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Дальний Восток просится в резерв
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Газета
Дальний Восток просится в резерв
Газета № 101 (3056) (0807) Бизнес,
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Дальний Восток просится в резерв
Бизнес-сообщество предложило использовать стратегические запасы топлива для стабилизации цен на него
Глава Российского топливного союза предложил властям использовать запасы топлива Росрезерва для стабилизации ситуации на Дальнем Востоке. Он также советует продлить в регионе соглашение с нефтяниками о заморозке цен на топливо
Фото: rosreserv / Facebook

Как Росрезерв может стабилизировать ситуацию с топливом в Приморье

Президент Российского топливного союза (РТС объединяет владельцев независимых АЗС по всей России) Евгений Аркуша направил заместителю руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолию Голомолзину предложения «по мерам стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов на территории ДФО (Дальневосточного федерального округа. — РБК)». У РБК есть копия письма главы РТС от 3 июля, его подлинность подтвердил сам Аркуша, указав, что оно подготовлено в соответствии с поручением по итогам совещания в ФАС.

Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло время соглашения десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.

Что случилось с топливом на Дальнем Востоке

Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (около 2,5 тыс. руб. за тонну). «Сейчас ситуация на Дальнем Востоке очень тяжелая, вплоть до угрозы закрытия АЗС или перехода на недобросовестные вещи, о чем не хочется говорить (торговля суррогатом. — РБК)», — заявил Аркуша 4 июля на пресс-конференции в Москве.

Среди этих мер — продажа части запасов топлива Росрезерва на публичных торгах. «В период освежения запасов госрезерва (старые запасы реализуются на закрытых торгах и заменяются новыми. — РБК) осуществлять для предприятий нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории округа, продажу моторного топлива с комбинатов [Росрезерва], находящихся на территории ДФО, посредством публичных торгов через территориальное управление ФАС», — предложено в письме.

Представитель ФАС пока не ответил на запрос РБК. «ФАС уже несколько лет просит профильные министерства сформулировать четкий механизм, позволяющий быстро продавать топливо из Росрезерва. Сейчас действуют некие документы, согласно которым нефтепродукты из Росрезерва можно выводить только по инициативе губернатора. И то при условии, что цена на топливо в рознице поднялась на 10% в течение месяца», — говорил в мае 2018 года «Интерфаксу» начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин.

Кто может торговать стратегическими запасами

Росрезерв занимается формированием, хранением и обслуживанием запасов государственного материального резерва, то есть запасов на случай войны, чрезвычайных и прочих ситуаций, в которых необходима неотложная материальная помощь государства. По федеральному закону «О государственном материальном резерве» объем этих запасов, а также информация об их замене относится к государственной тайне. РБК направил запрос в Росрезерв, на момент публикации материала ответа на него не поступило.

В запасах Росрезерва есть керосин, дизтопливо летнего и зимнего сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и совладелец сети АЗС в Уссурийске «Октант» Владимир Чирсков. Срок годности таких нефтепродуктов составляет пять лет, поэтому они периодически требуют освежения — с различных комбинатов госструктуры старые объемы реализуются на закрытых торгах примерно по 10 тыс. т в год в каждом регионе, их заменяют новым топливом, пояснил он.

«Пять-шесть лет назад реализацию топлива с дальневосточных комбинатов Росрезерва во время освежения запасов осуществляло дальневосточное управление Росрезерва. И объемы могли выкупить дальневосточные компании», — вспоминает Чирсков. По его словам, сейчас это топливо в Приморье могут купить только компании из Москвы и Петербурга, которые его перепродают: «Сделки непрозрачные. О появлении объемов на рынке мы узнаем от перепродавцов». Такое топливо спасает рынок региона в период повышенного летнего спроса, а его продажа на публичных торгах могла бы помочь ценам снизиться, уверен собеседник РБК.

Обычным трейдерам или владельцам АЗС не попасть на торги топливом из Росрезерва, подтвердил РБК источник на рынке трейдинга нефтепродуктов. По его словам, большая часть топлива, которая появляется на рынке в результате обновления запасов, уходит в силовые структуры и Минобороны, а на свободный рынок выходит небольшой объем, который оказывается у перепродавцов.

«Торги по реализации ценностей государственного материального резерва проводятся в форме закрытых аукционов, и к ним может быть допущен ограниченный круг участников. При этом при проведении торгов не допускается создание преимущественных условий для отдельных участников и необоснованных ограничений доступа к участию в торгах», — заявил РБК представитель Минэнерго.

Гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов замечает, что реализация предложения Российского топливного союза возможна только в случае изменения правил торгов запасами Росрезерва. По текущим правилам сделать торги публичными не получится: потенциальные участники не пройдут отбор. Кроме того, топливо из Росрезерва после длительного хранения может не всегда соответствовать стандарту Евро-5 по показателям содержания серы, а также по визуальным характеристикам», — отметил он. Аналитик полагает, что если бы идея РТС по использованию запасов Росрезерва для Дальнего Востока была поддержана, на рынок региона попало бы дополнительно несколько десятков тысяч тонн нефтепродуктов в год, что позволило бы покрыть дефицит и стабилизировать оптовые цены.

Какие еще меры предлагает Топливный союз

Аркуша также предложил увеличить нормативы продаж топлива на биржевых торгах для Комсомольского НПЗ «Роснефти» и Хабаровского НПЗ «Нефтегазхолдинга», обязать их проводить плановую остановку поочередно, и в этом случае недопоставленный на биржу объем распределить между близлежащими НПЗ с целью «недопущения создания дефицита и роста цен».

Голомолзин говорил РБК 2 июля, что требования регулярной и равномерной продажи (более 10% от производства) на бирже выдвигаются ко всем НПЗ. «Нами подготовлены предложения, чтобы и независимые, а не только доминирующие компании торговали на бирже в режиме равномерности и регулярности. Мы считаем, что и «Нефтегазхолдинг» должен работать в соответствии с общими правилами», — указал он. Представители «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» отказались от комментариев.

Еще одна мера из письма — продлить именно для Дальнего Востока действие соглашения нефтяников с правительством о сдерживании цен на бензин и дизтопливо в части индикативных мелкооптовых цен. Но основная задача для Дальнего Востока, подчеркнул Аркуша, — создать конкуренцию между производителями нефтепродуктов для нужд региона, стимулируя их за счет снижения железнодорожных тарифов на его поставку в ДФО на 60% или введения дополнительного демпфирующего механизма (компенсации владельцам НПЗ) от 5 тыс. руб. за тонну и выше. Решения по Дальневосточному федеральному округу включаются в общие демпферы вместе с авиакеросином, сказал РБК представитель вице-премьера Дмитрия Козака, который курирует ТЭК.

Авторы: Людмила Подобедова, Алина Фадеева.
При участии: Тимофей Дзядко.
Теги: Евгений Аркуша , Дальний Восток , цены на бензин , Росрезерв
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