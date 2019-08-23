AliExpress дал 14 дней на размышление

Четыре вопроса о новой услуге китайского онлайн-продавца по безусловному возврату товаров

AliExpress запустил услугу безусловного возврата покупок из Китая для российских пользователей. В компании рассчитывают, что теперь ее клиентам будет проще решиться на приобретение более дорогих товаров

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

AliExpress запустил услугу безусловного возврата покупок из Китая для российских пользователей с 23 августа, рассказал РБК представитель онлайн-площадки Антон Пантелеев. Покупатели, которые сделают заказ на платформе, смогут вернуть товар без объяснения причин в течение двух недель после получения. Россия стала первой страной за пределами Китая, для которой AliExpress ввел подобную услугу.

«Около трети наших потенциальных покупателей отказываются от покупки на платформе из-за сложностей с процедурой возврата или же опасаются делать более дорогие покупки, чем они привыкли», — поясняет причины появления сервиса Лю Вэй, гендиректор AliExpress в России. По оценкам экспертов, сейчас средний чек покупки на площадке — $9–10.

Новая система должна помочь AliExpress повысить спрос на товары в категории «одежда и обувь» и убрать барьеры, связанные с опасениями не угадать размер, цвет, фасон выбранной одежды или обуви, рассчитывают в компании. В год количество активных покупателей из России на AliExpress составляет около 20 млн, рассказывал осенью 2018 года Лю Вэй в интервью РБК.

Ранее покупатель мог вернуть товар только в случае явного несоответствия заявленным характеристикам. Для этого нужно было открыть «спор» (специальная форма для коммуникации между покупателем и продавцом), аргументировать отказ и дождаться ответа. При этом обратная пересылка товара продавцу оплачивалась покупателем.

Что можно теперь вернуть

На первом этапе услуга будет распространяться на более чем 10 млн наиболее популярных товаров, далее — на весь ассортимент (сколько продлится первый этап, в AliExpress не уточняют).

Нельзя будет вернуть нижнее белье, сшитые на заказ свадебные платья, смартфоны и электронные компоненты для гаджетов.

Как вернуть товар

В течение двух недель с момента получения товара покупатель должен открыть спор через службу поддержки платформы AliExpress и получить специальный код.

Предъявить код вместе с товаром в отделении «Почты России».

Деньги вернутся покупателю после доставки товара на склад AliExpress.

Услуга бесплатная для покупателя.

Сроки поступления средств на счет зависят от банка-эмитента карты, но редко когда превышают 21 день. В среднем с того момента, как покупатель пришел на «Почту России», до момента, когда он получил деньги, должно пройти 10–14 дней, заверил Антон Пантелеев.

Что обычно возвращают

Российские площадки по закону обязаны принимать товары обратно в течение недели с момента получения покупки, но некоторые создают для клиентов более удобные условия, продлевая этот срок. Есть интернет-магазины, чья бизнес-модель изначально предполагает возврат в каждом заказе (например, Lamoda и Wildberries), отметил глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Ретейлеры учитывают этот фактор при выстраивании логистики, в работе с поставщиками и в ценовой политике. «У других магазинов — например, Ozon или «Беру!» — модель построена на том, что процент возврата небольшой, до 1%», — добавляет он.

Возможность возврата заложена в бизнес-модель некоторых иностранных интернет-магазинов, например Asos, указал Соколов. «В случае с зарубежными площадками возврат товара стоит дорого, так как при обратной пересылке возникает много фиксированных платежей. Многие интернет-магазины делают эту функцию бесплатной для покупателя и берут траты на себя, но собственные издержки они все равно «зашивают» в стоимость товара», — поясняет Соколов.

По его данным, меньше всего возвратов в категории «электроника»: люди обычно тщательно выбирают такой товар и точно знают, что покупают. Больше — в одежде, обуви и аксессуарах. В категории одежды возвраты у российских интернет-магазинов в среднем составляют 60%, сообщил РБК один из крупных онлайн-ретейлеров.

Бренд-директор Farfetch Александр Перепелкин напомнил, что у интернет-площадки есть бесплатный возврат товаров. «Клиенты могут вернуть товары по самым разным причинам, в том числе если передумали. На территории России мы предлагаем бесплатный обмен и возврат товаров в течение 14 дней, а для сервиса private clients (общая стоимость купленных товаров более 700 тыс. руб. в год) 28 дней на обмен и возврат», — добавил он.

Представитель Wildberries подтвердил, что возврат наиболее актуален для fashion-сегмента, а реже всего возвращают книги, косметику, электронику и продукты питания. Как отметила Юлия Никитина, управляющий директор по цифровому маркетингу и продукту Lamoda Group, чаще всего покупатели оформляют возврат товара в связи с тем, что вещь не подошла по стилю или размеру. Например, в 2019 году процент возврата в категории «кроссовки» составил 5%. «У нас всегда можно оформить возврат, если вещь не подошла по размеру, товар отличается от изображения/описания на сайте, не устроило качество или не нравится стиль», — добавляет она.

Поможет ли новая система AliExpress

Длительная процедура возврата товара была минусом AliExpress по сравнению со многими российскими площадками, считает представитель Ozon Мария Заикина. «Этот шаг маркетплейса позитивен для развития рынка онлайн-покупок, на котором игроки сегодня конкурируют не столько друг с другом, сколько с офлайн-ретейлом за привычки потребителя», — отметила она.

Если учесть, что продавец компенсирует невыкуп товара за счет цен, не очень ясно, как эту схему собирается наладить AliExpress, где средний чек не превышает $10, рассуждает Артем Соколов. «Проблема также в том, что объем импорта из Китая в сотни тысяч раз превышает экспорт в эту страну из России. Из-за небольшого объема отправить товар обратно будет стоить в десятки раз дороже, чем привезти его сюда», — заключил он.

Однако источник, близкий к AliExpress, заверил, что продавцы могут страховать риск возврата товаров: в этом случае обратную отправку оплачивает страховая компания.

AliExpress активно развивает в России свою инфраструктуру, у ретейлера появилась возможность быстро принимать товар на территории нашей страны, а не везти его в Китай, объяснил глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.

По его словам, иностранные магазины, включая AliExpress, всегда предлагали более простые условия возврата средств для клиентов. «Пару лет назад наша ассоциация проводила опрос «Насколько вы удовлетворены условиями возврата товаров в онлайн-магазинах». Оказалось, что условиями на зарубежных сайтах были довольны 92% опрошенных, а на российских — только 42%», — рассказал Иванов.

Новая схема возврата поможет китайскому маркетплейсу перейти в новую ценовую категорию. «Ценник в зарубежных интернет-магазинах стремительно падает и сегодня составляет не более $9. Естественно, что AliExpress, который много лет ассоциировался с дешевыми товарами, хочет заинтересовать покупателей более дорогими товарами. Тем более в Китае сейчас активно развиваются локальные бренды, которые делают качественную одежду», — заключил Иванов.