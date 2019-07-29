Жуковский Клином вышибают

Минобороны предложило переоборудовать свой подмосковный аэропорт под пассажирские перевозки

Минобороны предложило построить аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний на базе военного аэродрома Клин-5 на границе с Тверской областью. Проект может стать конкурентом Жуковского, а инвестором может выступить Олег Дерипаска

Военно-транспортный самолет Ан-12 на аэродроме Клин-5 (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Новый аэропорт между Москвой и Петербургом

Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5. Об этом РБК сообщил источник, близкий к инициаторам проекта, и подтвердил источник в администрации Клина.

Военный аэродром располагается в 65 км от МКАД по Ленинградскому шоссе на границе Московской и Тверской областей. Добраться до него можно на автомобиле по федеральной трассе М-10 или платному шоссе М-11, общественным транспортом — до железнодорожной станции Клин (на «Ласточке» можно доехать за час), но она находится в 10 км от аэродрома (еще около получаса на машине). Строительство инфраструктуры для нового аэропорта планируется увязать с высокоскоростной магистралью (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, создав транспортный хаб, сказал один из собеседников РБК. Он отметил, что предлагается сделать специальную остановку в Клину для пассажиров этого аэропорта, чтобы они могли легко добраться из Москвы или Петербурга. Проектирование этой магистрали планируется начать осенью, а технико-экономическое обоснование должно быть подготовлено уже в августе. РБК направил запрос представителю курирующего в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития вице-премьера Максима Акимова и в Минобороны.

Выбор между магистралями Власти уже много лет не могли решить, в каком именно направлении строить первую ВСМ: из Москвы до Казани или до Санкт-Петербурга. С 2013 года началось обсуждение строительства магистрали до Казани длиной 800 км. Дорога позволила бы сократить время поездки из столицы с 11,5 до 3,5 часа. С тех пор стоимость проекта РЖД выросла в полтора раза — с 1 трлн до 1,7 трлн руб. Предполагалось при этом, что государство выделит на ВСМ безвозвратный взнос в размере 700 млрд руб. Но в апреле 2019 года стало известно, что дорога до Казани не получила одобрения президента Владимира Путина. Вместо этого он поручил проектировать дорогу из Москвы в Санкт-Петербург, ее стоимость вице-премьер Максим Акимов оценивал в 1,5 трлн руб.

В качестве инвестора для нового лоукост-аэропорта может быть привлечена компания «Базэл Аэро» Олега Дерипаски, управляющая аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы, рассказал РБК источник, близкий к инициаторам проекта, и подтвердил сотрудник одного из московских аэропортов. В пресс-службе «Базэл Аэро» отказались от комментариев.

Реализовать проект со строительством лоукост-аэропорта в Клину и привлечь в него авиакомпании крайне сложно, сказал РБК гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Аэропорт Жуковский в Подмосковье, построенный в 2016 году, уже состоялся как международный аэропорт, и ниша за пределами «большой тройки» (Шереметьево, Домодедово и Внуково. — РБК) закрыта», — подчеркнул он. По его словам, привлечь инвестора в проект в Клину «практически невозможно» из-за высоких рисков: высокая конкуренция с аэропортами Московского авиационного узла (МАУ), удаленность, отсутствие привлекательных условий для авиакомпаний. Однако, если проект и получится реализовать, на поиск инвестора, проектирование и строительство может уйти от пяти до семи лет.

Строительство нового аэропорта — вопрос «сотни миллионов долларов», предупреждает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. «Лоукост-аэропорт позволяет минимизировать издержки авиакомпаниям из-за урезанной инфраструктуры. Например, нет зоны ожидания и питания, все аскетично. Так авиакомпании могут сделать дешевле билет для пассажира», — говорит РБК эксперт. Но взлетно-посадочные полосы на военных аэродромах, как правило, оставляют желать лучшего, продолжает Гусаров, и в таких ситуациях государству приходится выделять средства на строительство новых ВПП. «Это потребует огромного количества инвестиций, которые придется возвращать, что убивает всю идею бюджетных перевозок. Более того, Ленинградское шоссе утопает в пробках, и сэкономленные деньги в небе пассажиру придется потратить на платной трассе», — заключает Гусаров.

Конкурент Жуковского

Строительство аэропорта на базе аэродрома Клин-5 еще в 2013 году предлагал Максим Соколов, который тогда занимал пост министра транспорта. На тот момент было три основных аэропорта МАУ: Домодедово, Шереметьево и Внуково, и в правительстве отмечали их высокую загруженность. Помимо аэродрома в Клину Соколов среди возможных претендентов на звание четвертого пассажирского аэропорта МАУ называл Ермолино (военный аэродром в Калужской области, вблизи города Балабаново). Но тогда эта идея не была поддержана, а в 2016 году был построен новый аэропорт на базе военного аэродрома в Жуковском в 20 км к юго-востоку от Москвы.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Но транспортная доступность этого аэропорта стала его основной проблемой: до Жуковского не было прямого железнодорожного сообщения. В 2016 году РЖД реконструировали ближайшую к аэропорту железнодорожную станцию Отдых, от нее был запущен шаттл. До аэропорта также можно добраться на автобусе от станции метро «Котельники». В обоих случаях время в пути составляет около часа. Но в 2017 году руководство аэропорта Жуковского отмечало , что транспортная доступность по-прежнему не соответствует планам расширения аэропорта.

Оператором Жуковского является «Рампорт Аэро», дочерняя структура «Ростеха». За 2018 год аэропорт обслужил около 1,2 млн пассажиров. Председатель совета директоров литовской Avia Solutions Group (один из акционеров «Рампорт Аэро») Гедиминас Жемялис рассказывал газете «Ведомости», что аэропорт на безубыточную работу выйдет при трафике 1,3–1,5 млн пассажиров. Этого уровня Жуковский планировал достичь еще в 2017 году, но тогда пассажиропоток составил лишь около 600 тыс. человек. Сейчас из аэропорта регулярно летают «Уральские авиалинии», «ИрАэро», белорусская Belavia и таджикская Somon Air.

«Мы не видим в этом проекте угрозы или «замены» для Жуковского, — заявил РБК представитель аэропорта Жуковский. — Возможность создания пассажирского аэропорта в Клину обсуждается не впервые: достаточно сказать, что несколько лет назад в рамках подготовки к созданию нового аэропорта оценивались различные площадки. Жуковский был признан более перспективным по целому ряду причин». «По нашей оценке, создание в Клину полнофункционального кластера гражданской авиации потребует привлечения чрезмерных инвестиций, а в Жуковском мы, напротив, реализуем стратегию развития собственными силами, без привлечения государственного финансирования», — добавил он. С 2014 года акционеры потратили $27 млн на строительство терминала в Жуковском, еще 10 млрд руб. планируется направить на развитие инфраструктуры аэропорта и модернизацию терминала для увеличения пропускной способности с 4 млн до 12 млн человек в год к 2021 году.

Транспортная доступность Жуковского «вполне соответствует текущим показателям [по количеству пассажиров]», а реализуемые уже сейчас проекты реконструкции дорожной сети юго-востока Подмосковья (расширение Новорязанского шоссе от МКАД до Жуковского, обход поселка Октябрьский, реконструкция ул. Наркомвод в Жуковском) обеспечат «надежный задел на будущее», подчеркнул представитель аэропорта Жуковского.

РБК направил запрос в пресс-службы «Уральских авиалиний» и «Победы» (крупнейший в России лоукостер).