиять на управление портфелем, решения управляющая компания принимает самостоятельно. В инвестиционный комитет входят представители инвесторов и только один представитель Сбербанка. Решение инвесткомитета об этой сделке было единогласным. Также сделку единогласно одобрил комплаенс-комитет», — передал он РБК через пресс-службу.