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До «Металлурга» довел «Рублевский»
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Газета
До «Металлурга» довел «Рублевский»
Газета № 114 (3069) (2507) Общество,
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До «Металлурга» довел «Рублевский»
Банкир из «молдавской схемы» допрошен по делу о налетчиках из ФСБ
По делу сотрудников ФСБ, похитивших в здании банка «Металлург» 136,5 млн руб., допрошен Дмитрий Чувилин, бывший владелец банка, участвовавшего в «молдавской схеме». Он неоднократно помогал потерпевшему с валютообменными операциями
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Необычные посредники

Потерпевший по делу о разбойном нападении сотрудников ФСБ, похитивших 136,5 млн руб. в здании банка «Металлург», безработный москвич Александр Юмаранов сообщил полицейским, что приехал к банку по совету своего знакомого Дмитрия Чувилина. Это бывший совладелец банка «Рублевский» (лицензия отозвана в 2013 году), фигурирующего в «молдавской схеме». Чувилин присутствовал при налете и дал показания в качестве свидетеля, рассказали три источника РБК в правоохранительных органах.

«Сразу после происшествия Юмаранов заявил полицейским, что подозревает в причастности к преступлению Дмитрия Чувилина и Бориса Караматова», — рассказал источник РБК в полиции.

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По словам собеседников РБК в правоохранительных органах, обратившийся в полицию с заявлением об ограблении Юмаранов рассказал оперативникам УВД по Юго-Западному административному округу, что в день происшествия, 10 июня, привез к банку «Металлург» ранее «одолженные у знакомых» деньги из арендуемого им офиса в торгово-ярмарочном комплексе «Москва» в Люблино — с целью их обмена на валюту. Сумки с наличностью к месту сделки доставили на бронированном Volkswagen Transporter в сопровождении вооруженной травматическим оружием группы уроженцев Грузии.

Уехали вместе с ФСБ

Ранее Юмаранов, по его словам, пять-шесть раз менял там валюту при посредничестве Караматова, который якобы хорошо знал руководство банка «Металлург». В свою очередь, с Караматовым потерпевшего свел общий знакомый — Чувилин, который каждый раз присутствовал при операциях. Именно через Чувилина Юмаранов поддерживал связь с Караматовым.

Так было и 10 июня. После звонка Чувилину микроавтобус с деньгами пропустили через шлагбаум на въезде на огороженную территорию вокруг здания банка. Действуя по указанию встречавших их Чувилина и Караматова, мужчины занесли сумки с наличностью в офис. Почти сразу после этого появились около десяти человек, некоторые из них были в униформе, как вспоминали в своих показаниях очевидцы, «с нашивками «ФСБ». Как уточняет собеседник, знакомый с ходом расследования, последняя деталь в ходе исследования видеозаписей не подтвердилась, однако участники ограбления демонстрировали удостоверения сотрудников ФСБ и постановление о проведении оперативно-разыскных мероприятий. Поставив всех прибывших лицом к стене, они забрали наличность, увели с собой Чувилина и Караматова и скрылись.

По словам двух собеседников РБК, знакомых с ходом расследования, Караматов исчез в день нападения, предположительно, забрав с собой основную часть похищенных денег. Его местонахождение устанавливается следствием, а сам он проверяется на причастность к преступлению.

В Москве задержали сотрудников «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ
Общество

Предположительно, участвовавших в преступлении шестерых сотрудников спецподразделений «Альфа», «Вымпел» и «банковского» управления «К» ФСБ задержали в Москве 2 июля. Вместе с ними среди обвиняемых оказался сотрудник Федеральной налоговой службы. Всем семерым вменяют участие в разбое (ч. 4 ст. 162 УК): пятеро из них находятся в СИЗО, двое — под домашним арестом.

