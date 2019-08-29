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НОВАТЭК нашел бюджетное решение
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Газета
НОВАТЭК нашел бюджетное решение
Газета № 127 (3082) (2908) Бизнес,
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НОВАТЭК нашел бюджетное решение
Ямал предоставит компании Леонида Михельсона налоговый вычет на СПГ-терминал для Северного морского пути
НОВАТЭК получит 40 млрд руб. налоговых вычетов из бюджета Ямала. Компании нужны деньги на строительство терминала «Утренний» для второго СПГ-завода. Оставшиеся 100 млрд руб. выделит федеральный бюджет
Леонид Михельсон (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) предоставит НОВАТЭКу инвестиционный налоговый вычет на 40 млрд руб. для строительства объектов СПГ-терминала «Утренний». Об этом РБК рассказали два источника, близких к участникам заседания в правительстве, и подтвердил представитель НОВАТЭКа.

Этот терминал на западном берегу полуострова Гыдан, недалеко от порта Сабетта, необходим для экспорта продукции со второго проектируемого завода НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т.

«Инвестиционный налоговый вычет сформирован по налогу на прибыль от сделки по продаже долей в проекте «Арктик СПГ-2», который не был запланирован в доходной части бюджета», — объяснил РБК представитель компании. Эти средства будут направлены на создание в регионе инфраструктурных объектов федеральной собственности, добавил он. Представитель губернатора ЯНАО не ответил на запрос РБК.

Терминал «Утренний» должен быть построен к 2023 году, он входит в федеральные программы «Северный морской путь» и «Морские порты России», которые позволят увеличить грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн т и мощность морских портов России до 1,3 млрд т к 2024 году.

Терминал стоит 144,3 млрд руб., из них 103,6 млрд руб. предоставит федеральный бюджет. Терминал будет находиться в федеральной собственности, поэтому и понадобились деньги из бюджета, объяснял представитель НОВАТЭКа. Остальные 40,6 млрд руб. должен вложить инвестор, рассказывал вице-премьер Максим Акимов (курирует транспорт).

Налоговый кодекс дает возможность компаниям получать инвестиционные налоговые вычеты для компенсации расходов на создание инфраструктуры, но при условии, что она будет находиться в федеральной собственности, сказал РБК партнер, руководитель налоговой практики АБ КИАП Андрей Зуйков. Получив вычет, НОВАТЭК сможет ежегодно снижать налог на прибыль на сумму средств, которые он в этом году инвестировал в строительство, объясняет он.

НОВАТЭК досрочно запустил третью очередь завода «Ямал СПГ»
Бизнес

По итогам 2018 года НОВАТЭК перечислил в региональный и федеральный бюджеты налог на прибыль в 45,6 млрд руб. Прибыль от продажи 40% в «Арктик СПГ-2» компания не раскрывала. В марте она продала первые 10% в проектной компании французской Total примерно за $2,4–2,9 млрд, или 162–193 млрд руб. (транши растянуты во времени и зависят от нефтяных котировок и суммы капитальных затрат проекта).

В марте президент Владимир Путин поручил правительству заложить в бюджете 2019–2021 годов деньги на строительство терминала (103,6 млрд), это поручение было выполнено 27 июля.

Правительство долго обсуждало выделение средств на «Утренний» из федерального бюджета, так что «Росатом» (строит терминал) опасался, что не успеет начать работы в короткий навигационный период. Это могло отложить на год ввод терминала, строительство которого синхронизировано с запуском завода «Арктик СПГ-2», и поставить под угрозу выполнение контрактов на поставку СПГ с покупателями. Акционеры уже вложили в «Арктик СПГ-2» 53 млрд руб., завод заключил первые соглашения на поставку СПГ с трейдерами Vitol и испанской Repsol. Для того чтобы ускорить строительство «Утреннего», Минфин предлагал перенаправить на терминал деньги, предусмотренные для проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.

Это не первая поддержка, которую получает НОВАТЭК от государства: для первого завода «Ямал СПГ» на 16,5 млн т правительство обнулило НДПИ на газ Южно-Тамбейского месторождения (на 12 лет с начала добычи при условии производства не более 250 млрд куб. м газа) и снизило налог на прибыль и имущество. К тому же в России обнулены экспортные пошлины на СПГ.

«Ямал СПГ», общий бюджет которого составил $27 млрд, также получил заем на 150 млрд руб. из Фонда национального благосостояния. В итоге НОВАТЭК привлек в проект Total, китайские CNPC и Фонд Шелкового пути, а также около €13 млрд кредитов, преимущественно у китайских банков. Третья очередь завода была запущена в декабре 2018 года, на год раньше запланированного срока. После запуска четвертой очереди общая производительность завода вырастет до 17,4 млн т.

Авторы: Алина Фадеева, Светлана Бурмистрова, Петр Канаев.
Теги: НОВАТЭК , Леонид Михельсон
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