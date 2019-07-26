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Каждый третий не слышал о нацпроектах
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Газета
Каждый третий не слышал о нацпроектах
Газета № 115 (3070) (2607) Экономика,
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Каждый третий не слышал о нацпроектах
ФСО изучила мнение россиян о реализации ключевых задач развития экономики
Около трети россиян ничего не известно о реализации в стране нацпроектов, следует из проведенных ФСО опросов. А те, кто в курсе, ждут от них снижения тарифов ЖКХ, выдачи бесплатных лекарств и отмены ЕГЭ
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Около трети россиян (31,7%) ничего не знают о реализации в России национальных проектов, две трети знают или «что-то слышали», показал опрос населения, проведенный службой специальной связи и информации ФСО в апреле 2019 года (есть в распоряжении РБК, более поздние опросы пока не проводились, сказал близкий к правительству источник РБК).

ФСО проводила аналогичный опрос населения ранее — в феврале. Тогда 37,5% россиян сообщили, что не знают о реализации в России нацпроектов. Таких было на 5,8 п.п. больше, чем по результатам апрельского опроса.

Социологические исследования проводились по заказу правительства. Источник, близкий к одному из профильных ведомств, подтвердил основные выводы опроса.

Цель опроса — изучить мнение россиян о реализации нацпроектов, которые призваны обеспечить выполнение майского указа президента Владимира Путина. Реализация 12 нацпроектов и комплексного плана развития инфраструктуры, общая стоимость которых оценивается в 25,7 трлн руб., будет определять социальную и экономическую политику России до 2024 года (.pdf).

Согласно результатам исследования, респонденты лучше всего осведомлены о реализации в стране социальных нацпроектов («Здравоохранение, «Образование», «Демография»), а также нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда».

  • 56,9% участников опроса сообщили, что знают о нацпроекте по здравоохранению, из них 32,1% «что-то слышали» о нем. 43,1% сказали, что ничего не знают об этом нацпроекте.
  • 55,9% респондентов известно о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (32,7% из них сказали, что «что-то слышали» о нем). 44,1% не имеют представления о нем.
  • 53,8% россиян знают о нацпроекте «Демография» (30,9% «что-то слышали») против 46,2% тех, кому ничего не известно о нем.

Хуже всего ситуация с осведомленностью населения о нацпроекте «Международная кооперация и экспорт»: подавляющее большинство респондентов (71,5%) ничего не слышали о нем. О существовании нацпроекта «Цифровая экономика» не знают 65,1% населения, «Модернизация и расширение транспортной инфраструктуры» — 66,3%, «Производительность труда и поддержка занятости» — 66,4%.

Чаще всего россияне, осведомленные о реализации нацпроектов, получали информацию о них из федеральных телеканалов (68,2%) и интернета (43,6%).

Опросы ФСО, проведенные в феврале и апреле, различаются по масштабам выборки. Февральское исследование проводилось во всех регионах, кроме Алтайского края, Воронежской, Кемеровской, Кировской, Челябинской и Ярославской областей. Выборка опроса составила 5447 человек.

Апрельский опрос ФСО проводился во всех 85 регионах страны. Выборка составила 47 215 человек, и она соответствует основным социально-экономическим характеристикам взрослого городского и сельского населения страны.

Чего россияне ждут от нацпроектов

Согласно результатам февральского опроса, значительная доля россиян (36,5%) не ждут положительных изменений в своей жизни от реализации ни одного из нацпроектов. Наибольшие надежды те россияне, кто рассчитывает на улучшения, связывают с нацпроектами по здравоохранению (37,9%) и по безопасным дорогам (29%). В апреле респондентов не спрашивали об ожиданиях от нацпроектов.

В ходе февральского опроса респондентам предложили в произвольной форме рассказать, каких конкретных результатов они ждут от реализации нацпроектов. Обобщение наиболее повторяющихся ответов показывает, что ожидания россиян не всегда соответствуют содержанию нацпроектов.

  • От нацпроекта «Образование» россияне ждут отмены единого государственного экзамена (ЕГЭ) и возвращения к «советской» системе образования.
  • При реализации нацпроекта «Здравоохранение» респонденты хотели бы увидеть создание в стране системы полностью бесплатной медицинской помощи, включающей весь спектр услуг. Участники опроса ожидают, что жизненно важные лекарства станут полностью бесплатными.
  • Россияне ожидают, что реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» приведет к снижению стоимости услуг ЖКХ при повышении их качества, а нацпроект «Экология» приведет к ликвидации мусорных свалок и полигонов.

Эти цели в нацпроектах не предусмотрены; в проекте «Экология» говорится о ликвидации несанкционированных свалок в границах городов.

Левада-центр не проводил мониторинг отношения к нацпроектам после апреля, сообщил РБК заместитель директора Левада-центра Денис Волков. РБК ожидает ответа от ВЦИОМа и ФОМа.

Проблема информированности

Власти обеспокоены низким уровнем информированности граждан о нацпроектах. «Это проблема и исполнительной власти, и депутатов, и партии, поскольку она считает национальные проекты своим приоритетом. Если о них известно мало, это означает, что мы с вами не очень хорошо работаем. Нужно этим заниматься более активно», — говорил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании партии «Единая Россия» в начале июля.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что более половины россиян даже не слышали о том, что власти страны реализуют какие-то национальные проекты, а в чем состоит их смысл, понимают лишь 7% граждан.

Две трети населения знают или слышали о национальных проектах, хотя реальные результаты работы по ним появятся с сентября, говорит источник РБК, близкий к правительству: «Это окажет влияние на уровень осведомленности о них и понимания их целей». По его словам, в кабмине «есть четкая концепция работы в этом направлении, но это не мгновенный процесс».

Авторы: Петр Канаев, Юлия Старостина.
При участии: Владимир Дергачев.
Теги: ФСО , Опрос , нацпроекты
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