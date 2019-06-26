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Евгений Зубицкий привлек в помощники Ротшильдов
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Газета
Евгений Зубицкий привлек в помощники Ротшильдов
Газета № 093 (3048) (2606) Бизнес,
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Евгений Зубицкий привлек в помощники Ротшильдов
17% металлургической группы «Кокс» перешли под управление международной банковской группы
На фоне конфликта акционеров группы «Кокс» пакет 17% получил иностранный топ-менеджер Ричард Джон Мартин. Человек с таким именем является одним из руководителей подразделения Rothschild & Co
Батарея ПАО «Кокс» (Фото: metholding.ru)

Право косвенного распоряжения 17% акций группы «Кокс», которые ранее были в прямом владении мажоритарного владельца компании Евгения Зубицкого, отошло Ричарду Джону Мартину через цепочку компаний, зарегистрированных в разных юрисдикциях: в Великобритании, Швейцарии, на Гернси и Кипре. Это следует из опубликованных на сайте Центра раскрытия корпоративной информации сведений.

В мае Зубицкий вывел из прямого владения часть своего пакета (17% акций) и передал кипрской Carteron Investments, свидетельствуют данные, размещенные ранее на том же портале. После появления структур Мартина среди акционеров «Кокса» доля основного акционера снизилась именно на 17% — с 83,07 до 66,07%.

Человек с именем Ричард Мартин является главным операционным директором Rothschild Wealth Management & Trust, которая входит в международную банковскую группу Rothschild & Co, основанную Натаном Ротшильдом. В частности, его имя упоминается в одном из отчетов Rothschild & Co.

«У нас как у компании имеется информация о том, что Евгений Зубицкий больше не является лицом, имеющим право косвенно контролировать 17% акций «Кокса».
Кроме того что Мартин имеет право косвенно (через третьих лиц) распоряжаться 17% акций компании, у нас другой информации нет», — сообщили РБК в пресс-службе «Кокса», отказавшись раскрыть детали. Представитель Rothschild & Co отказался от комментариев.

В феврале этого года управляющий директор Rothschild в странах СНГ Джованни Салветти был номинирован в совет директоров группы «Кокс». Его кандидатуру наряду со своей внесла супруга экс-совладельца «Кокса» Андрея Зубицкого (младшего брата Евгения Зубицкого) Виктория Казак, которой принадлежит 16% акций компании.

Группа «Кокс» специализируется на производстве чугуна, а также добыче и переработке коксующегося угля, железной руды и производстве кокса. Выручка «Промышленно-металлургического холдинга» (ПМХ, материнская компания группы) в 2018 году составила 89,6 млрд руб., доналоговая прибыль (EBITDA) — 17 млрд руб., а чистая прибыль — 1,3 млрд руб. С учетом высокого долга (62 млрд руб.), висящего на управляющей компании, стоимость 17-процентного пакета сейчас составляет около 2 млрд руб., сказал РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

Наследники Бориса Зубицкого поспорят об управлении группой «Кокс» в суде
Бизнес

После смерти основателя группы «Кокс», депутата Госдумы Бориса Зубицкого, в 2017 году между его сыновьями Евгением и Андреем начался акционерный конфликт. Поскольку в 1999 году Зубицкий-старший был избран депутатом Госдумы, то компанией по доверенности управлял его старший сын Евгений.

Виктория Казак, которой Андрей Зубицкий передал свой пакет в мае 2018 года, инициировала несколько исков к материнской компании «Кокса» — «Промышленно-металлургическому холдингу», его дочерним структурам и мажоритарному акционеру Евгению Зубицкому. Она утверждала, что с 2016 по 2018 год тот под видом заработной платы вывел из общества 1,98 млрд руб. в свою пользу, но суд отказал ей в иске, сославшись на недостаток доказательств.

Борис Зубицкий и его сын Евгений впервые попали в список Forbes в 2008 году, тогда журнал оценил их состояния в $1,2 млрд и $1,4 млрд соответственно. В 2019 году журнал оценил стоимость активов Евгения в $500 млн.

Инвестиционный международный банк Rothschild консультировал крупные российские металлургические компании в тяжелые для них времена. Эту компанию привлекал «Мечел» Игоря Зюзина, находившийся на грани банкротства в 2015 году, для переговоров с банками-кредиторами, не желавшими реструктурировать его огромные долги. А в прошлом году компания En+ Олега Дерипаски, попав под американские санкции, привлекла банк для поиска инвесторов, которые могли бы приобрести акции холдинга, принадлежащие российскому миллиардеру. В итоге Дерипаска снизил свою долю ниже контрольной, а Минфин США в конце января 2019 года согласился снять санкции с компании.

Авторы: Мария Бондаренко, Светлана Бурмистрова.
Теги: Кокс
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