Кто такой Борис Караматов

Борис Караматов возглавлял ООО «Евразия», управляющее миллиардными активами основателя торговых сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева, убитого в 2014 году. Он обвинялся сначала в причастности к убийству, а потом — в хищении собственности партнера. В итоге в результате сделки со следствием Караматова выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест, а затем освободили под подписку о невыезде. Поступить в суд его уголовное дело должно было в этом году.

Чувилин был допрошен полицейскими по делу о налете и остался в статусе свидетеля. В показаниях он подтвердил обстоятельства произошедшего и рассказал, что грабители в масках с документами ФСБ высадили его вместе с Караматовым из микроавтобуса возле станции метро «Профсоюзная». После чего Караматов уехал в неизвестном Чувилину направлении, а сам он вернулся к банку «Металлург».

Партнер экс-гендиректора ХК «Спартак»

Данные Чувилина, известные следствию и подтвержденные источниками РБК в правоохранительных органах, позволили с помощью сервиса ФНС установить, что его ИНН совпал с ИНН совладельца ликвидированного банка «Рублевский» Дмитрия Чувилина.

Согласно базе данных СПАРК, сейчас Чувилин не числится в реестре юридических лиц в качестве руководителя или совладельца каких-либо компаний. В прошлом он был среди совладельцев по меньшей мере трех компаний экс-гендиректора хоккейного клуба «Спартак» Петра Чувилина, осужденного за покушение на мошенничество вместе с бывшим сотрудником УФСБ по Москве и Московской области Юрием Ярославцевым. По версии следствия, они предлагали за $5 млн «решить вопрос» с отзывом запрета Центробанка на открытие новых вкладов и филиалов для банка «Европейский экспресс».

Полная тезка супруги Чувилина владеет компанией «Хелен групп», которая оказывает услуги по гардеробному обслуживанию посетителей Центральной стоматологической поликлиники МВД.

Что известно о банке «Рублевский» и «молдавской схеме»

По данным ЦБ, КБ «Рублевский», в набсовет которого входил Дмитрий Чувилин (владел 19% акций через ООО «Псафмар»), был лишен лицензии за неисполнение обязательств перед кредиторами, высокорискованную кредитную политику и вовлеченность в «проведение сомнительных операций».

По данным газеты «Ведомости», банк фигурировал в письме Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД с описанием схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. с использованием более 20 банков.

Молдавская прачечная: как из России выводили $20 млрд
Финансы

Суть схемы сводилась к заключению договоров займов, согласно которым российские компании-посредники по выводу денег через Молдавию якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали в том числе граждане этой страны (многие из них не были осведомлены о своем участии в сделках с огромными суммами).

Российские юрлица в этой схеме держали счета в определенных банках, среди которых «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский». Все эти кредитные организации имели корсчета в BC Moldindconbank S. A. и проводили подозрительные операции. Позже этот список был подтвержден данными МВД России.

Знакомые Петра Чувилина не смогли подтвердить РБК его родственные связи с Дмитрием Чувилиным. Не стал комментировать это и сам Петр Чувилин. В разговоре с корреспондентом РБК он лишь подчеркнул, что находится не в России и не имеет никакого отношения к происшедшему в банке «Металлург».

Собеседник РБК в правоохранительных органах предположил, что 32-летний свидетель по делу о налетчиках из ФСБ Дмитрий Дмитриевич Чувилин может быть племянником своего бизнес-партнера 51-летнего Петра Юрьевича Чувилина (отец Дмитрия носит то же отчество, что и бывший гендиректор хоккейного «Спартака»).

На сообщение корреспондента РБК с просьбой о встрече и звонки Дмитрий Чувилин не отреагировал. Проигнорировал аналогичную просьбу и потерпевший Юмаранов. Руководство банка «Металлурга» категорически отрицает факт происшествия на территории банка. От дополнительных комментариев председатель правления банка, в прошлом сотрудник ГРУ Юрий Карасев, в беседе с РБК отказался.

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Автор: Максим Солопов.
Теги: ФСБ , Банки , «Молдавская прачечная»
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