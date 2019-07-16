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Валерия Мирошникова подвела переписка
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Газета
Валерия Мирошникова подвела переписка
Газета № 107 (3062) (1607)
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Валерия Мирошникова подвела переписка
Почему заместитель гендиректора АСВ заинтересовал следствие
По словам источников РБК, следствие проверяет Валерия Мирошникова из АСВ на возможную причастность к организации преференций для экс-владельца «Югры» Алексея Хотина в рамках дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина
Валерий Мирошников (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

На допрос не явился

Валерий Мирошников, до последнего времени первый заместитель главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ), проходит по делу обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина в статусе свидетеля. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом расследования. Эту информацию подтвердил другой собеседник, также знакомый с делом.

Мирошников не явился на допрос, который был запланирован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, говорят источники РБК. По данным одного из них, он уехал на лечение за границу.

Мирошников не ответил на звонки РБК.

В июле этого года бывшему руководителю 2-го (банковского) отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Черкалину было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ст. 290 УК). По информации источника, знакомого с ходом расследования, дело Черкалина, подозреваемого в получении взяток на сумму $850 тыс. за «действие или бездействие» и общее покровительство в отношении некой коммерческой структуры в 2013–2015 годах, было объединено с делом его предшественника на посту главы этого отдела Дмитрия Фролова, ранее уволенного из ФСБ, и бывшего сотрудника этого отдела Андрея Васильева.

Свидетель по дружбе

По данным собеседников РБК, ведущий дело следователь изучил телефонную переписку Черкалина и Мирошникова и решил проверить последнего на возможную причастность к организации преференций для бывшего мажоритария банка «Югра» Алексея Хотина при банкротстве банка.

Мирошников отвечал в АСВ за подбор внешних юристов-консультантов, говорится в материалах дела. В декабре прошлого года победителем отбора юридических консультантов для оказания услуг банку «Югра» было признано ООО «Вектор права». На сайте компании говорится, что ее юристы работают с проблемными активами банков. Компания аккредитована при АСВ и сопровождает процедуры банкротства кредитных организаций. На сайте компании подтверждается, что она осуществляет юридическое сопровождение банкротства банка «Югра»: «В работе более 470 просроченных кредитов на сумму более 247 млрд руб. В суды подано более 330 исков на сумму более 282 млрд руб.».

Источник, знакомый с ходом расследования, говорит, что следствие проверяет, достаточно ли активно компания-консультант действовала в интересах АСВ.

Согласно базе данных СПАРК, «Вектор права» принадлежит кипрскому офшору «Сардинел Холдинг». Советником дирекции ООО «Вектор права» является владелец компании «Тройка Ассет Менеджмент» Владимир Акаев. «Акаев, Мирошников и Черкалин — друзья», — утверждает источник РБК.

РБК направил запрос в компанию ООО «Вектор права» с просьбой подтвердить информацию об участии Акаева в деятельности компании.

Ушел по собственному

На прошлой неделе, 10 июля, в пресс-службе АСВ сообщили, что Валерий Мирошников уходит из агентства. «Учитывая принятое им решение покинуть пост первого заместителя генерального директора агентства с 22 июля, эту должность предложено занять Андрею Геннадьевичу Мельникову, имеющему многолетний опыт работы в агентстве», — сообщил РБК представитель АСВ.

На сайте АСВ, где информация о Мирошникове как о первом заместителе генерального директора АСВ еще не удалена, говорится, что он курирует вопросы, связанные с организацией ликвидации кредитных организаций. Мирошников работал в руководстве агентства с его основания в 2004 году.

Бизнес за решеткой: кто из предпринимателей побывал под следствием Еще 15 фото
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Автор: Максим Солопов.
Теги: АСВ , банки , «Югра» , ФСБ
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