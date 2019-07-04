Как Германия и Франция посты в ЕС делили

За что Европарламент и эксперты критикуют процедуру согласования главы Еврокомиссии

Главой Еврокомиссии должна стать немка Урсула фон дер Ляйен, ее замом по внешней политике — испанец Жозеп Боррель, договорились лидеры ЕС. Как проходило затянувшееся избрание и что от него ждать России — в материале РБК

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Markus Schreiber / AP)

Кого выбрали на руководящие посты в Евросоюзе

Европейский совет, куда входят главы государств и правительств 28 стран Евросоюза, выбрал кандидатуры на главные руководящие должности в структурах ЕС. Обсуждение началось на саммите 20–21 июня, но тогда согласия достичь не удалось. Компромисс был найден только по итогам второго саммита, который начался днем в воскресенье и закончился вечером во вторник, 2 июля.

В среду кандидат на пост председателя Еврокомиссии 60-летняя Урсула фон дер Ляйен прибыла в Страсбург, где проведет консультации с Европейской народной партией, имеющей крупнейшую фракцию в Европарламенте.

Также в среду Европарламент избрал председателя. Им стал итальянец из фракции «Альянс социалистов и демократов» Давид-Мария Сассоли, которого во втором туре голосования поддержали 345 депутатов.

Новое руководство ЕС Урсула фон дер Ляйен Номинирована на пост председателя Еврокомиссии (может вступить в должность 1 ноября) Кого сменит: Жан-Клода Юнкера из Люксембурга Нынешняя должность: министр обороны ФРГ Партия: альянс ХДС/ХСС (часть Европейской народной партии) Жозеп Боррель Номинирован на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии (может вступить в должность 1 ноября) Кого сменит: Федерику Могерини, Италия Нынешняя должность: министр иностранных дел Испании Партия: испанская Социалистическая партия (часть европейского «Альянса социалистов и демократов») Шарль Мишель Номинирован на пост председателя Евросовета (утвержден, вступит в должность 1 декабря) Кого сменит: поляка Дональда Туска Нынешняя должность: и.о. премьер-министр Бельгии Партия: «Реформаторское движение» (часть фракции «Обновим Европу») Кристин Лагард Номинирована на пост председателя Европейского центрального банка (может вступить в должность 1 ноября) Кого сменит: итальянца Марио Драги Нынешняя должность: исполнительный директор Международного валютного фонда Партия: французская партия «Республиканцы» (часть Европейской народной партии) Давид-Мария Сассоли Избран президентом Европарламента (приступил к выполнению обязанностей) Кого сменил: итальянца Антонио Таяни Прошлая должность: вице-президент Европарламента Партия: итальянская Демократическая партия (часть европейского «Альянса социалистов и демократов»)

Почему Евросовет сделал такой выбор

Пакет назначений — компромисс, который удалось согласовать после нескольких раундов дискуссий. Изначально на пост главы Еврокомиссии претендовал кандидат от Европейской народной партии Манфред Вебер из Германии. Однако против его назначения выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, который указал на отсутствие у Вебера опыта работы на руководящих позициях.

Глава правительства Германии Ангела Меркель пошла навстречу Макрону, и вместо Вебера был предложен кандидат от Партии социалистов — нидерландский политик Франс Тиммерманс. Но его кандидатура столкнулась с резким сопротивлением Вышеградской группы (Венгрия, Чехия, Словакия и Польша) и Европейской народной партии.

В итоге в качестве компромиссного кандидата была предложена фон дер Ляйен. Она устроила и членов Евросовета, включая Вышеградскую четверку, и консервативных парламентариев. 27 лидеров стран ЕС поддержали фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Ангела Меркель воздержалась при голосовании, но лишь потому, что против фон дер Ляйен выступали партнеры канцлера по правящей коалиции — Социал-демократическая партия Германии.

Ангела Меркель и ​Эмманюэль Макрон (Фото: Jasper Juinen / Bloomberg)

Выбор европейских лидеров позволил соблюсти гендерный баланс и смог удовлетворить всех глав государств и правительств, отметил глава Евросовета Дональд Туск. Он напомнил, что во время избрания нынешнего главы Еврокомиссии в 2014 году на обсуждение ушло три месяца, а два члена ЕС — Британия и Венгрия — проголосовали против кандидатуры Жан-Клода Юнкера. «Мы выбрали двух женщин и двух мужчин на четыре руководящих поста, это идеальный баланс, и я очень доволен. Наконец Европу будет представлять женщина», — подытожил он.

Главными победителями в борьбе за распределение мест вышли Германия и Франция, отмечают эксперты. «Европейская политика — это как футбол: в конце концов всегда побеждают немцы», — сказал РБК эксперт Российско-евразийской программы Фонда Карнеги за международный мир Балаш Ярабик. По словам эксперта, Меркель удалось не только поставить во главе Еврокомиссии свою соратницу, но еще и преподнести это странам Центральной Европы как компромисс.

