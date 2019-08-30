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Китайцы сыграют российскими кубиками
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Газета
Китайцы сыграют российскими кубиками
Газета № 128 (3083) (3008) Технологии и медиа,
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Китайцы сыграют российскими кубиками
«Роснано» поможет отечественному стартапу по созданию портативных кинотеатров выйти на азиатский рынок
Дальневосточный фонд высоких технологий инвестирует 190 млн руб. в «Мультикубик», производителя проекторов Cinemood. Привлечение инвестора с профилем на Дальнем Востоке — подготовка к выходу на рынки Азии
Михаил Буховцев (Фото: Иван Князев для РБК)

Дальневосточный фонд высоких технологий (создан в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока, «Роснано» и Российской венчурной компанией) инвестирует 190 млн руб. в ООО «Мультикубик», рассказал РБК гендиректор фонда Руслан Саркисов и подтвердил представитель компании.

Фонд будет принимать участие в управлении компанией через совет директоров. Размер доли, которую он получил в рамках сделки, не раскрывается. Согласно инвестиционной политике Дальневосточного фонда, он осуществляет только вклад в акционерный капитал (cash-in) и получает долю менее контрольной.

По словам Саркисова, привлеченные средства компания направит на развитие на Дальнем Востоке и расширение производства, увеличение объемов продаж, а также на разработку новой версии продукта. Решение инвестировать в фонде объясняют в том числе растущим мировым спросом на устройства с доступом к видеоконтенту: прогнозные среднегодовые темпы роста рынка этих гаджетов на 2017–2023 годы составляют 15%, и к 2023-му он достигнет $4 млрд.

Что такое «Мультикубик»

Основной продукт «Мультикубика» — портативные кинотеатры в форме кубика размером 8x8 см под брендом Cinemood. Кубик-проектор придумал Михаил Буховцев, когда работал директором по продажам в одном из департаментов китайской корпорации Huawei. Сейчас он совладелец «Мультикубика».

Бизнес-идея базировалась на том, что в мире набирали популярность портативные проекторы, а в России ежегодно продавалось 10 тыс. таких устройств. В 2014 году бизнесмен запустил собственную разработку и первые инвестиции привлекал с помощью краудфандинга. В том же году он получил права на использование картин «Союзмультфильма», а партнерами компании стали «МегаФон.ТВ», детский телеканал «Мульт» и онлайн-кинотеатр ivi.

В 2017 году компания привлекла уже профессиональных инвесторов: 150 млн руб. вложил Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) в обмен на примерно 28-процентную долю в компании. В декабре 2018-го «Мультикубик» получил суммарно еще 263 млн руб. от инвестфонда RBF Ventures, ФРИИ и бизнес-ангелов, среди которых были гендиректор производителя термосов «Арктика» Федор Захаров и бывший коммерческий директор «НТВ-Плюс» Павел Ройтберг. «Компания хорошо капитализирует полученные инвестиции, в частности продажи в США в 2019 году выросли в семь раз, а в России — в два раза», — сообщил РБК управляющий партнер RBF Ventures Михаил Федотов. В RBF отмечают, что «Мультикубик» — это «компания с международными амбициями»: ее сервисами пользуются «десятки тысяч семей» по всему миру, включая США и Канаду. «Команда проекта выстроила эффективную бизнес-модель, которая позволяет одновременно снижать издержки и развивать линейку перспективных сервисов и продуктов категории Kids Assistance, — отмечают в фонде. — Проект демонстрирует устойчивую финансовую динамику: за шесть месяцев 2019 года выручка «Мультикубика» выросла более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичными показателями прошлого года».

Cinemood: как коробка с мультфильмами пытается стать серьезным бизнесом
Бизнес

Cinemood работает по принципу диапроектора. В мини-проекторе установлена облачная платформа с предустановленным контентом, а также с доступом в популярные видеосервисы (ivi, Netflix, Amazon Prime Video, «Союзмультфильм», «МегаФон.ТВ») и онлайн-магазин. «Мультикубик» также предлагает своим клиентам приобрести «умные» аксессуары к кубику — разноцветные силиконовые чехлы, оснащенные NFC-меткой. Когда чехол соединяется с кубиком-проектором, он загружает в устройство дополнительный контент. Например, чехол «Смешарики» открывает доступ к дополнительным сериям мультсериала.

Основные потребители мини-проекторов — семьи с детьми от двух до десяти лет. Своими главными рынками компания называет Россию и США, где у «Мультикубика» есть офисы продаж, она также представлена на рынках СНГ и Канады. В 2018 году на США приходилось 20% проданных устройств, в первом полугодии 2019-го — 30% (по собственным данным компании).

Данные о доходах компания не раскрывает. В среднем проектор Cinemood стоит от 25 тыс. до 35 тыс. руб. В первом полугодии 2019-го, по собственным данным, компания уже продала 35 тыс. устройств по всему миру. По данным СПАРК, в 2017 году выручка ООО «Мультикубик» составила 188 млн руб.

Каковы перспективы проекта

«Привлечение фонда, фокусно работающего с Дальним Востоком, открывает новые возможности для компании в этом регионе и в Азии, где сейчас уже идет подготовительная работа по запуску продаж в 2020–2021 годах, — отмечает директор инвестиционного офиса «Мультикубика» Павел Журавлев. — В ближайшее время мы также начнем процесс привлечения нового инвестиционного раунда, чтобы поддержать быстрый рост, на который ориентированы компания и ее акционеры».

Как отмечают в компании, «Мультикубик» уже приступил к развитию своего бизнеса на рынках Индии и Китая: от китайских партнеров (их не называют) также есть предложение по открытию совместного предприятия.

Во Владивостоке компания планирует открыть офис и R&D-центр, который займется доработкой функционала контентной платформы и новых моделей проекторов, а также продолжит разработки в области технологий VR/AR. Расположение на Дальнем Востоке также позволит получить льготы в рамках программ «Территория опережающего развития» (экономическая зона с льготными налоговыми условиями и упрощенными административными процедурами для ускоренного развития экономики) и «Свободный порт Владивосток» (территория с особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования). Получение льгот позволит снизить будущие затраты на релизы новых продуктов и на экспансию на азиатские рынки, рассчитывают в компании.

Автор: Елизавета Ефимович.
Теги: Дальний Восток , инвестиции
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