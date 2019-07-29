Золотая молодежь избавилась от мусора

Занимающийся вывозом отходов «Эколайн» купил конкурирующую компанию

Акционеры крупного столичного оператора по вывозу мусора «Эколайн» приобрели конкурента «МКМ-Логистика» у структур сыновей экс-главы ВЭБа и сына президента Сбербанка Германа Грефа. Сумма сделки могла составить до 4 млрд руб.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

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Совладельцы одного из пяти крупнейших мусорных операторов Москвы — «Эколайна» — приобрели его конкурента — «МКМ-Логистику», следует из данных СПАРК. 100-процентным акционером «МКМ-Логистики» стала компания «Экологический менеджмент», связанная с акционерами «Эколайна», среди которых бизнесмен Симан Поваренкин.

Информацию об этой сделке РБК подтвердили источник на рынке обращения с отходами и официальный представитель «Эколайна» Елена Вишнякова, не раскрыв ее сумму и условия.

Прежние владельцы «МКМ-Логистики» — семья многолетнего партнера миллиардера Романа Абрамовича Александра Чигиринского и компания «Чистая логистика» Степана и Павла Дмитриевых (сыновья экс-главы ВЭБа Владимира Дмитриева) и сына президента Сбербанка Олега Грефа. Компания Ervington Investments Limited Абрамовича также раньше владела долей в «МКМ-Логистике», но продала ее в феврале 2017 года. Представитель «МКМ-Логистики» не ответил на запрос РБК.

«Владельцы МКМ искали профильного инвестора в том числе «для стабилизации финансового положения компании, которая столкнулась с дефицитом инфраструктурных мощностей», — сказал РБК источник на рынке обращения с отходами.

Для этой сделки 100% МКМ могли оценить в 2–4 млрд руб., исходя из рыночных аналогов, сказал РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. «Рост цен на топливо мог негативно сказаться на бизнесе МКМ как перевозчика отходов», — указывает эксперт.

Как указано на сайте «МКМ-Логистики», у нее 130 мусоровозов, которые позволяют вывозить 3,5 млн куб. м мусора в год. «Эколайн» получил в 2015 году 15-летние контракты на вывоз мусора в Северном и Центральном административных округах Москвы на сумму 25,6 млрд руб., «МКМ-Логистика» — на 40,1 млрд руб. в Западном и Юго-Западном округах. Выручка «Эколайна» в 2017 году — 2,3 млрд руб., чистая прибыль — 53 млн руб., «МКМ-Логистики» — 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 267 млн руб.

Мусорный бизнес остается рискованным в свете роста экологических протестов населения, угрозы штрафов и перспектив изменения условий вывоза отходов после вхождения Москвы в мусорную реформу в 2022 году и досрочного перехода на раздельный сбор мусора, предупреждает Худалов. 1 января 2019 года в России стартовала мусорная реформа, целью которой стало создание в масштабах страны новой мусороперерабатывающей инфраструктуры. Сейчас в 80 регионах выбраны компании — операторы по вывозу отходов, определены нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и установлены тарифы за вывоз мусора. Всего на территории России действует 240 региональных операторов, 159 из них — в регионах, вошедших в реформу. В среднем стоимость коммунальной услуги по вывозу мусора на человека вице-премьер Алексей Гордеев оценивал в 120–130 руб. в месяц. В декабре 2018 года министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин говорил, что стоимость вывоза коммунальных отходов вырастет в 2019 году не более чем на 5%.

Зачем «Эколайн» купил конкурента

«Эколайн» и «МКМ-Логистика» давно конкурируют на московском рынке. Помимо Москвы дочерняя компания «Эколайна» — «Эколайн-Воскресенск» — стала региональным оператором в Подмосковье.

Москву обслуживают еще три оператора — «Хартия» сына генпрокурора Юрия Чайки Игоря (эта компания также является оператором Ногинского кластера Подмосковья), «Спецтранс» (входит в структуру «РТ-Инвест», которая управляет Сергиево-Посадским, Рузским и Каширским кластерами Подмосковья) и МСК-НТ (оператор Чеховского кластера Подмосковья), напоминает ТАСС. В общей сложности пять крупнейших операторов в 2012–2014 годах получили долгосрочные контракты примерно на 140 млрд руб.

«Эколайн» и «МКМ-Логистика» вошли в пятерку топ-10 рейтинга самых крупных участников рынка обращения с отходами, который выпустил The Bell совместно с аналитическим каналом Trash Economy. «МКМ-Логистика» заняла в нем третью строчку, «Эколайн» — четвертую.

«Синергия позволит объединенной компании существенно нарастить свои мощности и денежный поток», — считает Худалов.

По словам представителя «Эколайна» Елены Вишняковой, «МКМ-Логистика» сохранит свой бренд и самостоятельную структуру, но начнет работать по стандартам «Эколайна». «За последние два года «Эколайн» стал лидером рынка по внедрению раздельного сбора мусора. Эта практика должна распространиться и будет распространена на компанию «МКМ-Логистика», обладающую большим, но пока не до конца раскрытым потенциалом», — сказала она. В ближайшее время будут решены основные инфраструктурные проблемы МКМ, что позволит обеспечить 100% сортировки потока твердых коммунальных отходов и рост процента выделяемых перерабатываемых фракций мусора, добавила она.