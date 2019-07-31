Пенсии выросли на недополученном

Росстат обнародовал данные о социальных выплатах в июне

Рост реальных пенсий в июне составил 1,4%, став самым высоким с начала 2019 года, следует из данных Росстата. Ускорение темпов роста связано с индексацией пенсий для 4 млн самых бедных пенсионеров сверх прожиточного минимума

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Темпы роста реального размера назначенных пенсий россиян ускорились в июне на 0,5 п.п. по сравнению с маем, сообщил Росстат (*.pdf). В июне реальные пенсии увеличились на 1,4% против 0,9% в мае.

Июньский рост показателя стал самым высоким с начала года. Даже в январе, когда страховые пенсии по старости были проиндексированы на 7,05%, прирост пенсий в реальном выражении составил 0,8%.

Во втором квартале 2019 года реальные пенсии увеличились на 1% год к году после 0,7% в первом квартале.

По итогам первого полугодия реальные пенсии выросли на 0,8% в годовом выражении. Средний размер назначенных пенсий в январе—июне составил 14 135 руб.

В чем причины ускорения

Ускорение темпов роста реальных пенсий в июне произошло из-за увеличения размера пенсий у самых бедных пенсионеров после их пересчета, полагает директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. «Пенсионерам были возвращены все недоплаченные ранее деньги, выплаты были пересчитаны начиная с 1 января», — напомнила Овчарова.

По поручению президента Владимира Путина был произведен пересчет социальных доплат, которые выплачиваются самым бедным пенсионерам, чтобы довести уровень их дохода до прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе.

В послании Федеральному собранию глава государства поручил ввести новый механизм ежегодной индексации пенсий: сначала доход пенсионера должен быть доведен до регионального ПМП за счет социальной доплаты, а уже сверх этого добавляется величина индексации.

Причина перехода на новый порядок в том, что после январской индексации пенсионеры обращались к президенту и правительству с жалобами на то, что обещанного повышения пенсий (на 7,05%) не произошло. Если пенсионеру была назначена социальная доплата к пенсии, обеспечивающая доходы на уровне ПМП, размер выплат после индексации мог оказаться либо прежним, либо повыситься меньше, чем по уровню индексации. Из-за этого, по словам президента, «многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми».

Причитающиеся пенсионерам недополученные средства должны были быть выплачены территориальными органами Пенсионного фонда России (ПФР) не позднее 1 июля 2019 года. «Увеличение социальных доплат коснется 12% неработающих пенсионеров», — говорили РБК в ПФР. Исходя из этого, пенсии должны были вырасти примерно у 4 млн человек.

Пенсии сдержали падение реальных доходов Реальные денежные доходы россиян в первом полугодии 2019 года сократились на 1,3%. При этом во втором квартале реальные доходы населения значительно снизили темпы падения (-0,2%) по сравнению с первым (-2,5%). Это связано именно с доведением пенсий до региональных прожиточных минимумов, в результате чего вклад социальных выплат в годовой прирост доходов стал положительным, полагают в ЦБ (*.pdf). Кроме того, темпы падения реальных доходов доходов затормозились из-за замедления сокращения прочих денежных поступлений (в эту категорию входят неформальные доходы), добавляет регулятор.

Что будет с размером пенсий в дальнейшем

Все первое полугодие реальные пенсии росли медленно, но показатель ни разу за шесть месяцев не ушел в отрицательную зону. Во втором полугодии пенсии сохранят небольшую, но положительную динамику, полагает Овчарова.

В начале августа произойдет пересчет пенсий работающим пенсионерам, прибавка будет незначительной — максимум 245 руб. Однако ее получат порядка 9,7 млн пенсионеров (22% от всех пенсионеров), что положительно отразится на ежемесячной статистике показателя реальных пенсий, отметила директор Института социальной политики ВШЭ.

После августа никаких изменений в размере пенсий быть не должно, но уже состоявшиеся прибавки будут поддерживать пенсии в положительной зоне, добавила Овчарова.

В 2019 году в России началась пенсионная реформа: пенсионный возраст в течение десяти лет будет повышен до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Согласно публичным заявлениям властей, одна из ее целей в том, что пенсии неработающих пенсионеров должны расти быстрее инфляции: в 2019 году — на 7,05%, в 2020-м — на 6,6%, в 2021-м — на 6,3%. По расчетам правительства, в среднем пенсии будут увеличиваться на 1 тыс. руб. ежегодно.