Частные камеры пугают сильнее государственных

Минэкономразвития проанализировало эффективность систем фотофиксации нарушения ПДД

В Минэкономразвития пришли к выводу, что участие частных компаний в видеофиксации нарушений ПДД уменьшает уровень аварийности. Ранее правительство обвиняло частный бизнес в желании зарабатывать, а не снижать число ДТП

Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

Надо ли привлекать частный бизнес к фиксации нарушений ПДД

Минэкономразвития опровергло утверждение о том, что частные камеры устанавливаются в местах с наибольшим числом нарушений Правил дорожного движения (ПДД), а не в местах концентрации аварий. Об этом говорится в докладе министерства, направленном в правительство. У РБК есть копия доклада, его подлинность подтвердили источник в правительстве и собеседник в одном из профильных ведомств.

В рамках заседаний проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» высказывался тезис о том, что системы фото- и видеофиксации нарушений должны являться не способом заработка, а средством повышения безопасности, говорится в докладе. Об этом же заявлял вице-премьер Максим Акимов (курирует в правительстве транспорт), который предлагал постепенно отказаться от частных камер на дорогах, передав их государству. «Мы подменяем главный мотив — добиваться, чтобы на этом участке [дороги, где установлена камера] никто не нарушал. А сейчас мотив — добиваться, чтобы нарушали как можно чаще, потому что денежный поток становится главным мерилом», — говорил он в интервью РБК в феврале. В начале июля заместитель генпрокурора Александр Буксман также отмечал, что камеры, которые устанавливали для снижения аварийности на дорогах, стали «источником доходов». По его данным, предпринимателям причитается до 90% доходов от штрафов за нарушения, зафиксированные с помощью камер.

При заключении концессии размер платы, за счет которой возмещаются затраты компании-концессионеру и обеспечивается доходность на вложенные средства, частично или полностью зависит от количества либо размера собранных штрафов. Но, согласно докладу Минэкономразвития, среднее снижение аварийности при установке камер по концессиям достигает 19%, тогда как в местах, где установлены государственные камеры с фиксированной оплатой услуг фиксации нарушений, этот показатель не выше 15%. По 13 из 23 госконтрактов снижение количества ДТП не превысило 5%.

«В результате реализации всех соглашений, в которых размер платы публичной стороны зависит от количества собранных штрафов, аварийность снизилась на уровень выше среднего», — указано в документе. В качестве примера авторы доклада приводят концессию в Подмосковье, где аварийность уменьшилась на 15–30%. В рамках этой концессии компания «МВС групп» получает не фиксированную плату, а вознаграждение, зависящее от количества собранных штрафов. Такие данные Минэкономразвития приводит, ссылаясь на выборку Минтранса.

Две из 11 разыгранных концессий на установку камер получила государственная компания «Ростелеком». Как говорится в докладе Минэкономразвития, эффективность ее камер оказалась ниже, чем у тех, которые установил частный бизнес. Снижение числа ДТП в случае «Ростелекома» составило лишь 9,4% против 15,1% у конкурентов.

Вопросы к «Ростелекому» «Ростелеком» является крупнейшим участником рынка установки и обслуживания систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД (не только концессий, но и госконтрактов), сказано в докладе Минэкономразвития: «По результатам проверки Генпрокуратурой концессионных соглашений и госконтрактов в отношении систем [фото- и видеофиксации] были выявлены многочисленные нарушения со стороны «Ростелекома», выразившиеся в нарушении правил заключения и исполнения госконтрактов, ограничении конкуренции и завышении стоимости, например, в Новгородской и Вологодской областях». «Считаем информацию, процитированную из доклада, предвзятой, — заявили РБК в пресс-службе «Ростелекома». — Ни о каких «частых нарушениях» со стороны компании нам неизвестно. Обвинений не получали». «Ростелеком» принимал участие в создании систем фото- и видеофиксации более чем в 40 регионах страны, из 15,5 тыс. камер в России на долю компании приходится около трети (5 тыс.), подчеркнул представитель компании. «Это огромный опыт, самая мощная экспертиза на рынке, хорошие оценки со стороны заказчиков, но главное — реальный социальный эффект в виде снижения аварийности на дорогах», — добавил он.

Эксперты министерства также нашли связь между аварийностью и степенью конкуренции при отборе концессионеров. В тех контрактах, где исполнитель выбирался конкурентным путем (было больше одного участника), среднее снижение числа ДТП достигло 17,7%. В соглашениях, на заключение которых был только один претендент, число аварий снизилось лишь на 11%.

Вице-премьер Максим Акимов предложил регионам отказаться от увязки вознаграждения концессионера с объемом собираемых им штрафов, сказал РБК его представитель. Такой тезис, в частности, должен быть включен в методические рекомендации по улучшению условий дорожного движения и определению мест размещения автоматизированных комплексов фиксации нарушений ПДД, добавил он. «Ростелеком» согласен с тем, что размер платежей компаниям за фиксацию нарушений не должен зависеть от суммы собранных штрафов, сказал его представитель. В пресс-службе Минтранса отказались от комментариев.

«В свое время ФАС сказала, что фиксированная сумма не может являться платой по концессионному соглашению, а является скрытой формой закупки и что бизнес должен нести предпринимательский риск с тем, насколько работоспособна система, вместе с государством», — заявил РБК гендиректор компании АО «Безопасные дороги Рязанской области» Алексей Никитенко, которая в 2014 году заключила концессию в Рязанской области и вложила в создание системы 590,8 млн руб.

По его словам, любое размещение камер производится на основании статистики аварийности и мест возможной аварийности, определяется ГИБДД и согласовывается с минтрансом области. «Мы занимаемся созданием и эксплуатацией (поддержанием работоспособности) системы. Мы не можем влиять на вынесение постановлений [штрафов], не можем влиять на работу судебных приставов. Постановление [о назначении штрафа] выносит ГИБДД с тех камер, которые мы устанавливаем и обслуживаем. Все оборудование уже передано государству, в этом заключается модель концессионного соглашения», — добавил он.

Во сколько обходятся камеры

Общий объем госрасходов на обслуживание и создание систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД составляет 20,6 млрд руб. Из них более половины уходит на концессии — 11,1 млрд руб. Однако концессии позволяют создавать «комплексный объект», включающий помимо самих систем фиксации нарушений системы весогабаритного контроля, интеллектуальные системы управления дорожным движением, системы видеонаблюдения, указано в докладе Минэкономразвития. Такой подход «позволяет экономить на масштабе», но он не применяется в рамках госконтрактов, сетуют эксперты ведомства.

На создание камер видеонаблюдения в рамках всех концессий было потрачено 2 млрд из 11 млрд руб., а по остальным соглашениям (госконтрактам и договорам) — лишь 1,2 млрд из 9,5 млрд руб., указывают в Минэкономразвития.

Чиновники Минэкономразвития также предупреждают, что в июле 2019 года президент Владимир Путин поручил правительству принять меры по обязательному информированию водителей о местах размещения камер, в том числе с помощью предупреждающих знаков. «Конечным итогом выполнения указанного поручения будет являться снижение возможностей для извлечения доходов от комплексов фото- и видеофиксации частными компаниями», — заключают в министерстве.