Россиян лишили доходной перспективы

Минэкономразвития ухудшило макропрогноз на 2020 год

Минэкономразвития снизило оценку роста реальных доходов россиян в 2019 году в десять раз — с 1 до 0,1%. В 2020-м теперь ожидается более скромный рост ВВП, чем в предыдущем прогнозе, а в 2021-м министерство даже допускает рецессию

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Министерство экономического развития ухудшило макроэкономический прогноз на 2020 год: оно предсказывает серьезное сокращение инфляции на фоне перелома кредитного цикла, что приведет к резкому замедлению потребительского спроса. Оценка роста ВВП на будущий год понижена с 2 до 1,7%, а прогноз по инфляции — с 3,8 до 3%, следует из материалов Минэкономразвития (есть у РБК). На текущий год министерство пересмотрело прогноз изменения реальных располагаемых доходов населения, понизив их предполагаемый рост почти до нуля с 1% в предыдущем варианте.

Обновленная версия макропрогноза будет обсуждаться 19 сентября на заседании правительства, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин. Параметры будут использоваться при формировании бюджета на следующий цикл, но они еще могут быть скорректированы к заседанию.

Экономика в «плохом» равновесии

Сейчас наблюдается второй бум потребительского кредитования (первый был в 2012–2013 годах), отметило министерство. И система перешла в «плохое» равновесие: высокий темп потребительского кредитования поддерживает цены, вынуждая Банк России держать ставку на повышенном уровне, считают в Минэкономразвития. Это негативно влияет на ипотеку и корпоративное кредитование, а рост процентных платежей населения по кредитам вносит дополнительный отрицательный вклад в динамику реальных располагаемых доходов.

В базовом сценарии Минэкономразвития потребительский спрос затормозится в 2020 году до 0,6%. Рост портфеля потребительских кредитов замедлится до 4% год к году к концу 2020 года (с 22–24% в 2018 году). Но не исключен и спад экономики. «В случае отсутствия действенных мер по ограничению темпов роста портфеля потребительских кредитов с высокой вероятностью реализуется сценарий «внезапной остановки» потребительского кредитования», — предупреждает министерство. В таком случае ВВП в 2021 году сократится на 0,6% (вместо роста в 3,1% в базовом сценарии).

Впрочем, «внезапная остановка» потребительского кредита и рецессия в 2021 году — это маловероятный сценарий, заявил Орешкин. «Мы не считаем высокой вероятность этого сценария с учетом тех действий, которые должен предпринять ЦБ», — уточнил он.

В целом ключевыми рисками для реализации обновленного макропрогноза Минэкономразвития считает глобальную рецессию, неконтролируемое развитие кредитного цикла, а также пробуксовку структурных реформ.

Надежда на инвестиции

На фоне неизбежного торможения потребительского спроса основным драйвером экономического роста в 2020 году будут инвестиции: они, по прогнозу, возрастут на 5% (но это все равно меньше, чем в предыдущем прогнозе, — 7%). Минэкономразвития оптимистично смотрит на причины ускорения инвестиций: оно будет вызвано «снижением избыточных административных издержек бизнеса» и «восстановлением доверия к правоохранительной и судебной системе».

Министерство закладывает в базовый макропрогноз предпосылку об успешной реализации пяти направлений по улучшению бизнес-климата в стране. Речь идет о реформе контроля и надзора, включая запуск регуляторной гильотины, об эффективной работе механизма «Трансформация делового климата», а также о принятии закона о защите капиталовложений и формировании в регионах программ инвестразвития. Пятым направлением Минэкономразвития назвало «повышение доверия к правоохранительной системе».

Есть «конкретные предпосылки» к тому, чтобы рассчитывать на восстановление доверия к правоохранительной системе со следующего года, сказал Орешкин, но отказался привести детали обсуждений в правительстве на эту тему.

Минэкономразвития оценило эффекты реализуемых и планируемых к реализации структурных мер экономической политики на рост ВВП в долгосрочной перспективе. Ведомство исходило из предположения, что соответствующие структурные показатели России вырастут до уровней «динамично растущих стран» (Чехия, Южная Корея), развитых стран — экспортеров сырья (Австралия, Новая Зеландия). Получилось, что в среднем увеличение ВВП на душу населения в результате структурных мер экономической политики составит 1,5 п.п. в ближайшие шесть лет. Согласно результатам модели, основным фактором ускорения станет увеличение инвестиционной активности — оно обеспечит 85% дополнительного роста ВВП в предстоящие шесть лет. При этом в основном рост инвестиций будет обеспечен улучшением качества регулирования.

Реальные доходы не хотят расти

Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году, согласно пересмотренному прогнозу, увеличатся лишь на 0,1% — по сравнению с 1% ранее (фактически это означает изменение реальных располагаемых доходов, близкое к нулю, второй год подряд). Прогнозируемый уровень бедности по итогам 2020 года повышен до 12,5% (в предыдущем прогнозе — 12%).

Темп роста экономики России неудовлетворительный, а ситуация с реальными доходами населения и вовсе «не может не вызывать беспокойство», заявил 26 августа президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле. Реальные располагаемые доходы россиян сокращались на протяжении 2014–2017 годов, а в 2018 году они показали околонулевой рост — на 0,1%. В первом полугодии 2019 года снижение продолжилось: сокращение реальных доходов населения составило 1,3%.