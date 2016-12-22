Правительство раскрыло условия мировой с Exxon по проекту «Сахалин-1»

Договор об урегулировании спора предполагает, что «дочка» ExxonMobil выплатит налог на прибыль в установленном размере в 35%, а Россия в рамках реализации соглашения о разделе продукции продлит право на добычу нефти до 2051 года

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В правительстве раскрыли условия урегулирования налогового спора России с ExxonMobil из-за проекта «Сахалин-1». Они предусматривают, что дочерняя компания американской ExxonMobil — Exxon Neftegaz (оператор «Сахалина-1») — и остальные участники соглашения откажутся от попыток перейти на сниженную ставку налога на прибыль в 20% и выплатят ее в установленном размере в 35%. Россия в свою очередь в рамках этого договора компенсировать ExxonMobil $637 млн не станет, но должна будет предоставить право на добычу нефти по соглашению о разделе продукции (СРП) до 2051 года (сроки действия лицензий на месторождения по «Сахалину-1» заканчиваются в середине 2021 года). Об этом говорится в правительственном отчете о ходе реализации СРП, передает «Интерфакс».

В частности, в документе, как указывает агентство, отмечается, что, согласно положениям мирового соглашения, компания Exxon Neftegaz и другие члены консорциума по СРП откажутся от налоговых исков к России и Сахалинской области, цель которых — отменить или оспорить применение совокупной фиксированной ставки налога на прибыль в 35%. Российская Федерация и Сахалинская область тем временем «предоставят консорциуму право на обустройство и добычу по СРП на три последовательных периода таким образом, чтобы период обустройства и добычи истекал 3 декабря 2051 года», говорится в отчете.

В сентябре прошлого года о таких условиях мирного соглашения с Exxon РБК рассказывали менеджер одной из компаний — акционеров оператора проекта «Сахалин-1», чиновник, близкий к совету по управлению СРП, и источник, близкий к «Роснефти» (владеет 20% в проекте).

Право на продление сроков добычи членам консорциума, как указывается в правительственном отчете, уже предоставлено. «Отказы участников консорциума от требований по уменьшению ставки налога на прибыль представлены», — отмечается в документе. «На основании платежных извещений сахалинским филиалом Exxon Neftegaz производилась уплата разницы между суммой налога на прибыль, указанной в платежных извещениях, и суммой налога, уплаченной на основании предоставленных налоговых деклараций по налогу на прибыль «под протестом», — поясняется в докладе.

Нефтегазовый проект «Сахалин-1» предполагает разработку месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Его участниками являются Exxon Neftegas Limited (30% в проекте), «Роснефть», индийская ONGC (20%) и SODECO (30%).

В начале 2015 года Exxon Neftegaz потребовала от России вернуть порядка $500 млн, выплаченных ею в качестве налога на прибыль по проекту. По мнению представителей компании, «дочка» ExxonMobil переплатила эту сумму с 2009 года, когда ставка налога на прибыль в России снизилась до 20%, а ExxonMobil по условиям СРП продолжала платить налог в 35% прибыли. Российская сторона, реагируя на это, заявила, что СРП-проект имеет статус закона и основные условия его реализации должны быть неизменными с момента заключения соглашения, а любые поправки могут быть внесены только судом.

В марте 2015 года ExxonMobil обратилась с этим вопросом в Стокгольмский арбитраж. К марту 2017 года сумма претензий компании увеличилась до $637 млн. В российском Минфине в ответ на это заявили о готовности к внесудебному урегулированию налогового спора на взаимовыгодных для сторон условиях. Спустя полгода, 7 сентября прошлого года, президент России Владимир Путин заявил, что Россия договорилась об урегулировании спора с Exxon. 12 сентября 2017 года Минфин и американская компания подписали мировое соглашение, 8 декабря прошлого года его утвердил Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма.