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«Роснефть» заводит СПГ
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Газета
«Роснефть» заводит СПГ
Газета № 133 (3088) (0609) Бизнес,
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«Роснефть» заводит СПГ
Игорь Сечин объявил о решении построить предприятие по производству сжиженного природного газа в Хабаровском крае
Акционеры «Сахалин-1», крупнейшие из которых американская Exxon и «Роснефть», приняли решение о строительстве СПГ-завода, заявил Игорь Сечин. «Роснефть» станет третьим производителем СПГ в России после «Газпрома» и НОВАТЭКа
Игорь Сечин (Фото: пресс-служба «НК «Роснефть» / ТАСС)

Новый СПГ-завод

Акционеры проекта «Сахалин-1» приняли решение о строительстве собственного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Де-Кастри в Хабаровском крае, заявил в четверг, 5 сентября, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на круглом столе с представителями японского бизнеса на Восточном экономическом форуме. «В этом году акционеры решили строить собственный завод СПГ мощностью 6,2 млн т в Де-Кастри. Благодаря географической близости двух стран его продукция будет востребована и в Японии», — сказал он (его слова передала пресс-служба «Роснефти»).

Акционерами «Сахалина-1», реализованного в рамках соглашения о разделе продукции (СРП), являются американская Exxon (оператор проекта с долей 30%), «Роснефть» (20%), японская Sodeco (30%), еще 20% — у индийской ONGC. На круглом столе присутствовал председатель совета директоров Sodeco Масанори Тойошима, указано в пресс-релизе «Роснефти».

«Роснефть» также подписала 5 сентября меморандум о создании совместного координационного комитета с Агентством природных ресурсов и энергетики Японии, сообщила российская компания. В частности, этот комитет «изучит перспективы дальнейшего сотрудничества в области поставок нефти, реализации потенциальных СПГ-проектов и др.».

Строительство СПГ-завода в Де-Кастри, расположенного в Хабаровском крае недалеко от Сахалина, уже давно обсуждается только в рамках проекта «Сахалин-1», сказал РБК источник, близкий к одному из акционеров проекта. По его словам, доли участников проекта могут остаться прежними. Консорциум «Сахалин-1» может запустить стадию предварительного проектирования (FEED) СПГ-завода в 2019 году, заявил 20 марта 2019 года вице-президент Exxon Neftegaz («дочка» Exxon, оператор «Сахалин-1») Александр Попов. «Обычно [от стадии FEED] до запуска завода это занимает шесть-семь лет», — сказал тогда он (цитата по Reuters).

Накануне, 4 сентября, президент Владимир Путин по итогам переговоров с премьером Индии Нарендрой Моди, который прибыл на Восточный экономический форум, предложил индийским компаниям поучаствовать в строительстве на Дальнем Востоке СПГ-завода «Роснефти» с партнерами и второго СПГ-завода НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» в Ямало-Ненецком автономном округе. «Энергетические концерны Индии приглашаются к участию и в других перспективных проектах, таких как «Дальневосточный СПГ» [«Роснефти» и партнеров] и «Арктик СПГ-2», — сказал он.

В случае реализации проекта СПГ-завода на Дальнем Востоке «Роснефть» станет третьей российской компанией, производящей сжиженный природный газ — после «Газпрома» (подконтрольный ему «Сахалин-2» в 2018 году произвел 11,4 млн т) и НОВАТЭКа, завод которого — «Ямал СПГ» — был запущен на полную мощность в декабре 2018 года (16,5 млн т).

Риск санкций

Из-за американских санкций Exxon Mobil в прошлом году вышла из всех совместных с «Роснефтью» проектов (их было около десятка), кроме «Сахалин-1». Этот проект не затрагивается существующими санкциями, поскольку добыча там ведется на глубинах менее 150 м. Американские санкции носят непредсказуемый характер, отмечало в августе агентство Moody’s. В конгрессе США обсуждают несколько предложений по их ужесточению, в том числе запрещению американским компаниям инвестировать в российский энергетический сектор в случае будущего вмешательства Москвы в американские выборы и распространению санкций на зарубежные проекты России по экспорту СПГ, правда, пока таких проектов по сути не существует.

