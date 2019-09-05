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За ДТП ответят по мобильному
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За ДТП ответят по мобильному
Газета № 132 (3087) (0509) Финансы,
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За ДТП ответят по мобильному
Правительство утвердило правила работы «суперсервиса» для оформления автомобильных аварий
Страховщики ОСАГО готовятся собирать данные о ДТП со смартфонов водителей. Разработанное для этого мобильное приложение с ноября заработает в четырех регионах России и позволит передавать информацию о происшествии
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Правительство утвердило последний элемент, который позволит работать новому «суперсервису» по дистанционному оформлению ДТП. Правила соответствующих электронных извещений и требования к передающим их техническим средствам зафиксированы в постановлении правительства, с которым ознакомился РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате кабинета.

C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение. Концепцию «суперсервиса» (комплекс оцифрованных госуслуг, сгруппированных по типичным жизненным ситуациям), позволяющего оформлять ДТП через интернет, президиум правительственной комиссии по цифровому развитию одобрил в июле. Вице-премьер Максим Акимов заявил, что к 2021 году заработает 25 «суперсервисов», в том числе «Рождение ребенка», «Оформление ДТП по европротоколу», «Оформление в вуз», получение и оформление льгот, пенсий и т.д.

Формально направлять страховщику электронное извещение об аварии можно с 1 сентября 2019 года, если данные о ДТП зафиксированы и переданы в информационную систему (АИС) ОСАГО через ЭРА-ГЛОНАСС и специальное мобильное приложение. Его разработку начали ЦБ и Минкомсвязь, затем ее передали Российскому союзу автостраховщиков (РСА). Однако само мобильное приложение «Помощник ОСАГО», с помощью которого можно будет оформить европротокол за 10–15 минут, к этой дате не было готово из-за отсутствия необходимых нормативных документов, в том числе постановления правительства, поясняет представитель РСА.

В итоге Союз автостраховщиков стал готовить приложение к запуску без них, ориентируясь на проекты документов, говорит он. Запуск состоится 1 ноября в четырех пилотных регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, сообщил представитель РСА.

РБК направил запрос в ЦБ.

Водитель должен зарегистрироваться на портале госуслуг, установить приложение на свой смартфон. Если он попадет в аварию, которую можно оформить по европротоколу, необходимые для извещения страховщика данные поступят из его личного кабинета, а ему самому останется лишь загрузить фотографии с места аварии. Бумажное извещение при этом оформлять не понадобится.

Система работает, только если оба водителя зарегистрированы на портале госуслуг, оба сделали фотографии повреждений с места аварии и не имеют разногласий по поводу ее обстоятельств, уточняет представитель РСА: при наличии разногласий придется оформить бумажное извещение.

Если все будет сделано в соответствии с действующими нормативными актами, страховщик не будет иметь права отказать в выплате, а неправомерный отказ можно будет обжаловать у финансового омбудсмена, рассказывает управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин.

Как оформить аварию без ГИБДД

Сейчас оформить ДТП по европротоколу можно, если участников аварии двое и оба застрахованы по ОСАГО, их автомобили оборудованы техническими средствами оповещения, люди в ДТП не пострадали (нанесен лишь ущерб автомобилям), а предполагаемая сумма возмещения не превышает 100 тыс. руб. Исключение составляют Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, где возмещение может составить до 400 тыс. руб., если обстоятельства аварии зафиксированы и переданы через ЭРА-ГЛОНАСС или мобильное приложение «ДТП.Европротокол» в автоматизированную информационную систему (АИС) ОСАГО. Однако участникам все равно необходимо заполнить и направить страховщикам бумажные извещения (при новой системе такой необходимости не будет). С 1 октября лимит увеличится до 400 тыс. руб. во всех регионах, если обстоятельства аварии зафиксированы и переданы через ЭРА-ГЛОНАСС или мобильное приложение.

Какие данные получат страховщики

Передать сведения о ДТП в АИС ОСАГО можно будет либо при помощи оборудования ГЛОНАСС, либо при помощи интегрированного с ЕСИА мобильного приложения, следует из постановления правительства. В первом случае нажать кнопку SOS на устройстве нужно будет в течение 10 минут после аварии. Данные поступят в государственную информационную систему ЭРА-ГЛОНАСС, а оттуда — в АИС ОСАГО. Во втором случае у водителя есть час, чтобы передать информацию о ДТП в систему обязательного страхования (если он гражданин России, то должен для этого авторизоваться в «Госуслугах»). Собранные данные потом будут предоставлены страховым компаниям по запросу.

Оборудование ГЛОНАСС передает координаты автомобиля в момент аварии, ее дату и время, направление и скорость движения, а также параметры замедления или ускорения машины при ДТП.

Мобильное приложение передает следующую информацию:

  • информацию из ЕСИА (паспортные данные, адреса проживания и регистрации, номер мобильного телефона, электронную почту, данные о водительском удостоверении и регистрации автомобиля);
  • о договорах ОСАГО обоих участников аварии или одного, если другой застрахован по международным системам страхования (в таком случае передаются сведения о его договоре «Зеленая карта»);
  • о страховой компании участника ДТП;
  • при отсутствии данных в ЕСИА отдельно передаются сведения о водительском удостоверении, идентификационном номере или государственном регистрационном знаке застрахованного по ОСАГО автомобиля, его марке и модели либо информация об отсутствии действующего договора ОСАГО.

Приложение также передает координаты места фотосъемки, дату и время аварии, типы транспортных средств, перечень поврежденных из-за ДТП узлов и деталей, фотографии самих автомобилей, их повреждений и договоров ОСАГО с места аварии. ЦБ заявлял, что файлы направляются автоматически с помощью программного обеспечения, за работу которого водители ответственности не несут, напоминает директор группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства НКР Евгений Шарапов.

Автор: Татьяна Ломская.
Теги: ОСАГО , европротокол , РСА
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