Пакет назначений также стал большой победой для Макрона, убежден эксперт исследовательского центра «Фонд Роберта Шумана» Эрик Морис. Во-первых, утверждает он, французскому лидеру удалось заблокировать Вебера, кандидатуру «народников». Во-вторых, Макрон пошел на уступки Меркель, поддержав фон дер Ляйен, так что новое руководство Еврокомиссии будет готово сотрудничать с Парижем. В-третьих, Макрон поддерживал Тиммерманса, чем завоевал симпатии европейских социалистов, хотя представитель Нидерландов кресла не получил. Наконец, все четыре кандидата на руководящие посты уверенно владеют французским, а Макрон добивается популяризации этого языка.

Представленные Евросоветом кандидатуры позволяют сделать два вывода о положении дел в ЕС, отмечает эксперт аналитического центра Open Europe Анна Надибаидзе. Во-первых, ЕС не готов к кардинальным переменам. «Кандидаты совета стоят на проевропейских позициях и защищают интересы «старой» и Западной Европы, фон дер Ляйен же относят к сторонникам ускорения евроинтеграции. А Лагард, вероятно, сохранит нынешний курс Центробанка, не отступая от политики Драги», — сказала она РБК.

Во-вторых, процесс выбора кандидатов доказал, что государства ЕС защищают прежде всего собственные национальные интересы, которые ставят выше демократичности процедур или мнения Европарламента, считает Надибаидзе. Среди стран союза первую скрипку по-прежнему играют Франция и Германия, отметила эксперт: «Выбор ключевых кандидатов на посты в структуры ЕС во многом стал компромиссом этих стран, что подтверждает [...] их доминирующую позицию. Конечно, Берлин и Париж не принимают решения единолично, но для серьезных шагов требуется их согласие».

Будут ли кандидаты утверждены парламентом

Перед тем как вступить в должность, большинство номинантов должны получить одобрение Европарламента. Исключение составляет только председатель Евросовета — Шарль Мишель займет должность автоматически.

Депутаты утверждают председателя Еврокомиссии, а также ее полный состав простым большинством (376 из 751 депутата). Если же они проголосуют против кандидатуры на пост главы Еврокомиссии, то Евросовет должен предложить новую в течение месяца.

Некоторые евродепутаты остались недовольны выбором, который сделал Евросовет. Главная причина в том, что фон дер Ляйен не являлась кандидатом на пост председателя Еврокомиссии во время выборов в Европарламент. Между тем в основополагающих договоренностях ЕС утверждается, что при выборе главы Еврокомиссии должен учитываться результат выборов в Европарламент. «Нам не нужно принимать решения, сводя все к единому знаменателю. Европе нужны стремительные политические изменения, и эта [выбранная Евросоветом] команда не вселяет на них надежду», — сказала сопредседатель фракции Партии зеленых в Европарламенте Ска Келлер. Она назвала решение Евросовета закулисной игрой.

Предложенные Евросоветом кандидаты имеют богатый политический опыт и весьма компетентны, однако легитимность процесса их номинации вызывает вопросы, согласна Анна Надибаидзе. Как напомнила эксперт, процесс утверждения руководящих постов в ЕС осложняется фрагментацией Европарламента, где для получения большинства требуется голоса трех главных партий — консерваторов-«народников», либералов и социалистов.

Помимо того что фон дер Ляйен не участвовала в кампании перед выборами в парламент, евродепутатов может насторожить и поддержка ее со стороны евроскептиков из Венгрии и Польши, рассуждает Надибаидзе. И хотя Вышеградская группа заблокировала кандидатуру Тиммерманса, это не отменяет факта, что в перечне главных постов в ЕС отсутствуют представители государств Центральной и Восточной Европы. «По всем этим причинам я скептически отношусь к тому, что ее одобрят. Если же это все-таки произойдет, то будет опять долгий процесс переговоров насчет остальных членов комиссии», — резюмировала Надибаидзе.

Изменится ли курс ЕС в отношении России

Кто бы ни занял главные посты в Еврокомиссии, в ЕС намерены и дальше придерживаться на российском направлении «пяти принципов», заявил во вторник глава представительства союза в Москве Маркус Эдерер. Однако, уточнил он, избрание нового руководства в Евросоюзе и смена власти на Украине могут открыть окно возможностей для улучшения отношений между Россией и европейскими странами. Как отметил Эдерер, есть шанс, что возвращение прав российской делегации в ПАСЕ даст начало позитивному тренду в развитии европейско-российского сотрудничества. При этом для развития такого тренда необходимо избежать инцидентов, подобных отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, а также достичь прогресса по важным досье. В их числе Эдерер назвал также реализацию минских соглашений и трехсторонние переговоры о транзите российского природного газа через Украину.

Натали Точчи, советник покидающей пост главы европейской дипломатии Федерики Могерини, ранее в интервью РБК заявила, что ожидать пересмотра отношений в ближайшем будущем не стоит, так как их нынешний уровень является результатом консенсуса всех стран союза.