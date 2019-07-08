Лубянская ОПГ

Как дело о разбое изменит расстановку сил в руководстве ФСБ

Среди арестованных за вооруженный налет офицеров элитных подразделений ФСБ оказался внук генерала госбезопасности. РБК разбирался, что стоит за делом против сотрудников ФСБ, и каких перестановок ждут в спецслужбе

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

ОПГ из ФСБ

Среди арестованных в пятницу сотрудников центрального аппарата ФСБ оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ офицер «банковского» управления «К» ФСБ Александр Карелин, сообщил РБК источник в ФСБ и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.

В пресс-службе Московского гарнизонного военного суда РБК сообщили, что всего по делу арестованы семь человек: пятеро отправлены на месяц в СИЗО, двое — под домашний арест. Их подозревают в разбое (ч. 4 ст. 162). Имена арестованных не разглашались.

Среди фигурантов дела есть также сотрудник налоговой службы и гражданские лица, уточнил собеседник РБК, знакомый с материалами дела. Кроме того, по словам источников РБК в правоохранительных органах, на причастность к налетам проверяются еще около десяти офицеров центрального аппарата ФСБ. Среди них помимо бойцов спецназа и оперативников — сотрудники наружного наблюдения.

Официально ФСБ сообщала лишь о задержании двух офицеров по подозрению в хищении средств у предпринимателя.

Пока сотрудниками Главного военного следственного управления СКР собраны доказательства причастности обвиняемых к нападению на мужчину, у которого 10 июня 2018 года отобрали 136 млн руб. наличными в офисе небольшого московского банка «Металлург» (401-е место по размеру активов) на улице Ивана Бабушкина.

По данным ЦБ, небольшой банк контролирует выходец из ГРУ и выпускник Военного инженерного института имени А.Ф. Можайского по специальности «математическое обеспечение автоматизированных систем управления» Юрий Карасев (89% акций). В офисе банка не ответили на вопросы РБК, переданные руководству. Около десятка человек в масках и форменном обмундировании с нашивками «ФСБ» ворвались прямо в помещение банка. Угрожая оружием и демонстрируя постановление о проведении оперативно-разыскных мероприятий и удостоверения, они забрали наличность.

По словам собеседника РБК в спецслужбах, налетчики считали, что банк, который они сами подозревали в обналичивании денег, не обратится в правоохранительные органы из-за «сомнительного характера» своих операций. Однако на следующий день в полицию обратился мужчина, который заявил, что были похищены его личные средства. К расследованию подключились оперативники московского уголовного розыска, которые с помощью камер наружного наблюдения установили микроавтобус «Мерседес», на котором скрылись нападавшие, а затем и их личности. Собранную информацию передали в управление собственной безопасности ФСБ и военным следователям.

Кто разрабатывал налетчиков

По словам трех источников РБК, знакомых с материалами дела, участником налета и одним из его вдохновителей оказался оперуполномоченный управления «К» ФСБ Александр Карелин — внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ. Его задерживали прямо во дворе главного здания на Лубянке возле бюста создателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. Подозреваемому в разбое Карелину суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как рассказал РБК источник в ФСБ, «Карелин-старший был начальником курса на факультете контрразведки». «По возрасту вышел на пенсию несколько лет назад, но остался в качестве гражданского преподавателя, — сообщил он. — Рядом с академией есть ассоциация ветеранов «Альфы». Там он частый гость».

Следствие проверяет задержанных сотрудников ФСБ на причастность к организованному преступному сообществу (ст. 210 УК), разбоям (ст. 162), мошенничеству (ст. 159) и превышению должностных полномочий (ст. 286). В частности, офицеров проверяют на участие в серии похожих разбойных нападений.

Окончательное решение о задержании офицеров спецслужбы согласовывалось с начальником службы экономической безопасности ФСБ Сергеем Королевым, которому подчиняется управление «К», и директором ФСБ Александром Бортниковым, утверждает источник РБК в ФСБ.

