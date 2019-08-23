Mail.Ru начал обгон конкурентов на арендованных автомобилях

Зачем крупный российский интернет-холдинг покупает каршеринг YouDrive

Один из крупнейших российских интернет-холдингов вместе с партнером покупает контрольную долю в каршеринговом проекте YouDrive, но владеть этим активом будет недолго — он перейдет в СП Mail.Ru Group и Сбербанка

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Mail.Ru Group в партнерстве с инвесткомпанией Proxima Capital Group договорились о приобретении контрольной доли в компании YouDrive, которая развивает сервисы каршеринга, говорится в сообщении интернет-холдинга, поступившем в РБК. В периметр сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool.

«Соглашение укрепит приоритетную для экосистемы компании вертикаль мобильности: транспорт — один из крупнейших цифровых потребительских рынков в России, а каршеринг имеет большой потенциал синергии с бизнесом такси», — говорится в сообщении Mail.Ru Group.

Как будет организована сделка

Сумма инвестиций и распределение долей в компании после закрытия сделки не раскрываются. Актив не будет консолидирован в отчетности Mail.Ru Group: компания отобразит его в финансовой документации как выставленный на продажу (asset held for sale), отмечено в сообщении интернет-холдинга.

По данным СПАРК, основными владельцами ООО «Новые транспортные системы» (НТС), которое работает под брендом YouDrive, выступают основатели компании Борис Голиков, Андрей Куприков и Алексей Нурдинов (все трое контролируют 60% ООО). Оставшимися 40% владеют московский дилер Mercedes-Benz компания «Панавто» и компания «Партнер Финанс», через кипрскую структуру подконтрольная топ-менеджерам Proxima Capital Group (распределение — 21,33 и 18,67% соответственно). Выручка ООО «НТС» в 2018 году составляла 787,4 млн руб., а чистый убыток — 82,2 млн руб.

Источник РБК, знакомый с деталями сделки, утверждает, что в дальнейшем YouDrive будет внесена в совместное предприятие, о создании которого Сбербанк и Mail.Ru Group объявили в июле 2019 года. Именно поэтому, по его словам, актив будет указываться в статусе как «выставленный на продажу».

«Сделка готовится исключительно под СП, инвестиции будут поделены на несколько долей. Часть средств внесeт Mail.Ru Group, часть — Proxima Capital Group, а затем еще часть — СП Mail.Ru Group и Сбербанка после его создания. Всего в компанию инвестируют до $40 млн. При этом в процессе переноса YouDrive в СП Mail.Ru Group получит свои средства назад — доля компании будет выкуплена совместным предприятием за ту же сумму, которую Mail.Ru Group первоначально заплатит за актив», — поясняет собеседник РБК.

В Mail.Ru Group официально лишь уточняют, что стороны планируют привлечение новых партнеров для YouDrive, а развитие этого направления «полностью соответствует стратегии анонсированной ранее o2o-платформы (online-to-offline) Mail.Ru Group и Сбербанка, поэтому инвестиция может быть передана в совместное предприятие».

«Инвестиция полностью соответствует нашей стратегии: она позволит развивать экосистему Mail.Ru Group. Сделка также комплементарна целям совместной платформы со Сбербанком: каршеринг расширит предложение в сфере транспорта и поможет удовлетворить большинство потребностей пользователей в мобильности», — отмечает генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев.

Какую долю рынка занимает YouDrive

Российский рынок каршеринга за 2018 год увеличился в пять раз и достиг 7 млрд руб., сообщалось в исследовании Сбербанка. На конец года в России работало 14 каршеринговых компаний, автопарк которых суммарно составлял почти 20 тыс. автомобилей. Московский регион лидирует по количеству поездок на каршеринге с 84,6% от всех по России, утверждали аналитики Сбербанка. По данным департамента транспорта Москвы, за прошлый год жители города совершили 23 млн поездок на каршеринге.

YouDrive занимает четвертое место на российском рынке каршеринга: по собственным данным, она управляет 2,5 тыс. автомобилей. Крупнейшие игроки рынка — «Яндекс.Драйв» (6,5 тыс. автомобилей), «Делимобиль» (6 тыс.) и BelkaСar (4,05 тыс.). Однако после закрытия текущего инвестраунда YouDrive планирует увеличить свой автопарк до 10 тыс. автомобилей в течение года, говорится в сообщении Mail.Ru Group.

С кем Mail.Ru будет теперь конкурировать

В последние несколько лет «Яндекс» и Mail.Ru Group практически одновременно стали наращивать свою активность в сферах транспорта, доставки еды и электронной коммерции. При этом обе компании в своих проектах заручились поддержкой Сбербанка.

Так, в конце июля о планах создать совместное предприятие объявили Сбербанк и Mail.Ru Group. Интернет-холдинг внесет в него сервиcы доставки еды Delivery Club и заказа такси «Ситимобил», а также средства в размере 7,7 млрд руб., а Сбербанк — долю в компании Foodplex (35%) и средства в размере 38 млрд руб. В дальнейшем стало известно, что в периметр СП также может попасть сервис доставки еды Instamart.

Партнеры утверждали, что совместное предприятие должно стать лидером на рынке o2o-сервисов в сфере еды и транспорта и будет оцениваться в сумму свыше 100 млрд руб. Однако конкуренцию им составит «Яндекс», у которого есть собственные сервисы по заказу такси, доставке еды и каршерингу. Так, совместное предприятие «Яндекс.Такси» и Uber на данный момент лидирует на московском рынке такси с долей 56,5%, ранее сообщал городской департамент транспорта. Каршеринг «Яндекс.Драйв» — лидер по количеству автомобилей, а сервис «Яндекс.Еда» во втором квартале 2019 почти догнал Delivery Club по выручке, заявлял операционный директор «Яндекса» Грег Абовски.

У «Яндекса» тоже есть совместное предприятие со Сбербанком: в апреле 2018 года стороны закрыли сделку по созданию на базе «Яндекс.Маркет» СП, которое развивает маркетплейсы «Беру» и Bringly и намерено стать «российским Amazon». Однако Mail.Ru Group в ответ заключила соглашение с Alibaba, РФПИ и «МегаФоном» о создании своего лидера рынка трансграничной и онлайн-торговли.