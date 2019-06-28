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Семеро одного в ПАСЕ не ждут
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Газета
Семеро одного в ПАСЕ не ждут
Газета № 095 (3050) (2806) Политика,
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Семеро одного в ПАСЕ не ждут
Как демарш нескольких делегаций отразится на ассамблее
После того как ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации, о намерении пересмотреть формат работы в ассамблее заявили представители семи стран. Экономический кризис сменился политическим, констатировали в ПАСЕ
Фото: Council of Europe

Кто покинул ассамблею

Сразу после того как Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 26 июня подтвердила права российской делегации, представители Украины, а также Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии заявили о намерении в знак протеста покинуть сессию. Они хотели прекратить участие в сессии для консультаций со своими парламентами и правительствами, чтобы решить, что делать дальше, заявил РБК представитель Украины в ПАСЕ Сергей Соболев.

Позднее это заявление подтвердилось только частично. До конца нынешней части сессии (до 28 июня) в ПАСЕ останутся как минимум представители делегаций Грузии и Литвы, об этом они сами рассказали РБК в четверг. Опровергла планы покинуть сессию и делегация Словакии. Глава крупнейшей в ПАСЕ фракции Европейской народной партии, депутат из Польши Александр Почей подтвердил РБК, что польская делегация прекратила свое участие в сессии для консультаций с правительством. «Но я не верю, что Польша может покинуть ПАСЕ», — добавил он. О планах покинуть ассамблею досрочно РБК рассказали и представители Латвии.

Несмотря на заявления, с утра 27 июня в холле страсбургского Дворца Европы, где заседает ассамблея, можно было встретить членов украинской делегации. Один из них, Георгий Логвинский, заявил РБК, что представители Украины действительно не принимают участие в работе сессии. «Мы здесь остались исключительно для частных встреч и как слушатели», — объяснил он.

Будет ли усугубляться кризис в ПАСЕ

До возвращения России организация была в глубоком финансовом кризисе, сейчас его сменил кризис политический, сказал Почей.

«Демарш Польши, Украины и прибалтийских стран был предсказуемым, — заявил РБК представитель Великобритании в ПАСЕ Джон Хауэлл. — Страны Западной Европы сказали, что им все равно, что думают страны Восточной Европы, — они только хотят вернуть Россию, чтобы получить деньги». По его мнению, в ПАСЕ возник серьезный кризис: «Если эти несколько стран решат покинуть нас, возникнет ситуация, при которой часть Европы не будет представлена в организации. И эта ситуация вселяет ужас — потерять такое количество членов».

«Я надеюсь, вы видели сегодняшнее заявление представителей России о том, что возвращение в ПАСЕ — это первый шаг к признанию оккупированного Россией Крыма. И это на следующий день после того, как мы попытались оспорить их полномочия, через два дня после дебатов — они не показывают даже малейшей чуткости! — сказал Хауэлл. — Я очень расстроен тем, что российская делегация вернулась совершенно безнаказанной».

ПАСЕ проголосовала против ограничения полномочий российской делегации
Политика

Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой не считает, что возвращение России к участию в ассамблее усугубило кризис. «Все, что произошло, — украинская делегация уехала на полтора дня раньше. И делегации других стран тоже просто уехали на полтора дня раньше. Из ПАСЕ они уходить не собираются, — сказал он РБК. — Нам-то они верят, что мы можем покинуть ассамблею. Мы это уже делали и сделаем еще, если надо будет».

Как будет работать ПАСЕ в кризис

Избежать демарша можно было — для этого в отношении России надо было сохранить хотя бы минимальные санкции: например, запрет на участие в мониторинговых миссиях по выборам, в частности на Украине, заявил РБК Сергей Соболев. «Теперь представители России могут наблюдать за выборами на Украине. Это же смешно», — сказал он. Другие ограничения обсуждались на заседании мониторингового комитета, который подготовил резолюцию об ограничении прав российской делегации в ПАСЕ, но они были отклонены и на голосование вынесли документ, не содержащий санкций, а только призывы.

После восстановления полномочий российские парламентарии могут выступать на сессиях и голосовать за решения ПАСЕ, готовить доклады, наблюдать за выборами в 47 странах — членах Совета Европы.

«Мы что, должны были сами просить о санкциях?» — ответил Толстой на вопрос, не приведет ли безусловное возвращение российской делегации в ПАСЕ к негативным последствиям для российской делегации. По его словам, Россия не собирается отправлять на Украину своих наблюдателей-парламентариев (21 июля там пройдут досрочные парламентские выборы), потому что это означало бы признание их результатов.

Некоторые страны в ассамблее продолжат проводить согласованную политику против России: это и реализация минских соглашений, и статус Донбасса, предположил в беседе с РБК доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. В ПАСЕ повторится ситуация 2014 года, когда российская делегация была в меньшинстве и с большинством стран Совета Европы по всем вопросам имела принципиальные расхождения, напомнил он.

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: ПАСЕ , Петр Толстой , Санкции
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