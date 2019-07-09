Аукцион с предпочтительным победителем

Правительство выставляет на торги новое газовое месторождение на севере Гыданского полуострова

НОВАТЭК Леонида Михельсона может получить новое газовое месторождение на севере Ямало-Ненецкого автономного округа. Компания наращивает запасы, чтобы производить на Ямале и Гыдане около 70 млн т СПГ в год

Фото: Сергей Петров / ТАСС

Как НОВАТЭК получит новое месторождение

Правительство выставит на аукцион лицензию на Солетско-Ханавейское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), постановление об этом подписал 3 июля премьер-министр Дмитрий Медведев (копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в правительстве). Запасы газа по категории C1, C2 составляют здесь 154,7 млрд куб. м, прогнозные ресурсы — 1,8 трлн куб. м. Месторождение находится на севере Гыданского полуострова, недалеко от Обской губы, рядом с Геофизическим месторождением, лицензия на которое принадлежит ООО «Арктик СПГ-1» НОВАТЭКа. Аукцион должен пройти в 2019 году, стартовая цена — 2,4 млрд руб., но участникам придется увеличить предложение, иначе аукцион будет признан недействительным, победитель должен будет ввести месторождение в разработку в течение десяти лет.

Участком интересуются все крупные компании, но условия лицензии прописаны под СПГ-проекты: победитель должен будет направлять добытый газ на сжижение на заводе в ЯНАО, говорит собеседник, близкий к правительству. Об этом же говорится и в постановлении правительства. Интерес к аукциону проявили дочерние компании НОВАТЭКа (крупнейшие совладельцы компании — председатель правления Леонид Михельсон и бизнесмен Геннадий Тимченко), говорит другой федеральный чиновник.

«Теоретически на аукцион могут прийти и другие компании, но выиграет, скорее всего, НОВАТЭК», — говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Только у НОВАТЭКа есть инфраструктура и опыт в создании СПГ-проектов в ЯНАО: он сможет наиболее эффективно реализовать потенциал месторождения, а значит, и заплатить наиболее высокую цену, объясняет он. Ни «Роснефть», ни «Газпром», у которых также есть лицензии в ЯНАО, о планах строительства СПГ-заводов в регионе не объявляли. Представители компаний пока не ответили на запросы РБК.

«Условия аукциона не ограничивают конкуренцию», — говорит собеседник, близкий к правительству. По его словам, Солетское-Ханавейское — одно из месторождений в ЯНАО, выдачу лицензий на которые в 2016 году государство заморозило под СПГ-заводы по просьбе Михельсона. «Если у любой из наших компаний появится желание заняться строительством СПГ-завода в ЯНАО, милости просим», — говорит собеседник РБК.

Солетское-Ханавейское — одно из последних крупных месторождений в нераспределенном фонде Ямала и Гыдана, говорят собеседник в правительстве и геолог крупной нефтегазовой компании. В запасе у правительства осталось еще четыре месторождения в ЯНАО, но они находятся на особо охраняемой природной территории и выставлять их на аукцион пока не планируется, говорит чиновник.

Представитель НОВАТЭКа не ответил на запрос РБК.

Зачем НОВАТЭК скупает лицензии

НОВАТЭК уже собрал 56 лицензий в ЯНАО, доказанные запасы газа по категории SEC на 2018 год оцениваются в 2,2 трлн куб. м, доказанные и вероятные по категории PRMS — 4 трлн куб. м. Этого компании, по ее собственным оценкам, хватит на 29 лет, говорится в материалах НОВАТЭКа. В предыдущих аукционах на лицензии в ЯНАО обычно участвовали «дочки» НОВАТЭКа, и после недолгой борьбы одна из них побеждала.

Весной Михельсон предложил правительству создать в ЯНАО СПГ-кластер мощностью до 140 млн т в год и таким образом обеспечить России долю на мировом рынке СПГ примерно в 20%. Сам НОВАТЭК планирует обеспечить минимум половину этого объема. Компания уже запустила на базе Южно-Тамбейского месторождения три очереди завода «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т в год и стоимостью $27 млрд с участием иностранных инвесторов (французской Total, китайских CNPC и Фонда Шелкового пути) и иностранных кредиторов (около €10 млрд предоставили китайские банки). В конце года НОВАТЭК планирует запустить четвертую линию этого завода мощностью еще 1 млн т.

В конце июня НОВАТЭК сформировал пул инвесторов для второго проекта — «Арктик СПГ-2» на Гыдане мощностью 19,8 млн т, который планируется достроить к 2022 году. К этому времени компания планирует также запустить «Обский СПГ» мощностью 1,6 млн т. Развитие производства СПГ в ЯНАО поддерживает президент Владимир Путин. В 2017 году он назвал строительство «Ямал СПГ» самым крупным шагом в освоении Арктики, и государство уже заложило в бюджет средства на инфраструктуру для «Арктик СПГ-2».

Против создания СПГ-кластера в ЯНАО высказывался «Газпром» — до недавнего времени единственный экспортер российского газа. По оценкам зампреда правления Виталия Маркелова, в 2018 году больше половины из 7,6 млн т сжиженного газа «Ямал СПГ» направил в европейские страны, которые традиционно снабжает газом «Газпром». Проекты НОВАТЭКа в отличие от месторождений «Газпрома» освобождены от уплаты НДПИ и экспортной пошлины, так что бюджет потерял 30 млрд руб., оценивал Маркелов. Михельсон и чиновники неоднократно заявляли, что российский СПГ не конкурирует с трубопроводным газом на экспортных рынках. На годовом собрании акционеров «Газпрома» 28 июня эту точку зрения поддержал и предправления компании Алексей Миллер. «Конкуренции российского газа с российским газом [за рубежом] не будет. Если кто-то на это рассчитывает, их придется разочаровать», — сказал тогда он.