Байкал пустят под топор

Правительство планирует разрешить вырубку леса для расширения БАМа и Транссиба

В законе об охране озера Байкал необходимо прописать изменения, которые разрешат массовые вырубки леса для железнодорожных магистралей, предложили в правительстве. Решение приведет к разрушению экосистемы озера, настаивают экологи

Вид на озеро Байкал (Фото: Максим Каширин / ТАСС)

Правительство подготовило поправки в закон «Об охране озера Байкал», позволяющие «Российским железным дорогам» (РЖД) осуществлять сплошные вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердили два сотрудника Минприроды и пресс-служба ведомства.

Законопроект разработан во исполнение поручения президента для реализации проекта модернизации БАМа и Транссиба, сообщила РБК представитель Минприроды. По ее словам, конкретные объемы и виды работ определятся после прохождения государственных экспертиз.

Как изменят закон об охране Байкала

Перевод земель лесного фонда в категорию земель, где разрешено строительство, а также проведение сплошных вырубок лесных насаждений, может быть разрешено в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории (но вне границ особо охраняемых зон).

Возможность получить такое разрешение будет до 1 января 2024 года, «если нет других вариантов размещения объектов расширения инфраструктуры БАМа и Транссиба». Перечень объектов, которые планируется построить, установит правительство.

Ранее сплошных вырубок леса на Байкале для коммерческих целей не допускалось. Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей. Кроме того, практикуются точечные вырубки поврежденных деревьев в лесах, пострадавших от пожаров.

При отсутствии альтернатив

Представитель РЖД пояснил, что расположенные на территории Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края участки БАМа и Транссиба исторически оказались включенными в границы Байкальской природной территории. «Для увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба необходимы модернизация и расширение отдельных объектов инфраструктуры, проведение работ вдоль полосы отвода существующих железных дорог, для чего требуются изменения в федеральный закон «Об охране озера Байкал», — сказал собеседник РБК. При этом работы смогут проводиться только при отсутствии других вариантов возможного размещения объектов инфраструктуры и вне границ особо охраняемых природных территорий, а перечень объектов инфраструктуры, включенных в проект, устанавливается правительством, добавил он.

Представители Минприроды и правительства Иркутской области не ответили на запрос РБК.

Расширение Восточного полигона БАМ и Транссиб (Восточный полигон) — крупные многолетние проекты «Российских железных дорог». Протяженность Байкало-Амурской магистрали — 4300 км, Транссибирской магистрали — 9288 км. РЖД в 2013 году взялись за модернизацию этих проектов стоимостью 562,4 млрд руб., однако сроки ее постоянно сдвигаются. Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 124,9 млн т грузов, что на 66,8 млн т больше по сравнению с уровнем 2012 года. А в феврале 2019 года президент Владимир Путин призвал увеличить пропускную способность Восточного полигона в полтора раза, до 210 млн т к 2025 году, в основном для перевозок угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Можно ли обойтись без вырубки леса на Байкале

Вырубка леса для нужд расширения БАМа и Транссиба необходима для ускорения ввода этих объектов, говорит гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, принятие поправок в законопроект ускорит согласования по строительству инфраструктуры магистралей. «Для расширения проектов потребуется вырубка не более 8–10 тыс. га леса вдоль железнодорожных путей, это нужно для размещения станций этих магистралей и расширения путей на отдельных их участках. Речь не идет о коммерческой заготовке леса: по нормативам необходимо расстояние от железнодорожных путей до лесополосы, которое зависит от слоя вечной мерзлоты в регионе и высоты насыпи для железнодорожных путей», — отметил эксперт.

Но экологи выступают против, утверждая, что вырубка леса приведет к разрушению экосистемы Байкала.

«Сплошные вырубки леса на Байкале в горных территориях приведут к эрозии почв, что в свою очередь ведет к стеканию в Байкал глины, песка и биогенных элементов, считает российский координатор организации «Реки без границ» Александр Колотов.

«Надо искать другие варианты размещения объектов РЖД, в противном случае мы можем увидеть разрушение экосистемы Байкала, поскольку лес и вода напрямую взаимосвязанны. Те массовые рубки леса на Байкале, которые уже производят сегодня, привели к изменениям климата в регионе», — утверждает председатель экологической ассоциации «Байкальское содружество» Екатерина Удеревская.