РБК направил запросы в пресс-службы Exxon и «Роснефти», c Sodeco и ONGC связаться не удалось.

Долгие переговоры

«Роснефть» и Exxon обсуждали строительство СПГ-завода на Дальнем Востоке с февраля 2013 года. Тогда компании заключили меморандум о взаимопонимании, в котором закрепили намерение оценить целесообразность строительства. Изначально они рассматривали два потенциальных места для строительства — Ильинское на юге Сахалина или порт Де-Кастри, а в 2015 году проект был заморожен на фоне изменения цен на СПГ на мировом рынке и риска введения новых санкций США против российских компаний. Но реализация СПГ-проектов в России, как и соглашений о разделе продукции (СРП, включая «Сахалин-1»), не попали под санкции США.

Изначально предполагалось строительство завода из двух-трех очередей по 5 млн т СПГ в год каждая. Но после доработки проекта в октябре 2018 года стало известно, что стороны рассматривают проект мощностью 6,2 млн т в год и стоимостью $9,8 млрд.

Проект «Сахалин-1» реализуется на условиях СРП и включает три месторождения — Чайво, Одопту и Аркутун-Даги — на шельфе острова Сахалин. Потенциальные извлекаемые запасы этих месторождений оцениваются примерно в 307 млн т нефти и 485 млрд куб. м газа. Exxon и «Роснефть» много лет вели переговоры о продаже газа с «Сахалина-1» для нужд СПГ-завода «Сахалин-2», подконтрольного «Газпрому», который планирует расширять производство, но так и не договорились о цене.

«Консорциум «Сахалин-1» продолжает анализ вариантов монетизации запасов газа с целью обеспечения максимальной экономической выгоды как для участников консорциума, так и для Российской Федерации. В числе вариантов монетизации рассматриваются прямая продажа добытого газа или строительство завода по производству СПГ с целью его дальнейшего экспорта», — говорится на российской странице сайта Exxon Mobil. Дело в том, что сейчас газ, добытый на проекте «Сахалин-1», приходится в основном закачивать обратно в пласт (малая часть продается в Хабаровском крае), поскольку экспортировать его возможности нет.

Спор из-за Сахалина

В июле 2014 года «Роснефть» подала иск к Sakhalin Energy (оператор «Сахалина-2», владеет трубой на Сахалине) с требованием предоставить ей доступ к трубопроводу для транспортировки до 8 млрд куб. м газа в год для проектируемого Дальневосточного СПГ-завода. После проигрыша апелляции «Роснефть» объявила, что изучит возможности строительства на другой площадке. Верховный суд в итоге поддержал «Роснефть» в декабре 2015 года. Но из-за ограниченных технических возможностей трубопровода Sakhalin Energy речь шла о возможности прокачки лишь 2 млрд т в год.

В начале 2015 года оператор «Сахалина-1» Exxon Neftegaz («дочка» Exxon) потребовала от России вернуть порядка $500 млн, выплаченных в качестве налога на прибыль по проекту. По мнению представителей компании, она переплатила эту сумму с 2009 года, когда ставка налога на прибыль в России снизилась до 20%, а Exxonl по условиям СРП продолжала платить налог 35% прибыли. Минфин настаивал на этой ставке. В сентябре 2017 года президент Владимир Путин объявил, что стороны договорилась об урегулировании спора. Exxon Neftegaz отказалась от своих претензий и получила право на добычу нефти в рамках СРП еще на 30 лет, до 2051 года (действовавший ранее договор истекал в 2021 году).

Авторы: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко.
При участии: Иван Ткачёв.
Теги: «Роснефть» , Exxon , Владимир Путин , СПГ , Игорь Сечин , ВЭФ
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