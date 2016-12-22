ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,18 65,01 EUR Нал. 75,90 74,63 USD Бирж. 65,60 +0,35 EUR Бирж. 75,31 +0,53 USD ЦБ. 65,31 +0,00 EUR ЦБ. 74,86 -0,51 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6561,54 -6,56 IMOEX 2310,01 +0,06% RTSI 1109,26 -0,65% Brent 77,00 -3,40% DJIA 24956,52 -1,43% Nasdaq 7336,31 -1,77%
Правительство раскрыло условия мировой с Exxon по проекту «Сахалин-1»
Лента новостей
СМИ узнали о переговорах мадридского «Реала» с Моуринью 18:33, Спорт 6 правил путешествия с друзьями 18:21, РБК и Билайн На «России-1» объяснили появление в эфире канала погибшей в Керчи девушки 18:18, Общество Ученые и правозащитники попросили Путина отпустить из СИЗО Кудрявцева 18:16, Общество Костин спрогнозировал уступки Минфина в вопросе дивидендов ВТБ 18:14, Финансы В Москве досрочно начали снос Ховринской больницы 18:05, Общество Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 18:01, РБК и FW Raiffeisen ФАС одобрила покупку СОГАЗом «ВТБ Страхование» 17:54, Бизнес Вместо Давоса: зачем стратег Трампа создает правый интернационал в Европе 17:45, Политика Херсонский суд оставил Вышинского под арестом 17:40, Общество Король Саудовской Аравии принял семью убитого в Стамбуле журналиста 17:37, Политика Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 17:35, РБК и Lenovo Белоусов назвал сроки утверждения первого пула инвестпроектов 17:24, Бизнес Правительство раскрыло условия мировой с Exxon по проекту «Сахалин-1» 17:24, Бизнес Госдума отклонила законопроект об учреждении Дня отца 17:14, Общество Путин призвал увеличить госзакупки у малого бизнеса до 5 трлн руб. 17:14, Экономика Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 17:10, РБК и Barilla Встреча Путина и Трампа оказалась для Финляндии дороже на €1,7 млн 17:08, Политика Harley-Davidson объявила об отзыве 238,3 тыс. мотоциклов по всему миру 17:05, Бизнес Правила бизнеса основателя сети «Красное & Белое» Сергея Студенникова 17:04, Общество Путин призвал продлить мораторий на плановые проверки для малого бизнеса 17:04, Общество Путин потребовал не грузить «тихой сапой» бизнес лишней отчетностью 16:56, Бизнес Блокчейн-смартфон от HTC стал доступен для предзаказа 16:55, Крипто Москалькова предложила повысить возраст получения разрешения на оружие 16:44, Политика Самые перспективные: в каких регионах выгодно открывать обувные магазины 16:42, Потребрынок  Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 16:41, РБК и Mastercard Sky News узнал о найденных частях тела пропавшего саудовского журналиста 16:38, Общество Пекин заявил о неприемлемости шантажа по вопросу вступления в ДРСМД 16:22, Политика
Правительство раскрыло условия мировой с Exxon по проекту «Сахалин-1»
Бизнес, 17:24
0
Правительство раскрыло условия мировой с Exxon по проекту «Сахалин-1»
Договор об урегулировании спора предполагает, что «дочка» ExxonMobil выплатит налог на прибыль в установленном размере в 35%, а Россия в рамках реализации соглашения о разделе продукции продлит право на добычу нефти до 2051 года
Фото: Matthew Brown / AP

В правительстве раскрыли условия урегулирования налогового спора России с ExxonMobil из-за проекта «Сахалин-1». Они предусматривают, что дочерняя компания американской ExxonMobil — Exxon Neftegaz (оператор «Сахалина-1») — и остальные участники соглашения откажутся от попыток перейти на сниженную ставку налога на прибыль в 20% и выплатят ее в установленном размере в 35%. Россия в свою очередь в рамках этого договора компенсировать ExxonMobil $637 млн не станет, но должна будет предоставить право на добычу нефти по соглашению о разделе продукции (СРП) до 2051 года (сроки действия лицензий на месторождения по «Сахалину-1» заканчиваются в середине 2021 года). Об этом говорится в правительственном отчете о ходе реализации СРП, передает «Интерфакс».

В частности, в документе, как указывает агентство, отмечается, что, согласно положениям мирового соглашения, компания Exxon Neftegaz и другие члены консорциума по СРП откажутся от налоговых исков к России и Сахалинской области, цель которых — отменить или оспорить применение совокупной фиксированной ставки налога на прибыль в 35%. Российская Федерация и Сахалинская область тем временем «предоставят консорциуму право на обустройство и добычу по СРП на три последовательных периода таким образом, чтобы период обустройства и добычи истекал 3 декабря 2051 года», говорится в отчете.

В сентябре прошлого года о таких условиях мирного соглашения с Exxon РБК рассказывали менеджер одной из компаний — акционеров оператора проекта «Сахалин-1», чиновник, близкий к совету по управлению СРП, и источник, близкий к «Роснефти» (владеет 20% в проекте).

Exxon потребовала от России вернуть переплаченные за «Сахалин-1» налоги
Экономика

Право на продление сроков добычи членам консорциума, как указывается в правительственном отчете, уже предоставлено. «Отказы участников консорциума от требований по уменьшению ставки налога на прибыль представлены», — отмечается в документе. «На основании платежных извещений сахалинским филиалом Exxon Neftegaz производилась уплата разницы между суммой налога на прибыль, указанной в платежных извещениях, и суммой налога, уплаченной на основании предоставленных налоговых деклараций по налогу на прибыль «под протестом», — поясняется в докладе.

Нефтегазовый проект «Сахалин-1» предполагает разработку месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Его участниками являются Exxon Neftegas Limited (30% в проекте), «Роснефть», индийская ONGC (20%) и SODECO (30%).

В начале 2015 года Exxon Neftegaz потребовала от России вернуть порядка $500 млн, выплаченных ею в качестве налога на прибыль по проекту. По мнению представителей компании, «дочка» ExxonMobil переплатила эту сумму с 2009 года, когда ставка налога на прибыль в России снизилась до 20%, а ExxonMobil по условиям СРП продолжала платить налог в 35% прибыли. Российская сторона, реагируя на это, заявила, что СРП-проект имеет статус закона и основные условия его реализации должны быть неизменными с момента заключения соглашения, а любые поправки могут быть внесены только судом.

В марте 2015 года ExxonMobil обратилась с этим вопросом в Стокгольмский арбитраж. К марту 2017 года сумма претензий компании увеличилась до $637 млн. В российском Минфине в ответ на это заявили о готовности к внесудебному урегулированию налогового спора на взаимовыгодных для сторон условиях. Спустя полгода, 7 сентября прошлого года, президент России Владимир Путин заявил, что Россия договорилась об урегулировании спора с Exxon. 12 сентября 2017 года Минфин и американская компания подписали мировое соглашение, 8 декабря прошлого года его утвердил Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: «Сахалин-1» , Exxon
Главное
Кудрин назвал меры по снижению напряженности в отношениях России и Запада Экономика
Материалы по теме
Много иностранцев: что не устроило Счетную палату в проекте Exxon Бизнес
Минфин США предоставит Exxon документы по антироссийским санкциям Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter