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Хасис обменял акции сервиса доставки Instamart на долю в венчурном фонде
Владельцем его доли в компании стал венчурный фонд, соинвестором которого является Сбербанк. Сделка снимает риск конфликта интересов в случае включения Instamart в СП Сбербанка и Mail.Ru Group стоимостью 100 млрд руб.

Первый зампред Сбербанка Лев Хасис решил выйти из капитала компании — владельца сервиса доставки еды Instamart, сообщил РБК знакомый топ-менеджера. Новым владельцем пакета, по его словам, стал венчурный фонд SBT Venture Fund II, одним из инвесторов которого выступает сам Сбербанк.

«Хасис конвертировал пакет в Instamart в долю в самом фонде», — сообщил источник РБК. В пресс-службе банка подтвердили выход Хасиса из капитала компании. Соглашение было заключено между управляющей компанией фонда Fort Ross Ventures и Львом Хасисом, уточнили в пресс-службе.

«Fort Ross Ventures заключила соглашение с Хасисом о конвертации его акций в долю в SBT Venture Fund II. Хасис стал одним из инвесторов фонда, а SBT Venture Fund II — акционером Instamart», — сообщили РБК в пресс-службе банка.

Совладелец управляющей компании фонда Виктор Орловский говорит, что оценка Instamart в рамках сделки с Fort Ross совпадает с оценкой внешних инвесторов, которую получила компания в последнем инвестиционном раунде, а наличие Сбербанка среди инвесторов фонда не предполагает конфликта интересов у Хасиса.

«Инвесторы не могут влиять на управление портфелем, решения управляющая компания принимает самостоятельно. В инвестиционный комитет входят представители инвесторов и только один представитель Сбербанка. Решение инвесткомитета об этой сделке было единогласным. Также сделку единогласно одобрил комплаенс-комитет», — передал он РБК через пресс-службу.

Акционерами Instamart также выступают Mail.Ru Group и ряд частных лиц, сообщали РБК в компании.

В конце июля Сбербанк и Mail.Ru Group объявили о планах создать совместное предприятие. Mail.Ru вносит в него сервиc доставки еды Delivery Club и сервис такси «Ситимобил» и деньги в размере 7,7 млрд руб., а Сбербанк — долю в компании Foodplex (35%) и средства в размере 38 млрд руб. Совместное предприятие, которое должно стать лидером на рынке o2o-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, оценивается в сумму свыше 100 млрд руб.

Instamart — проект бывших инвестиционных аналитиков Андрея и Дмитрия Жулиных и Петра Федченкова — был создан в 2013 году. Сервис дает возможность через интернет заказать продукцию двух сетевых ретейлеров - германского Metro Cash&Carry и французского «Ашан» (ранее компания сотрудничала также с сетями «Карусель» (X5 Retail Group) и «Вкусвилл»). Одно из главных отличий от обычного онлайн-магазина продовольственного ретейлера в том, что компания работает с несколькими партнерами, а заказ клиента прямо в магазине формируют специалисты-сборщики.

Вначале Instamart обкатывал свою модель на b2b сегменте, доставляя продукцию в офисы Intel, «Авито», HeadHunter, McDonalds, Сбербанк, Qlean и других. А позднее подключил доставку и для обычных потребителей. В 2019 году, по данным сайта проекта, Instamart планирует активно завоевывать рынок доставки продуктов в российских город-миллионниках.

Среди акционеров компании также основатель Qiwi Сергей Солонин, Mail.ru Group, бывший президент «Дикси» Илья Якубсон, Gazprom Media Partners. Их доли никогда не раскрывались.

В начале 2018 года, в момент сделки с Львом Хасисом, гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивал «Ведомостям» стоимость компании в $25-30 млн. Выручка операционной компании ООО «Инстамарт» оценивалась в 176,7 млн руб, чистый убыток 109,6 млн руб.

Фудтех-рынок – компании, которые работают на стыке рынков технологий и продуктов питания — один из самых быстрорастущих во всем мире. По данным исследовательской компании PitchBook data, в 2018 году инвестиции фондов в стартапы этого сегмента составили $5,85 млрд, тогда как годом ранее фонды влили лишь $3,3 млрд.

Объем российского рынка, по оценке фонда Target Global, в прошлом году составил примерно в $1,4 млрд. На нем лидирует сервис доставки Delivery Club (входит в Mail.Ru Group), который работает в 120 городах и сотрудничает с 10,5 тыс. ресторанов. Выручка компании во II квартале 2019 года составила 865 млн руб. Его главный конкурент сервис «Яндекс.Еда», с выручкой 776 млн руб. за тот же период.

Источник РБК, близкий к Сбербанку, допустил включение Instamart в сделку по созданию СП после выхода первого зампреда банка из капитала компании. «Хасис вышел из участия в компании, и это открывает дорогу Сбербанку для развития партнерских отношений с Instamart и участия компании в СП», — объяснил он.

В Mail.Ru Group не стали комментировать сделку партнера, однако ранее при обсуждении создаваемого СП со Сбербанком уточняли, что по планам оно будет «единственной точкой развития foodtech и mobility для обеих сторон».

Хасис инвестировал в онлайн-сервис заказа продуктов из продовольственных магазинов Instamart в феврале, сообщали «Ведомости». Сервис позволяет заказывать онлайн продукты из нескольких сетевых магазинов. Стратегическим партнером компании выступает сеть METRO, с 2018 года сервис также доставляет товары из «Ашана».

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Размер инвестиций и доля Хасиса тогда не раскрывалась. Один из основателей Instamart Петр Федченков отмечал, что Хасис стал одним из крупнейших совладельцев сервиса. Как сообщали «Ведомости», по данным кипрского реестра, Хасис получил 626 611 привилегированных акций класса Б материнской структуры сервиса Instamart Holding, или 31,2% уставного капитала. У Федченкова было 18%, у двух других основателей сервиса, Андрея и Дмитрия Жулиных, по 12%.

В Fort Ross не назвали долю, которую Хасис получит в фонде после конвертации.

«Хасис теперь один из инвесторов. Подписка на участие в фонде является открытой для квалифицированных инвесторов», — говорит Орловский.

Авторы: Петр Канаев, Анна Левинская, Наталья Демченко
При участии: Мария Коломыченко
Теги: Сбербанк, Лев Хасис, доставка еды
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