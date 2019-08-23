Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,05 65,16 EUR Нал. 73,11 72,19 USD Бирж. 65,61 +0,01 EUR Бирж. 72,62 -0,06 USD ЦБ. 65,62 -0,64 EUR ЦБ. 72,83 -0,67 EUR/USD 1,11 -0,00 BTC/USD Бирж. 10237,00 +277,00 IMOEX 2669,39 -0,21% RTSI 1281,84 -0,06% Brent 60,02 +0,22% DJIA 26252,24 +0,19% Nasdaq 7991,39 -0,36%
Каждый десятый прислушивается к мошенникам
Лента новостей
Глава «Энергомаша» — РБК: «Отказ США от двигателей не станет бедствием» 11:00, Общество На складе со свечным цехом в Петербурге ликвидировали открытое горение 10:49, Общество В Совфеде предложили Зеленскому создать план признания Крыма российским 10:41, Политика Как жить с электронным ПТС: инструкция 10:32, Авто Ученые назвали опасные для репродуктивного здоровья профессии 10:26, Общество Москалькова вылетела в Киев на фоне переговоров об обмене заключенными 10:21, Политика Трапеции, кладовые и рулоны: 7 узких домов, в которых живут люди 10:11, Недвижимость Google заблокировала 210 каналов на YouTube из-за беспорядков в Гонконге 10:07, Политика Проект выходца из России вошел в топ разработчиков мобильных приложений 10:01, Технологии и медиа Размытые кодексы: как ЕСПЧ относится к делам против уличной оппозиции 09:58, Мнение Синоптики пообещали москвичам теплую погоду на выходных 09:30, Общество Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре 09:25, Общество Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками 09:16, Экономика Смотрите у меня! Как медиамагнаты ввязываются в бой с Netflix — Bloomberg 09:14, PRO Производитель «Вия» потребовал взыскать долг с Джеки Чана и Шварценеггера 09:11, Бизнес 27 летательных аппаратов провели разведку вдоль границ России за неделю 09:05, Политика Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста 09:03, Политика «Зеленая экономика». Главные события в России 24-30 августа 09:02, Зеленая экономика Марин Ле Пен назвала абсурдными аргументы против возвращения России в G8 08:53, Политика В Кузбассе три человека погибли в ДТП с дорожным катком 08:39, Общество Для частых поездок: ноутбук со стальными нервами 08:39, РБК и ASUS Кличко назвал Севастополь украинским городом с особым статусом 08:37, Политика Глава МИД КНДР назвал Помпео «ядовитым растением» дипломатии США 08:16, Политика Маленькие, но хищные: как нишевые бренды завоевывают рынок 08:09, PRO Банки оценили новую методику расчета закредитованности клиентов 08:01, Финансы Как банки подстраиваются под новую методику оценки закредитованности 08:01, PRO Во сколько обойдется покупка деревянного дома в Подмосковье 07:50, Недвижимость  На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета 07:48, Общество
Газета
Каждый десятый прислушивается к мошенникам
Газета № 123 (3078) (2308) Финансы,
0
Каждый десятый прислушивается к мошенникам
Эксперты назвали долю россиян, потерявших деньги на телефонном воровстве
Треть россиян сталкивались с телефонным мошенничеством, но почти никто не обращался в правоохранительные органы, свидетельствует опрос, проведенный по заказу «Лаборатории Касперского»
Фото: Андрей Гордеев / ТАСС

Почти каждый десятый россиянин (около 9%) терял значительную для себя сумму денег из-за телефонного мошенничества, а каждый третий (33%) признался, что он или его близкие сталкивались с таким мошенничеством, показало исследование «Лаборатории Касперского», результаты которого есть у РБК. При этом только 4% респондентов обращались в правоохранительные органы с целью привлечь к ответственности грабителей.

Опрос был проведен в июне 2019 года компанией OMI по заказу «Лаборатории Касперского». В ходе исследования были опрошены 1 тыс. россиян. «Опрос репрезентирует онлайн-население России, в первую очередь крупные города. Опрос был проведен среди людей в возрасте 18–55+ лет. Опрашивались жители всех восьми федеральных округов России», — отметил представитель «Касперского».

