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В борьбу за шельф включилось Минэнерго
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Газета
В борьбу за шельф включилось Минэнерго
Газета № 126 (3081) (2808) Бизнес,
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В борьбу за шельф включилось Минэнерго
Александр Новак предложил сохранить приоритет госкомпаний при освоении арктических недр
Минэнерго выступило против инициативы вице-премьера Юрия Трутнева, который предложил пустить на шельф частные российские и иностранные компании. Контроль в таких проектах нужно сохранить за государством, считает ведомство
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минэнерго против Трутнева

Минэнерго фактически выступило против доступа частных нефтегазовых компаний на арктический шельф: министр Александр Новак предложил закрепить за российскими госкомпаниями контроль в консорциумах, которые смогут получить лицензии на шельфе. Об этом рассказали РБК три источника, близких к профильным ведомствам.

С такой позицией в целом согласен вице-премьер Дмитрий Козак (курирует ТЭК), указывают двое собеседников РБК. Сейчас частные компании и так могут выступать миноритарными партнерами «Роснефти» и «Газпрома», единственными обладателями права работать на арктическом шельфе. Предложенный Новаком вариант либерализации доступа на шельф ничего содержательно не изменит: контроль останется у государства, а у частных и иностранных инвесторов не будет инструмента принятия решений по этим проектам, а значит, и дополнительного желания в них инвестировать, отмечает собеседник РБК, близкий к Минприроды.

Это противоречит идее вице-премьера Юрия Трутнева (курирует Дальний Восток и Арктику), который в конце июля предложил президенту Владимиру Путину внедрить в России «норвежскую модель» развития шельфа, сохранив за госкомпаниями только 30% в консорциумах.

26 августа Козак и Трутнев провели совещание, по итогам которого поручили министерствам подготовить законопроект о стимулах для развития арктического шельфа, в том числе о возможном допуске к нему частных компаний. Соответствующий законопроект должен быть готов уже в сентябре. «Вчера на совещании с Козаком самое главное, что произошло, — все ведомства высказались за то, чтобы расширить субъектный состав [компаний, работающих на шельфе]», — заявил Трутнев журналистам во вторник, 27 августа. По его словам, окончательное решение будет принимать президент. Трутнев признал, что помимо расширения списка участников, допущенных к работе на шельфе, «внутри этого» есть много вопросов, назвав их второстепенными. Представитель Трутнева пока не ответил на запрос РБК о позиции Новака, предложившего сохранить контроль за госкомпаниями.

Российское правительство окончательно сформулирует позицию, когда ведомства представят конкретные предложения, сказал РБК представитель Козака. Представитель Минэнерго отказался от комментариев.

Больше льгот

Минэнерго предлагает предусмотреть для арктических участков льготный фискальный режим, чтобы повысить доходность проектов и привлечь инвесторов, рассказал журналистам министр энергетики Александр Новак (его цитирует ТАСС). По его словам, сегодняшние условия экономически непривлекательны в связи с тем, что доходность очень низкая.

Возможно, сохранив контроль в шельфовых проектах за госкомпаниями, правительство все-таки упростит частным инвесторам доступ на шельф, но, скорее всего, только иностранным, сказал РБК директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Из частных российских компаний шельф был интересен только ЛУКОЙЛу, но миноритарная доля вряд ли его устроит, указал он. Сейчас арктические участки обладают статусом федеральных, и выдача лицензий требует согласования с ФСБ: возможно, правительство упростит эту процедуру и стимулирует интерес к освоению шельфа, добавляет эксперт.

По словам Громова, Арктикой активно интересуется Китай: страна мыслит на десятилетия вперед и хочет получить опыт бурения на арктических участках. Шельф может пригодиться Китаю для работы в открытой Арктике — зоне, которая удалена от береговых линий государств дальше чем на 200 миль и которая не принадлежит никому. Сейчас она покрыта льдами, но с учетом изменения климата не исключено, что через несколько десятков лет там можно будет добывать нефть, объясняет эксперт.

Зачем открывать шельф частным компаниям

В письме Путину Трутнев высказал недовольство работой «Роснефти» и «Газпрома» на шельфе: они получили 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа на шельфе, но сорвали освоение участков и не торопятся работать в условиях отсутствия конкуренции и огромных запасов на суше. Упущенную выгоду в приросте ВВП к 2035 году он оценил в 18 трлн руб. При этом в Норвегии, где нет ограничений на доступ частных и иностранных компаний на шельф, работают многие международные игроки, в том числе крупнейший в Европе нефтегазовый холдинг Wintershall Dea со штаб-квартирой в Германии (33% принадлежит LetterOne Михаила Фридмана и партнеров).

Однако российское правительство не планирует изымать уже выданные лицензии, речь идет только об участках нераспределенного фонда арктического шельфа. Ресурсы этого фонда оцениваются в 11,5 трлн куб. м природного газа и 2,7 млрд т нефти, сказал РБК представитель Минприроды. Это около 10% ресурсов шельфа, пояснил РБК источник, близкий к одному из участников совещания, и отметил, что на эти участки пока нет претендентов. Чиновники думают ужесточить контроль за исполнением лицензионных обязательств, но только для получателей новых лицензий, добавил он.

Вопрос допуска частных компаний на шельф регулярно обсуждается в правительстве. В 2012 году об этом просили Путина руководители крупнейших частных компаний — ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Башнефти» и ТНК-BP (две последние куплены «Роснефтью» в 2013–2016 годах). ЛУКОЙЛ вновь поднимал вопрос в 2015 году, но никаких решений принято не было.

Трутнев предложил вернуться к идее либерализации доступа на шельф, потому что ему нужно выполнить KPI по экономическому росту и росту ВВП за счет интенсификации освоения Арктики по поручению президента, сказал РБК источник, близкий к Минприроды. Путин поручил к 2024 году увеличить грузооборот по Северному морскому пути с 17 млн до 80 млн т, и без кратного роста транспортировки нефтегазовых грузов вряд ли удастся это сделать, говорил ранее Громов. Но инициатива вице-премьера выглядит странной: лицензии на шельфовые участки почти все распределены, а при текущих ценах на нефть с точки зрения экономики намного выгоднее разрабатывать запасы на суше, замечает консультант одного из профильных ведомств.

Представители «Газпрома», ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза» пока не ответили на запросы РБК. Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.

Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова.
Теги: Юрий Трутнев , Дмитрий Козак , «Роснефть» , ОАО "Газпром" , арктический шельф
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