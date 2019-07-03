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Жизни подводников унес огонь
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Газета
Жизни подводников унес огонь
Газета № 098 (3053) (0307)
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Жизни подводников унес огонь
В результате ЧП на Северном флоте погибли 14 военных моряков
1 июля в результате пожара на глубоководном аппарате комплекса «Лошарик» погибли 14 военных моряков, в том числе два Героя России. Что это за комплекс и что могло произойти с ним в Баренцевом море — в материале РБК
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Что Минобороны сообщило о ЧП

Днем 2 июля Минобороны России сообщило о гибели 14 военных моряков в результате чрезвычайного происшествия на Северном флоте. В сообщении ведомства не приводились подробности ЧП.

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», — заявили в Минобороны.

Из сообщения следует, что очаг возгорания был ликвидирован действиями команды. Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. Минобороны не уточняло тип глубоководного аппарата, на котором произошел пожар.

Источник РБК в силовых структурах сообщил, что ЧП произошло 1 июля около 20:30 на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831 (также известного как «Лошарик»). Погиб штатный экипаж спускаемого аппарата, сообщил собеседник РБК. Он добавил, что главнокомандующий ВМФ Николай Евменов находится на базе в Североморске с утра 2 июля.

Чем мог заниматься «Лошарик»

Вечером 2 июля пресс-служба Кремля сообщила о внеплановой встрече президента России с министром обороны Сергеем Шойгу. На ней Владимир Путин назвал глубоководный аппарат «необычным судном». «Мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь — капитаны I ранга, двое — Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии», — сказал он.

Капитан I ранга соответствует войсковому званию полковника. Офицер с таким званием может командовать кораблем. Командир атомной подлодки «Нерпа», на которой в 2008 году из-за ЧП погибли 20 моряков, был в звании капитана I ранга.

Большое количество старших офицеров на «Лошарике» говорит о том, что на борту были представители разных частей, «возможно, что-то собирались испытывать», полагает эксперт Российского совета по международным делам, специалист по ВМФ Илья Крамник.

«Все переоборудованные под работу с «Лошариком» подлодки входят в структуру Главного управления глубоководных исследований. Это уникальная структура — они входят в ВМФ, но по факту живут своей жизнью. Главные задачи, которые перед ними стоят, — это прослушивание зарубежных подводных линий связи, подъем с глубины интересных образцов вооружений и военной техники, защита наших аналогичных средств связи — подводных кабелей от проникновения», — пояснил РБК источник, близкий к Министерству обороны.

Стоит отметить, что 2 июля вблизи северного побережья Норвегии стартовали ежегодные противолодочные учения военно-морских сил НАТО Dynamic Mangoose. В учениях, которые продлятся до 14 июля, задействованы боевые корабли, подводные лодки и патрульные противолодочные самолеты из Великобритании, Германии, Испании, Канады, Норвегии Польши, США, Турции и Франции.

Однако эпизод с ЧП на российском аппарате вряд ли связан с учениями НАТО, считает старший научный сотрудник американского Центра военно-морского анализа Майкл Кофман.

Гибель 14 подводников ВМФ России. Главное
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Из-за чего мог начаться пожар на аппарате

Расследованием причин пожара на «Лошарике» руководит главком ВМФ Николай Евменов. Путин попросил Шойгу вылететь в Северодвинск и «нацелить [занимающуюся расследованием ЧП] комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии».

Директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Странд заявил, что, со слов российских чиновников, на борту глубоководного аппарата в районе Баренцева моря произошел взрыв газа, сообщает Reuters. Аномально высокого уровня радиации после ЧП с российским аппаратом норвежцы не зафиксировали.

Самые вероятные и часто встречающиеся причины возгорания на подлодках — возгорание проводки и другие технические неисправности, говорит Майкл Кофман.

Причин для самовозгорания в случае технических поломок очень много, отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. «Как и на другой боевой технике, [на «Лошарике» во время пожара] идет замещение кислорода гасящими составами. Если находишься в отсеке, где сработали противопожарные системы, ты должен надеть изолирующий противогаз (портативное дыхательные устройство, ПДУ), что предусмотрено всеми инструкциями», — пояснил Мураховский. Он подчеркнул, что для подводника это обязательный элемент экипировки и при выходе в море, и на базе.

Портативное дыхательные устройство позволяет дышать в отсутствии кислорода примерно 20–30 минут, этого времени достаточно, чтобы добраться до изолированного дыхательного аппарата, которые должны быть в каждом отсеке подлодки. С их помощью можно дышать полтора часа, говорит Крамник.

Что такое автономная глубоководная станция «Лошарик»

Глубоководный аппарат с атомным реактором может вести различные работы на глубине километр и более. Он имеет не очень большую автономность и, как правило, доставляется на переоборудованных подлодках. Аппарат пристыковывается к носителю, и подлодка перебрасывает его в точку, в которой он должен работать.

«Лошарик» — это российская атомная глубоководная подводная лодка, которая не несет на своем борту вооружения, глубина ее погружения может достигать 6 тыс. м, сообщает портал «Военное обозрение». «Лошарик» был создан в 1980-х годах конструкторами КБ «Малахит». Субмарина входит в состав Главного управления глубоководных исследований Минобороны России, которое более известно как «подводная разведка» и подчиняется непосредственно министру обороны, сообщает портал.

Глубоководный спускаемый аппарат крепится к подлодке-носителю снизу. Носителем выступает специально переделанная для этих целей атомная стратегическая подлодка проекта 667БДР «Кальмар» К-129. Подлодка К-129, по данным «Военного обозрения», числится в составе Северного флота и носит обозначение БС-136 «Оренбург».

Крупные аварии на советских и российских подводных лодках. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Это крупнейшее по числу жертв происшествие на подводных аппаратах Минобороны России с ноября 2008 года. Тогда авария на построенной, но еще не принятой в состав ВМФ атомной подводной лодке «Нерпа» унесла жизни 20 человек, еще 21 человек пострадал. ЧП произошло во время заводских ходовых испытаний подлодки в Японском море. Из-за несанкционированного срабатывания системы пожаротушения ЛОХ (лодочная объемная химическая) в отсеки лодки стал поступать газ фреон.

Авторы: Мария Бондаренко, Петр Канаев, Инна Сидоркова.
При участии: Елизавета Антонова.
Теги: ВМФ , атомная подводная лодка , Минобороны
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