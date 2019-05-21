ЦБ ужесточил требования защиты денег вкладчиков банков от киберугроз

ЦБ требует от банков защищать от киберпреступников операции по открытию вкладов клиентов и ведению их счетов. Особые требования по автоматизации защиты предъявлены крупнейшим банкам

Здание ЦБ (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Банк России ужесточает требования по защите средств банков и их клиентов от киберпреступников. Об этом говорится в положении ЦБ, опубликованном 21 мая. Документ одобрен руководством ЦБ, ФСБ и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Если раньше банки должны были обеспечивать информационную безопасность лишь при проведении операций по переводу денег, то теперь от них потребуют также делать это при привлечении вкладов (как от физических, так и от юридических лиц), размещении привлеченных средств и ведении банковских счетов клиентов.

Для всех банков по умолчанию будет действовать стандартный уровень защиты информации. Наиболее важные организации банковского рынка обязаны будут перейти на усиленный уровень защиты. К таким организациям в документе отнесены:

11 системно значимых банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, РСХБ, Росбанк, Московский кредитный банк, «ЮниКредит» и «ФК Открытие»;

Национальный расчетный депозитарий как оператор услуг системно значимой платежной системы;

30 значимых на рынке платежных услуг организаций. Помимо девяти системно значимых банков (кроме Промсвязьбанка и «ЮниКредита») туда входят, например, «Тинькофф», «Восточный», Почта Банк, МТС-банк, Совкомбанк, а также сервис «Яндекс.Деньги».

Принципы стандартного и усиленного уровней защиты прописаны в ГОСТе 2017 года. Основные различия касаются того, нужно ли для защиты информации применять технические меры (с помощью аппаратных и программных систем) или же организационные (вводить разного рода ограничения на работу информационной системы). Для разных видов банков имеются, например, следующие ограничения: