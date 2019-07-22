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«Слуга народа» присматривает помощников
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Газета
«Слуга народа» присматривает помощников
Газета № 111 (3066) (2207) Политика,
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«Слуга народа» присматривает помощников
Партия Владимира Зеленского побеждает на выборах в Раду
Партия президента Украины «Слуга народа» побеждает на выборах в Верховную раду. Возможно, ей не удастся в одиночку сформировать кабинет, а значит, придется вступать в коалицию с одной из пяти прошедших в парламент партий
Владимир Зеленский (в центре) (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Насколько «Слуга народа» опередил конкурентов

«Слуга народа» побеждает на досрочных парламентских выборах, показали экзитполы по итогам воскресного голосования. За президентскую партию проголосовали около 43% избирателей (по данным экзитпола телеканала «112» — 42,7%, по данным Национального экзитпола — 43,9%).

Выборы проводились по смешанной системе: 225 депутатов Рады избирались по партийным спискам, 199 — в мажоритарных округах. Учитывая, что партиям необходимо преодолеть барьер в 5%, гарантированно в парламент, по данным экзитполов, проходят пять партий: помимо «Слуги народа» это «Оппозиционная платформа — За жизнь», в лидерах которой кум российского президента Виктор Медведчук и экс-вице-премьер Юрий Бойко, партия предыдущего главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность» и «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко. Также проходной барьер преодолела партия лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос». За исключением партии Тимошенко, все остальные — формальные новички парламентских кампаний.

Явка на парламентских выборах была ниже, чем на последних президентских весной этого года и на предыдущих выборах Рады в 2014 году. Во втором туре выборов главы государства итоговая явка составила 61,37%, а на 15:00 была 45,21%. На парламентских выборах пять лет назад на участки всего пришло 52,42% избирателей, к 16:00 — 40,77%. В этот раз к 16:00 на участках побывало 36,59%.

На парламентских выборах явка всегда ниже, чем на президентских, а в этот раз надо учитывать сезон отпусков и студенческих каникул, объясняет украинский политолог Вадим Карасев.

Что показали экзитполы

  • «Слуга народа» — 43,9%
  • «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,5%
  • «Европейская солидарность» — 8,9%
  • «Батькивщина» — 7,6%
  • «Голос» — 6,3%

Источник: Национальный экзитпол

Кто будет управлять страной

Украина — парламентско-президентская республика, в которой парламентское большинство формирует правительство. Сколько мандатов получит каждая из партий, станет известно только после подведения итогов выборов в мажоритарных округах. Но, согласно экспертным подсчетам, «Слуге народа» может не хватить голосов, чтобы в одиночку сформировать правительство: партия президента может рассчитывать на 200 мандатов при необходимых 226. Поэтому для формирования правительства необходимо будет вступить в коалицию с какой-то из прошедших в парламент партий. Хотя Медведчук в эфире 112 допустил, что «Слуга народа» получит необходимое большинство, опираясь только на собственных депутатов по спискам и в округах, в том числе депутатов-одномандатников от других движений.

Зеленский на брифинге в штабе партии вечером в воскресенье заявил, что партия будет рассматривать возможность коалиции с «Голосом» Вакарчука. Коалиционные переговоры могут повлиять на то, кто станет главой правительства (сейчас этот пост занимает Владимир Гройсман). «Я хотел бы придерживаться того решения, которое было, — только новые лица», — ответил Зеленский днем в воскресенье на вопрос о следующем премьере. В списке упоминаемых в украинских СМИ — экс-министр экономического развития Айварс Абромавичус и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Если со следующим главой кабинета ясности пока нет, то с председателем парламента в президентской партии определились. На этот пост прочат председателя партии Дмитрия Разумкова, сообщили источники РБК. Ему 35 лет, в 2006 году Разумков вступил в Партию регионов Виктора Януковича, вышел из нее в 2010-м. К команде будущего президента присоединился осенью 2018 года, был официальным спикером штаба Зеленского и занимался вопросами внутренней политики. 

В «Слуге народа» определились с председателем будущей Рады
Политика

Как распределятся посты в парламенте, также пока не известно. Разумков в интервью РБК отказался отвечать на эти вопросы. В том числе не стал он комментировать, может ли Медведчук получить какой-либо парламентский пост, например заместителя председателя.

Большинство в парламенте позволит Зеленскому провести своих кандидатов на посты главы МИДа, Минобороны и генерального прокурора. Для утверждения требуется согласие парламента, а уходящий состав Рады отказывался поддерживать кандидатов главы государства.

Фото: Елизавета Антонова / РБК

Чем займется новая Рада в первую очередь

Президент Зеленский, выступая в воскресенье в штабе партии, сказал, что приоритетами работы парламента должны стать возвращение пленных, завершение войны в Донбассе и борьба с коррупцией.

Есть пакет из 50–100 законопроектов, которые глава штаба «Слуги народа» Александр Корниенко в беседе с корреспондентом РБК назвал приоритетными. В частности, это президентские законопроекты, которые он уже внес и которые прежний состав Рады не принимал. Это, например, перезапуск антикоррупционных органов, отмена депутатской неприкосновенности, законопроект об импичменте президента. Некоторые вещи надо делать срочно, говорит глава штаба, например бороться с коррупцией. «Мы обещали: придет весна — будем сажать, у нас был такой борд [плакат] на президентской кампании. Весна пришла, весна ушла — мы никого не посадили, и народ задает вопросы. Чтобы сажать, нужно перезапустить антикоррупционные органы», — объясняет Корниенко.

В пакете также законопроекты, призванные уменьшить влияние иностранных государств на информационную политику Украины, президентская программа «государство в смартфоне», цель которой — «убрать чиновника из контакта с человеком», внедрение системы электронного гражданства для резидентов других стран, которая, как предполагается, расширит приток инвесторов в страну, говорит он.

Верховная рада нового созыва собирается на первую сессию в зале заседаний не позднее чем на 30-й день после официального объявления об избрании не менее двух третей народных депутатов от конституционного состава Рады, говорится в регламенте парламента. 

Будущие депутаты от партии большинства уже начали готовиться к их реализации. В последний месяц перед выборами при штабе «Слуги народа» кандидаты объединились в рабочие группы — прообразы парламентских комитетов, рассказывает Корниенко. Таких групп сложилось 20, они поделились по специализациям: правоохранительные органы, антикоррупционная, аграрная, информационная безопасность, социальная сфера, медицина, тарифы и энергетика, суды, гуманитарная политика и другие. Каждая группа формировала общую концепцию и шорт-лист законов, которые нужно принимать в первоочередном порядке.

Как будет развиваться диалог с Россией

Одну из таких рабочих подгрупп — по международным вопросам — во время кампании возглавлял 23-летний уроженец Львова Святослав Юраш. В случае избрания (а шансы велики, так как он на 27-м месте в партийном списке) Юраш станет самым молодым депутатом в истории Украины. С 2015 года он был секретарем экспертного совета при международном комитете Рады и надеется в дальнейшем продолжить работу в профильном комитете уже как депутат.

«За два месяца, что президент Зеленский находится у власти, мы видим, что Россия продолжает убивать наших людей, не идет навстречу по переговорам, нет ни намека на диалог. Конечно, хотелось бы, чтобы базовые вещи из минских соглашений выполнялись, чтобы перестала проливаться кровь и наши пленные вернулись домой, но Россия не показывает готовность к таким шагам», — заявил РБК Юраш. «Примирение с Россией возможно лишь при одном сценарии: когда вернут оккупированные территории, вернут наших людей, компенсируют все те утраты, которые мы понесли за годы войны, и, конечно же, извинятся. Тогда мы готовы будем думать о шагах в другую сторону», — подчеркивает он, оговариваясь, что вероятность такого сценария пока, к сожалению, крайне мала. В неформальных разговорах и другие члены партии не высказывают больших надежд на урегулирование конфликта с Россией. Россия свое участие в вооруженном конфликте на востоке Украины отрицает.

Из прошедших в парламент сил только одна — «Оппозиционная платформа — За жизнь» — демонстрировала готовность к диалогу с Москвой, а ее лидеры накануне выборов зачастили в Россию. В прошлый четверг глава политсовета партии Медведчук встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Неделей ранее он был в Москве вместе с сопредседателями партии на встрече с премьером Дмитрием Медведевым и лидерами «Единой России». Однако опрошенные ранее РБК украинские эксперты указывали, что удел «Оппозиционной платформы» — быть в оппозиции.

Три другие партии, гарантировавшие себе места в парламенте по партийным спискам, — «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос» — придерживаются жесткого подхода в отношениях с Москвой. Лидер «Европейской солидарности» экс-президент Петр Порошенко критиковал Зеленского за мягкость с Россией, Тимошенко и Вакарчук также сторонники жесткого курса.

Автор: Елизавета Антонова, Киев.
При участии: Полина Химшиашвили.
Теги: Украина , Парламент , Выборы , Владимир Зеленский
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