«Сотрудники УСБ ФСБ разрабатывали банду в течение года», — утверждает один из собеседников в службе. Другой источник в правоохранительных органах настаивает, что преступление раскрыли именно сотрудники МУРа. Затем помимо УСБ ФСБ подключилась 1-я служба ФСБ (департамент контрразведывательных операций), которую в июне возглавил экс-начальник УСБ Алексей Комков.

При этом одному из собеседников РБК известно также о разработке больше года назад по подозрению в аналогичных преступлениях группы сотрудников центрального аппарата ФСБ, включая офицеров оперативно-разыскного управления 2-й службы ФСБ (по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом). Тогда до возбуждения уголовного дела не дошло, однако в связи с расследованием подал в отставку начальник управления Игорь Щедрин, говорят собеседники РБК.

Какие изменения ждут ФСБ

Собеседники РБК в спецслужбах считают, что операция по задержанию налетчиков из ФСБ «удачно вписалась в чистку», начатую в спецслужбе выходцами из управления собственной безопасности ФСБ, которых в течение последних трех лет назначают на ключевые должности в ведомстве. Среди них — глава службы экономической безопасности Сергей Королев, его первый заместитель Сергей Алпатов, начальник ключевого для СЭБ управления «К» Иван Ткачев и начальник департамента контрразведывательных операций Алексей Комков.

В результате этих перестановок фигурантами уголовных дел стали прежде всего сотрудники СЭБ ФСБ. Так, Алпатов, возглавив в 2017 году управление «М» СЭБ ФСБ, которое следит за деятельностью сотрудников МВД, ФСИН, прокуратуры, судов и других правоохранительных органов, успешно реализовал операцию против полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко и его покровителей из управления «М». Комков, возглавив УСБ после ухода Королева, провел операцию против бывших полковников из управления «К» Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Александра Васильева. Менее резонансные операции за последние три года прошли в отношении сотрудников управлений «П» (контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в промышленной сфере) и «Т» (контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в транспортной сфере).

Прологом к переходу ключевых подразделений ФСБ под руководство бывших «уэсбэшников» стали уголовные дела в отношении петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко и его окружения. Дружеские отношения с арестованным предпринимателем много лет поддерживал возглавлявший управление «К» Виктор Воронин, о чем он рассказывал на суде над Михальченко. По словам собеседников РБК в ФСБ, расследование в отношении Михальченко привело не только к отставке Воронина, но и к увольнению его подчиненных, занимавшихся борьбой с контрабандой, а также начальника СЭБ Юрия Яковлева.

Как говорят собеседники РБК в спецслужбах, после недавних арестов самая ожидаемая отставка в органах госбезопасности — уход многолетнего первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова, который среди прочего курировал СЭБ ФСБ. 68-летний Смирнов — выдвиженец еще Николая Патрушева. Он напрямую взаимодействовал с Фроловым и Черкалиным.

Наиболее вероятный кандидат на место Смирнова — самый высокопоставленный выходец из УСБ ФСБ генерал Королев, говорили несколько собеседников РБК в ФСБ. Именно ему доверили возглавить СЭБ, которым в разное время руководили бывший глава ФСКН Виктор Иванов, секретарь Совбеза Николай Патрушев и нынешний директор ФСБ Александр Бортников. Собеседники РБК не исключают, что именно получивший должность Смирнова станет основным кандидатом в преемники 67-летнего Бортникова.

Сильным конкурентом Королева в ФСБ считают генерала Сергея Алпатова, среди преимуществ которого собеседники РБК называют отсутствие тесных связей с влиятельными лицами из близкого окружения президента. Они считают, что именно равноудаленный от групп влияния силовик востребован на посту директора ФСБ. При этом все собеседники сходятся во мнении, что конечную конфигурацию спецслужб и их руководителей определит лично президент.