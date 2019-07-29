Господдержка рождаемости прошла мимо россиян

Заказанные правительством опросы показали низкую удовлетворенность населения демографической политикой

Более 40% россиян не заметили увеличения поддержки рождаемости и помощи семьям с детьми от государства. Население страны сокращается, а демографические меры пока имеют ограниченный охват

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Государство за последний год не стало делать для поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми в России больше, чем раньше. В этом уверены 42% россиян, из них 8,2% считают, что власти стали делать меньше, показал опрос населения, проведенный службой специальной связи и информации ФСО в апреле 2019 года.

Результаты исследования есть в распоряжении РБК. Более поздние опросы не проводились, сказал РБК источник, близкий к правительству. ФСО проводила социологический опрос по заказу правительства. Источник, близкий к одному из профильных ведомств, подтвердил основные выводы исследования.

В Волгоградской области почти две трети жителей (73,2%) считают, что власти не стали делать больше для семей с детьми и поощрения рождаемости за последний год, в Омской области — 51,6%, в Дагестане — 52,6% (из них 22,6% полагают, что власти снизили уровень поддержки).

28,1% полагают, что за последний год государство стало делать больше. Чаще всего об этом говорили жители Сахалинской области (почти половина — 47%), Татарстана (45,8%), Якутии (43,5%), Тувы (42,2%).

Почти треть респондентов (30,1%) затруднились ответить.

Опрос проводился с 8 по 25 апреля во всех 85 регионах страны. Выборка составила 47 215 человек, она соответствует основным социально-экономическим характеристикам взрослого городского и сельского населения страны. Цель опроса — изучить мнение россиян о реализации национальных проектов, которые призваны обеспечить выполнение майского указа президента Владимира Путина. Одна из национальный целей развития — обеспечение естественного прироста населения и сокращение бедности в два раза.

Россия теряет население

Россия «катастрофически» теряет население, признают в правительстве. За январь—май 2019 года естественная убыль в России составила 180 тыс. человек, за аналогичный период прошлого года — 147,2 тыс., следует из данных Росстата. Главная причина потери населения — падение рождаемости при низких темпах снижения смертности. Число родившихся в 2018 году составило 1,6 млн человек, это на 5,4% меньше, чем в 2017 году.

Рождаемость сокращается из-за снижения числа женщин в репродуктивном возрасте, сейчас оно не превышает 35 млн человек, говорила первый вице-премьер Татьяна Голикова в апреле. Преимущественный возраст первых рождений для матерей сейчас составляет 25–34 года, что сокращает возможности рождения вторых и третьих детей. «Важно стимулировать первые рождения, чтобы женщины не боялись рожать в молодом возрасте», — говорила вице-премьер.

На решение завести детей влияет уровень материального благополучия семьи, показало исследование Росстата. Большинство (66,7%) россиян с низкими доходами сообщили, что не собираются иметь детей.

Рождение детей «ведет, как правило, к снижению доходов семьи», говорил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Около 80% семей, которые сегодня находятся за чертой бедности, — это семьи с детьми, следует из оценок министерства.

Что сделало государство за последний год

Российские власти проводят политику стимулирования рождаемости. Президент Владимир Путин объявил о старте «демографической перезагрузки» для того, чтобы не допустить снижения численности населения России в предстоящее десятилетие.

Реализуются следующие меры по поощрению рождаемости и поддержке семей с детьми, которые были запущены с 2018 года.

В стране было введено два новых вида пособия — ежемесячная выплата на первенца и на второго ребенка из средств материнского капитала в размере регионального прожиточного минимума ребенка. Для получения выплат среднедушевой доход семьи не должен превышать полтора прожиточных минимума трудоспособного населения (с 2020 года — два прожиточных минимума трудоспособного населения). Пособия выплачиваются до достижения ребенком полутора лет.

Для семей при рождении второго и третьего ребенка с прошлого года запущена спецпрограмма субсидирования ипотечных ставок: расходы на обслуживание ипотеки сверх 6% годовых берет на себя государство.

Президент в послании в Федеральному собранию анонсировал новые меры поддержки семьям с детьми, среди которых, к примеру, с 1 января 2019 года вводится прямая выплата из бюджета на погашение ипотеки в размере 450 тыс. руб. при рождении третьего ребенка, а также новые налоговые льготы для многодетных семей.

В России с 2007 года действует программа маткапитала (выплачивается всем семьям при рождении второго ребенка), она продлена как минимум до 2021 года. Размер маткапитала в 2019 году составляет 453 тыс. руб., а с 2020 года ожидается возобновление его индексации. Почти 3 млн семей с детьми в России улучшили свои жилищные условия благодаря маткапиталу (это самое популярное направление расходования средств), но в то же время его размер недостаточен для покупки жилья без вложения собственных средств, а значит, наиболее бедные и нуждающиеся семьи не могут им воспользоваться, отмечали в докладе «Проактивная демографическая политика: 10 лет спустя» эксперты РАНХиГС (.pdf).

Меры охватывают не всех

Новые материальные меры поддержки касаются небольшого количества российских семей: тех, чьи дети родились в 2018 году и чей доход соответствует критериям нуждаемости, объяснила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. «Это не массовая поддержка, меры сконцентрированы на группе нуждающихся семей с детьми до полутора лет. Трех-, четырех-, пятилетние дети ничего не получили от государственных мер поддержки, хотя могут расти в крайне бедных семьях», — заметила Малева.

В феврале Голикова сообщила, что ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка получают около 520 тыс. семей. По ее словам, после повышения порога нуждаемости до двух прожиточных минимумов пособия смогут получить почти 770 тыс. семей. По итогам 2018 года 18,9 млн россиян живут за чертой бедности.