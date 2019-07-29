Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,79 62,94 EUR Нал. 71,03 70,16 USD Бирж. 63,43 +0,06 EUR Бирж. 70,55 +0,05 USD ЦБ. 63,13 -0,03 EUR ЦБ. 70,31 +0,02 EUR/USD 1,11 -0,00 BTC/USD Бирж. 9578,10 +70,82 IMOEX 2721,61 +0,22% RTSI 1352,00 +0,27% Brent 63,10 -1,14% DJIA 27192,45 +0,19% Nasdaq 8330,21 +1,11%
Господдержка рождаемости прошла мимо россиян
Лента новостей
В Приморье мужчина умер в реабилитационном центре без лицензии 09:55, Общество Цель путешествия — не место, а новый способ посмотреть на вещи 09:49, «РБК Стиль», Visa и ВТБ В Волгоградской области из цистерны на дорогу вытекла соляная кислота 09:37, Общество В окружении Зеленского решили реформировать Службу безопасности Украины 09:22, Политика Кто из великих дизайнеров создал популярный Peugeot Partner I 09:19, РБК и Peugeot Как не остаться у разбитого корыта в сделках с коммерческой недвижимостью 09:08, PRO Площадь пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась 09:06, Общество В Якутии 22 человека отравились шаурмой 09:02, Общество Убийство трех россиян в ЦАР: чего следствие добилось за год 09:00, Политика В Крыму отреагировали на призыв ввести украинские войска в Россию 08:53, Политика Сочное питание: как получить максимум пользы из фруктов, овощей и зелени 08:50, РБК и Philips Большинство россиян заявили о неготовности оформить электронные паспорта 08:39, Общество ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни 08:37, Финансы Руин-пабы, винтаж, стрит-арт: куда сходить и чем заняться в Будапеште 08:20, РБК и ОТП Банк Кто, если не Кук: каким будет новый глава Apple — Bloomberg 08:15, PRO Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину 08:00, Общество «Росгеология» попросила дать ей 300 млрд руб. на 25 лет освоения Арктики 07:43, Экономика В США умерла «самая умная» собака в мире 07:34, Общество В Кабуле в результате взрыва в офисе партии погибли 20 человек 07:24, Общество Смена повестки: что привело к новым московским протестам 07:13, Мнение Окна на север: как обустроить квартиру в соответствии со сторонами света 07:07, Недвижимость Ставка в США, ВВП в Европе: к чему готовиться инвестору на этой неделе 07:02, Quote Минобороны построит в «Патриоте» центр воспитания школьников 07:00, Общество 7 самых востребованных домашних гаджетов на новый лад 07:00, РБК и Philips Власти сообщили о трех погибших при стрельбе на фестивале в Калифорнии 06:44, Общество В Волгограде нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны 06:37, Общество Из-за паводка в Иркутской области эвакуировали более 1 тыс. человек 06:21, Общество В Приамурье из-за паводка ввели запрет на продажу крепкого алкоголя 05:57, Общество
Газета
Господдержка рождаемости прошла мимо россиян
Газета № 116 (3071) (2907) Экономика,
0
Господдержка рождаемости прошла мимо россиян
Заказанные правительством опросы показали низкую удовлетворенность населения демографической политикой
Более 40% россиян не заметили увеличения поддержки рождаемости и помощи семьям с детьми от государства. Население страны сокращается, а демографические меры пока имеют ограниченный охват
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Государство за последний год не стало делать для поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми в России больше, чем раньше. В этом уверены 42% россиян, из них 8,2% считают, что власти стали делать меньше, показал опрос населения, проведенный службой специальной связи и информации ФСО в апреле 2019 года.

Результаты исследования есть в распоряжении РБК. Более поздние опросы не проводились, сказал РБК источник, близкий к правительству. ФСО проводила социологический опрос по заказу правительства. Источник, близкий к одному из профильных ведомств, подтвердил основные выводы исследования.

  • В Волгоградской области почти две трети жителей (73,2%) считают, что власти не стали делать больше для семей с детьми и поощрения рождаемости за последний год, в Омской области — 51,6%, в Дагестане — 52,6% (из них 22,6% полагают, что власти снизили уровень поддержки).
  • 28,1% полагают, что за последний год государство стало делать больше. Чаще всего об этом говорили жители Сахалинской области (почти половина — 47%), Татарстана (45,8%), Якутии (43,5%), Тувы (42,2%).
  • Почти треть респондентов (30,1%) затруднились ответить.

Опрос проводился с 8 по 25 апреля во всех 85 регионах страны. Выборка составила 47 215 человек, она соответствует основным социально-экономическим характеристикам взрослого городского и сельского населения страны.

Цель опроса — изучить мнение россиян о реализации национальных проектов, которые призваны обеспечить выполнение майского указа президента Владимира Путина. Одна из национальный целей развития — обеспечение естественного прироста населения и сокращение бедности в два раза.

Россия теряет население

Россия «катастрофически» теряет население, признают в правительстве. За январь—май 2019 года естественная убыль в России составила 180 тыс. человек, за аналогичный период прошлого года — 147,2 тыс., следует из данных Росстата. Главная причина потери населения — падение рождаемости при низких темпах снижения смертности. Число родившихся в 2018 году составило 1,6 млн человек, это на 5,4% меньше, чем в 2017 году.

Рождаемость сокращается из-за снижения числа женщин в репродуктивном возрасте, сейчас оно не превышает 35 млн человек, говорила первый вице-премьер Татьяна Голикова в апреле. Преимущественный возраст первых рождений для матерей сейчас составляет 25–34 года, что сокращает возможности рождения вторых и третьих детей. «Важно стимулировать первые рождения, чтобы женщины не боялись рожать в молодом возрасте», — говорила вице-премьер.

На решение завести детей влияет уровень материального благополучия семьи, показало исследование Росстата. Большинство (66,7%) россиян с низкими доходами сообщили, что не собираются иметь детей.

Рождение детей «ведет, как правило, к снижению доходов семьи», говорил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Около 80% семей, которые сегодня находятся за чертой бедности, — это семьи с детьми, следует из оценок министерства.

Что сделало государство за последний год

Российские власти проводят политику стимулирования рождаемости. Президент Владимир Путин объявил о старте «демографической перезагрузки» для того, чтобы не допустить снижения численности населения России в предстоящее десятилетие.

Реализуются следующие меры по поощрению рождаемости и поддержке семей с детьми, которые были запущены с 2018 года.

  • В стране было введено два новых вида пособия — ежемесячная выплата на первенца и на второго ребенка из средств материнского капитала в размере регионального прожиточного минимума ребенка. Для получения выплат среднедушевой доход семьи не должен превышать полтора прожиточных минимума трудоспособного населения (с 2020 года — два прожиточных минимума трудоспособного населения). Пособия выплачиваются до достижения ребенком полутора лет.
  • Для семей при рождении второго и третьего ребенка с прошлого года запущена спецпрограмма субсидирования ипотечных ставок: расходы на обслуживание ипотеки сверх 6% годовых берет на себя государство.

Президент в послании в Федеральному собранию анонсировал новые меры поддержки семьям с детьми, среди которых, к примеру, с 1 января 2019 года вводится прямая выплата из бюджета на погашение ипотеки в размере 450 тыс. руб. при рождении третьего ребенка, а также новые налоговые льготы для многодетных семей.

В России с 2007 года действует программа маткапитала (выплачивается всем семьям при рождении второго ребенка), она продлена как минимум до 2021 года. Размер маткапитала в 2019 году составляет 453 тыс. руб., а с 2020 года ожидается возобновление его индексации.

Почти 3 млн семей с детьми в России улучшили свои жилищные условия благодаря маткапиталу (это самое популярное направление расходования средств), но в то же время его размер недостаточен для покупки жилья без вложения собственных средств, а значит, наиболее бедные и нуждающиеся семьи не могут им воспользоваться, отмечали в докладе «Проактивная демографическая политика: 10 лет спустя» эксперты РАНХиГС (.pdf).

Меры охватывают не всех

Новые материальные меры поддержки касаются небольшого количества российских семей: тех, чьи дети родились в 2018 году и чей доход соответствует критериям нуждаемости, объяснила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. «Это не массовая поддержка, меры сконцентрированы на группе нуждающихся семей с детьми до полутора лет. Трех-, четырех-, пятилетние дети ничего не получили от государственных мер поддержки, хотя могут расти в крайне бедных семьях», — заметила Малева.

В феврале Голикова сообщила, что ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка получают около 520 тыс. семей. По ее словам, после повышения порога нуждаемости до двух прожиточных минимумов пособия смогут получить почти 770 тыс. семей. По итогам 2018 года 18,9 млн россиян живут за чертой бедности.

Автор: Юлия Старостина.
При участии: Петр Канаев.
Теги: ФСО , опрос населения , рождаемость
Материалы по теме
Каждый третий в России ничего не слышал о национальных проектах Экономика
Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter