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Кошелек счет любит
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Газета
Кошелек счет любит
Газета № 116 (3071) (2907) Финансы,
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Кошелек счет любит
В России запрещают анонимное пополнение счетов в системах электронных денег
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay смогут пополнять кошельки только после идентификации личности. Власти борются с финансированием наркотиков и терроризма, но компании заявляют о масштабных рисках для отрасли
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет. Соответствующие положения содержатся в поправках в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет Федерации. Документ, который еще должен подписать президент Владимир Путин, вступит в силу после официального опубликования.

Согласно поправкам неидентифицированные клиенты смогут «предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета». Раньше такого требования в законе не содержалось, что позволяло физлицам пополнять кошельки наличными без предоставления документов.

РБК направил запрос в ЦБ с просьбой прокомментировать эти новации.

Зачем запрет нужен властям

«Эти поправки внесены по просьбе службы финансового мониторинга (Росфинмониторинг. — РБК), так как эти кошельки могут использоваться для финансирования распространения наркотиков, терроризма и т.д. Теперь пользователи анонимных кошельков смогут их пополнять только с помощью банковского счета, благодаря чему будет известен источник денежных средств», — сказал РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В марте власти уже запретили снимать наличные с анонимных электронных кошельков. Мера призвана противодействовать обналичиванию доходов, полученных преступным путем.

Анонимные электронные кошельки могут быть использованы для финансирования терроризма, оплаты наркотиков и других незаконных услуг, говорит председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева.

Пополнение кошелька с банковского счета позволит точно идентифицировать личность плательщика и заблокировать его счет при подозрении в выполнении незаконной операции, добавляет старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Сергей Гришунин.

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Кого затронет новая мера

По данным Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, ежегодно через электронные кошельки совершается более 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн руб. Пользователями именно анонимных электронных кошельков являются около 10 млн человек, рассказал РБК председатель ассоциации Виктор Достов.

У «Яндекс.Деньги» каждый день открывается около 15 тыс. новых кошельков, при этом доля анонимных платежей составляет всего около 10%, рассказал РБК представитель компании. Зависимость WebMoney от приема наличных невелика, так как система в основном используется для ведения бизнеса в Сети; подавляющее большинство пользователей в экосистеме QIWI также являются идентифицированными, рассказали РБК представители компаний. PayPal не ответил на запрос.

Анонимные кошельки пополняют наличными в основном те пользователи, которые не имеют банковского счета или являются клиентами небольших банков с плохим онлайн-интерфейсом. Сами кошельки используются в качестве удобного платежного средства для оплаты покупок в интернет-магазинах, объясняет Достов.

Запрет затронет подростков и граждан, не имеющих паспорта или банковского счета, считает директор по развитию WebMoney Петр Дарахвелидзе.

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Как отличаются кошельки

Изначально все кошельки открываются «анонимными», и по ним возможна только оплата товаров и услуг, но не вывод наличных. Затем большая часть владельцев проходят идентификацию и получают расширенные возможности и опции. Но около четверти кошельков остаются без персонификации, так как сейчас этого достаточно для большинства каждодневных операций, рассказал Дарахвелидзе.

Для прохождения упрощенной идентификации клиентам нужно указать при открытии кошелька фамилию, имя, отчество и номер паспорта. Полная идентификация требует присутствия клиента в офисе компании для подтверждения личности.

Как устроен рынок электронных кошельков

По данным Mediascope, лидером по количеству пользователей среди сервисов электронных денег в 2018 году был «Яндекс.Деньги» (основной акционер — Сбербанк с долей 75% минус 1 руб.) — через него расплачивались около 48,5% пользователей этой услуги. Далее следуют WebMoney (38,9%), PayPal (38,6%) и QIWI (36,2%).

Чаще всего электронные кошельки используются для оплаты заказов в интернет-магазинах (37,2%), мобильной связи (35,2%), денежных переводов (24,2%), для покупки контента (музыки, книг, мобильных приложений) или оплаты дополнительных опций соцсетей (21%). 19,8% пользователей электронных кошельков платят через них за ЖКУ и по другим бытовым счетам.

Почему недоволен бизнес

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов, в которую входят крупнейшие сервисы, подготовила заявление с критикой поправок (есть у РБК). Изменения «были одобрены без должного учета их потенциальных последствий, а мнение отраслевых ассоциаций — проигнорировано», говорится в нем. Этим же недовольны и все компании, опрошенные РБК.

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По словам Достова, предложенные поправки не прошли базовые стадии общественного обсуждения, в том числе с участниками рынка, ограничения были внесены в рамках второго чтения в непрофильный законопроект и были приняты в течение нескольких дней.

Все ключевые риски, связанные с использованием электронных кошельков, уже минимизированы, утверждается в заявлении ассоциации: кошельки нельзя использовать для платежей за рубеж, переводов другим физическим лицам, с неидентифицированного кошелька нельзя снять деньги в наличной форме.

«С самого начала действия ФЗ-161 [«О национальной платежной системе»] анонимные кошельки жестко лимитированы по суммам: их баланс не может превышать 15 тыс. руб., а общая сумма операций в месяц — не более 40 тыс. руб.», — напомнили в пресс-службе QIWI.

Из-за этих ограничений анонимный кошелек непривлекателен для противоправных действий, считают в «Яндекс.Деньги». «Сейчас с анонимного счета можно только оплатить товары или услуги российских организаций», — подчеркнули в компании. Внутренние системы контроля операторов электронных кошельков успешно выявляют подавляющее большинство попыток нетипичного использования этих инструментов, добавил Достов. Ограничения на пополнения окажут негативное влияние на развитие отрасли, так как будут препятствовать доступности финансовых услуг и росту безналичного оборота, считает он.

Изменения негативно скажутся на доходах операторов электронных денег, которые наравне с банками вкладывают много средств в стимулирование безналичных платежей, заявили в «Яндекс.Деньги». Судя по опыту Белоруссии, которая тоже вводила обязательную идентификацию, «часть систем просто уйдет из России, а национальные перестанут развиваться», отмечает Гришунин. Мошенники все равно найдут способ обойти закон, уверен он.

Автор: Евгения Чернышова.
Теги: «Яндекс.Деньги» , QIWI , наличные
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