По данным «Лаборатории Касперского», более 90% звонков банковским клиентам с информацией о подозрительной операции по карте совершают мошенники. Обычно мошенничество происходит по следующей схеме: клиенту звонят с использованием программ для подмены номера либо с номера, который раньше действительно принадлежал банку, представляются сотрудниками финансовой организации и выманивают пароли или коды для входа в личный кабинет или подтверждения перевода денег.

Каждый пятый (21%) никак не защищает свой телефон от подозрительных звонков. Половина респондентов (51%) ответили, что не берут трубку, если видят на экране неизвестный номер, показал опрос. Еще 17% россиян используют специализированное ПО для защиты от спама и мошенничества, а 37% — встроенные возможности телефона, например черные списки.

По данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, в 2018 году объем несанкционированных операций по картам вырос на 44% и составил 1,4 млрд руб. Более 80% хищений денежных средств у клиентов банков производится с использованием методов социальной инженерии, когда мошенники звонят жертвам и представляются сотрудниками банка, предлагающими услуги, или службы безопасности, которая якобы обнаружила подозрительную активность, подсчитали в Group-IB. О том, что это самый распространенный тип атаки, говорят и в ЦБ: «Большая часть хищений со счетов физических лиц совершается через получение мошенниками несанкционированного прямого доступа к электронным средствам платежа либо побуждение владельцев средств самостоятельно совершить перевод в пользу мошенников путем обмана или злоупотребления доверием (с использованием методов социальной инженерии)». По данным МВД, в 2018 году было зарегистрировано почти 43 тыс. случаев телефонного мошенничества.

Активизация мошенников

В последние 12 месяцев количество мошеннических звонков увеличилось во много раз, говорит ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. В течение 2018 года банки ежемесячно сталкивались в среднем с 3 тыс. атак с использованием социальной инженерии, отмечала Group-IB.

«Лаборатория Касперского» в последнее время наблюдает активное использование информации о клиентах из украденных баз данных и применение средств автоматизации, например, пользователь слышит записанное сообщение о якобы зафиксированной мошеннической операции; если он ее не совершал, просят нажать клавишу «1», и уже после этого с клиентом начинает разговаривать мошенник. Весной 2019 года Group-IB зафиксировала новую волну атаки, в ходе которой мошенники звонили своим жертвам и вынуждали установить на мобильное устройство программу удаленного доступа TeamViewer, чтобы получить доступ к онлайн-банкингу. Таким способом злоумышленники могут похищать у клиентов крупных банков в среднем от 6 млн до 10 млн руб. каждый месяц, оценивала Group-IB.

Для борьбы с социальной инженерией ЦБ недавно выпустил рекомендации для банков, которые усиливают контроль за операциями, совершаемыми без согласия клиента. Они должны будут передавать платежным системам дополнительные данные получателя средств, чтобы быстрее отслеживать несанкционированные переводы между физлицами.

Социальная инженерия, к которой относится и телефонное мошенничество, составляет значительную долю всего мошенничества против клиентов банков, отмечает пресс-служба Сбербанка: «В зависимости от периода ее доля может превышать 85%».

В банке «Открытие» доля клиентов, пострадавших от телефонного мошенничества, значительно ниже, чем представленная в опросе «Лаборатории Касперского», при этом они крайне редко обращаются в правоохранительные органы, сказал РБК директор департамента информационной безопасности «Открытия» Владимир Журавлев. Рост мошенничества с использованием социальной инженерии с начала 2019 года фиксирует Райффайзенбанк, сообщила его пресс-служба.

«Социальная инженерия, придя несколько лет назад на смену скиммингу, действительно стала сейчас самым распространенным способом мошенничества в отношении клиентов банка. Мы ежедневно фиксируем попытки подобных атак. Подавляющее большинство из них не заканчиваются успехом для злоумышленников благодаря нашей многоуровневой системе защиты», — сказал РБК вице-президент, директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин. Другие крупнейшие банки не ответили на вопросы РБК.

Автор: Евгения Чернышова.
Теги: Мошенники
Материалы по теме
Число дел о мошенничестве с электронными платежами возросло в восемь раз Общество
Group-IB оценила ущерб от нового способа мошенничества под видом банков Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter