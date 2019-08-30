Крабы стали наживкой судостроителей

На каких условиях будут проводиться аукционы по распределению квот на добычу ракообразных

Аукционы по распределению квот на добычу краба пройдут до 1 ноября этого года, а проводить вылов по ним компании начнут с 2020 года. Начальная стоимость всех выставленных на торги лотов — 125,5 млрд руб.

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал пакет нормативно-правовых актов, утверждающих порядок проведения аукционов по распределению квот на добычу крабов, следует из опубликованных правительством документов. Принятие подзаконных актов позволит государству приступить к проведению крабовых аукционов, возвращение к которым обсуждалось с 2017 года. Согласно новому закону, который президент Владимир Путин подписал в мае 2019 года, через аукционы должны распределяться права на добычу 50% общего допустимого улова крабов с инвестиционными обязательствами по строительству судов на российских верфях. Тема крабовых аукционов обсуждалась в правительстве, в том числе на совещаниях у курирующего вице-премьера Алексея Гордеева. Государство выработало «оптимальную модель регулирования крабового рынка», которая обеспечит конкуренцию в наиболее рентабельном и востребованном инвесторами сегменте добычи, обеспечит дополнительные доходы бюджета и строительство современного краболовного флота, поясняется в сообщении правительства. В подписанных премьером документах устанавливаются перечни видов крабов в районах их добычи, размер лотов, которые будут выставлены на аукционы, требования по строительству судов победителями аукционов, правила проведения аукционов и порядок заключения договоров, закрепляющих доли квот за их новыми владельцами.

О том, как в итоге будут проходить аукционы — в материале РБК.

Что важно знать о крабовых аукционах

Электронные аукционы состоятся до 1 ноября 2019 года. Победители торгов приступят к освоению полученных квот на добычу краба с 2020 года.

У победителей аукционов будут инвестиционные обязательства. Всего они должны будут построить на российских верфях 41 судно для добычи краба: 31 для Дальнего Востока, десять — для Северного бассейна. Примерная стоимость одного судна — около 1 млрд руб. в зависимости от комплектации, а срок его строительства не должен превышать пять лет со дня заключения договора.

Совокупная начальная стоимость всех лотов — около 125,5 млрд руб. Размеры лотов и их количество рассчитаны исходя из необходимости обеспечить ресурсами новые суда для их эффективной эксплуатации, что в том числе позволит снизить риски браконьерства.

Правила проведения аукционов предусматривают, что компании, получившие квоты на добычу краба на Дальнем Востоке, при проработке возможности заключения договоров на строительство судов должны отдавать приоритет дальневосточным верфям.

Как будут проводиться аукционы

Минсельхоз оценивает, что продажа через аукционы половины квот на добычу краба принесет бюджету не менее 114 млрд руб., следует из экспертного заключения аппарата правительства. В нем же описан и порядок проведения аукционов.

Для участия в аукционе компания подает заявку оператору электронной площадки, при этом на лицевом счете заявителя должен быть задаток, указанный организатором торгов. На каждый лот компания может подать не более одной заявки.

Торги будут начинаться с начальной цены лота, повышенной на один шаг аукциона (установлен в размере 5% начальной стоимости). В процессе торгов каждое последующее предложение цены также повышается на один шаг. Победителем признается участник, предложивший более высокую цену, — с ним Росрыболовство заключает договор о закреплении доли квоты через десять дней после опубликования протокола аукциона. Доля квоты, согласно договору, закрепляется за компанией на 15 лет.

Как считали стоимость лотов

В середине июля руководитель Росрыболовства Илья Шестаков говорил, что лоты под крабовые аукционы уже сформированы. Рассчитывать стоимость лотов Минсельхоз предлагал по новой методике, в основе которой лежит средняя рыночная цена одной тонны краба на аукционах, которые проводились в период с 2009 по 2017 год по новым объектам. На предыдущих аукционах базой для расчета была ставка сбора, зафиксированная в Налоговом кодексе для каждого отдельного вида краба: к примеру, за тонну выловленного камчатского краба нужно уплатить 35 тыс. руб.

Новый механизм расчета увеличил начальную стоимость квот на аукционе: например, цена лота самого дорогого вида — камчатского краба из Охотского моря, по оценкам одного из участников рынка, выросла более чем в восемь раз — до 1,7 млрд руб. В Росрыболовстве поясняли, что новая методика более эффективна с точки зрения доходов государства и, как считает Федеральная антимонопольная служба, более справедлива относительно стоимости ресурсов. Но такое увеличение стоимости лотов может существенно ограничить количество потенциальных участников аукционов и конкуренцию на торгах, указывал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Как возвращались к аукционам

Государство распределяло квоты на вылов краба через аукционы в начале 2000-х годов, но в 2004 году отменило их из-за начавшегося кризиса отрасли и снижения инвестиций. Крабовые квоты закрепили по «историческому принципу» за победителями прошедших аукционов на 15 лет.

К идее аукционов государство вернулось в 2017 году: тогда президент Владимир Путин поручил рассмотреть поступившее ему письмо с предложением вновь распределять квоты по такому принципу. В письме, авторство которого публично не указывалось, сообщалось, что краб — наиболее ликвидный ресурс и от его реализации через аукционы государство получит дополнительные доходы. Участники рынка считали, что это инициатива Русской рыбопромышленной компании (ее основными владельцами на тот момент были Глеб Франк и Максим Воробьев). В компании свою причастность к письму отрицали.

Идею выставлять квоты на вылов краба на торги поддержали ФАС и Росрыболовство, и уже в августе 2018 года правительство поручило выставлять на аукционы половину допустимого улова крабов.