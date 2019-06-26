На пути в ПАСЕ встал еще один доклад

Почему затягивается восстановление полномочий России в ключевом органе Совета Европы

После многочасового обсуждения члены ПАСЕ одобрили резолюцию, позволяющую России вернуться к полноценной работе. Российская делегация уже в Страсбурге. Однако 60 депутатов ассамблеи решили оспорить принятое решение

Фото: Candice Imbert / Council of Europe

Ночью во вторник, 25 июня, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в ассамблее: 118 голосов «за», 62 — «против», еще десять воздержались. Резолюция была подготовлена на основе доклада «Совершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования».

Приняв резолюцию, депутаты согласились с тем, что «права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий». Также было решено, что делегации, на данный момент не представленные в ПАСЕ, — России и Боснии и Герцеговины могут подать заявления об участии в июньской сессии ассамблеи.

Таким образом, во вторник российская делегация сможет принять участие в работе ассамблеи. При этом 26 июня ПАСЕ будет выбирать нового генсекретаря, который сменит Турбьерна Ягланда и вступит в должность осенью этого года. Таким образом, мнение российских парламентариев по этому поводу будет учтено. Россия, однако, оставляет за собой возможность покинуть ассамблею, если ее делегацию ограничат в каких-либо правах.

Утром 25 июня несколько десятков представителей из как минимум пяти стран оспорили полномочия российской делегации в ПАСЕ. Это депутаты с Украины, из Великобритании, Латвии, Литвы, Эстонии и других стран, заявил РБК член украинской делегации Георгий Логвинский. «Всего около 60 человек», — сказал он.

Теперь профильный и регламентный комитеты ассамблеи в течение суток составят доклад о соблюдении или несоблюдении Россией обязательств, связанных с членством в Совете Европы (СЕ). Основания для лишения России полномочий заключается в том, что Москва не выполняет резолюции СЕ — те, что касаются снятия санкций. Кроме того, в российском парламенте есть представители от Крыма и Севастополя. «Поскольку Крым остается и признается украинской территорией, получается, что эти представители были избранны украинцами», — говорит Логвинский. Это абсурдная ситуация, добавляет он, «как если бы немецкий парламент избирали марокканцы».

Голосование по докладу состоится на пленарном заседании в среду. Россия голосовать не сможет. Если полномочия делегации будут оспорены, российские парламентарии немедленно покинут ассамблею, заявил РБК вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Если доклад, напротив, будет отклонен, Россия заплатит взнос в ПАСЕ за 2019 год и продолжит свою работу в ассамблее.

По поводу задолженности России за два года (€75 млн) Толстой сказал, что это отдельный вопрос, решение по нему будет принимать исполнительная власть, и он, как представитель законодательной, комментировать ее не может.

Как прошли дебаты

Сторонники принятия резолюции подчеркивали: внесение изменений в правила работы ПАСЕ и возвращение российской делегации не означают изменения политики Евросоюза по отношению к России. Представители Германии, Франции, Италии, скандинавских и других стран отмечали, что без СЕ 140 млн российских граждан останутся без защиты ЕСПЧ. СЕ должен продолжать мониторинг России, где бывают «чудовищные случаи» нарушения прав человека, заявил лидер второй по величине группы в ПАСЕ — социалистов, демократов и «зеленых» Франк Швабе. «Нам нужен доступ должностных лиц в Россию, — добавил он. — Я призываю вспомнить о 140 млн граждан России».

Голландский депутат Тини Кокс, глава парламентской группы объединенных европейских левых в ПАСЕ, заявил, что депутаты — сторонники доклада «хотят всего-навсего обеспечить равное участие стран — членов СЕ», «это формальное действие».

«Для недемократических стран доступ к институтам СЕ — бесценное благо», — заявил спикер первой по величине парламентской группы ПАСЕ (Европейская народная партия), депутат из Польши Александр Почей. По словам представителя, доклад «расколол партию» и в его фракции нет единого мнения. Многие депутаты, сказал Почей, сейчас оказались в положении человека, готовящегося прыгнуть в бассейн, не зная, есть ли там вода. «Меняя регламент [работы организации], мы укрепляем свои позиции или наоборот?» — задал он риторический вопрос участникам ассамблеи.

Противники доклада возражали, что цена, которую хотят заплатить его сторонники, несоразмерна, а решения ЕСПЧ Россия все равно игнорирует. Главными противниками принятия доклада в ПАСЕ были Великобритания, Украина и страны Прибалтики. «[Уинстон] Черчилль (стоял у истоков Совета Европы. — РБК) пришел бы в ужас, если б увидел эту политику умиротворения», — заявил представитель европейских консерваторов, депутат от Великобритании Роджер Гейл и добавил, что ПАСЕ пытается решить «вопрос финансирования ценой демократии». «Мы что, должны поддаться этому жестокому шантажу?» — задался он вопросом, а возможное принятие доклада назвал «позорным деянием», купленным за «70 млн сребреников».

Другой британский депутат, Джон Хоуэлл, заявил: «Если Россия лишит своих граждан защиты ЕСПЧ, это будет ее выбор. Это Россия должна его делать, а не мы».

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что ассамблея превратилась в «фестиваль лицемерия». «[Президент России Владимир] Путин использует в качестве живого щита 140 млн россиян, шантажируя ПАСЕ выходом России из СЕ, а значит, тем, что эти 140 млн потеряют механизм защиты в виде ЕСПЧ», — заявил РБК другой депутат от Украины Алексей Гончаренко за час до начала сессии. Тот же самый тезис он повторил уже на заседании. Еще один украинский депутат, Борислав Береза, заявил, что, если доклад примут, он не станет участвовать в работе ассамблеи.

Открывала и закрывала дебаты автор доклада, глава регламентного комитета ПАСЕ Петра де Суттер. «Сдаемся ли мы России, снимаем ли санкции, поддаемся ли на их шантаж? Мне так не кажется, — сказала она. — Они должны высказаться, а мы должны требовать у них ответа. Я не буду защищать все то плохое, что мы слышим о России. Но те санкции, что мы ввели пять лет назад, не изменили вообще ничего. Посмотрите с этой стороны».

Свою речь де Суттер закончила, процитировав литовского депутата Эгидиюса Варейкиса, который выступал против принятия документа. «Не победители пишут историю, а миротворцы. И на мой взгляд, этот доклад — небольшой шаг в сторону мира», — завершила она.

Более 200 поправок

Перед тем как проголосовать за резолюцию, ассамблея рассмотрела более 200 поправок в документ (все, кроме одной несущественной, были отклонены). Большинство из них носило технический характер (например, изменить «отмечая» на «принимая во внимание» или другой синоним) и было направлено на затягивание обсуждения. На это неоднократно обращала внимание президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье: некоторые поправки она выносила на обсуждение с улыбкой.

Например, группа депутатов от Грузии, Украины и Великобритании предложили изменить в названии доклада «совершенствование» на «ослабление» и тем самым превратить его в фарс. В какой-то момент Тини Кокс, комментируя очередную техническую поправку, обратился к британскому депутату Иену Лиддел-Грейнджеру, который выступал инициатором многих таких изменений, и заявил, что тот, наверное, даже не дочитал доклад, так как «сочинял поправки».

Во время отклонения очередной технической поправки украинский депутат Олег Ляшко встал и стал кричать, что сторонники принятия доклада — предатели. Он обращался к депутатам ПАСЕ неоднократно. Ближе к концу голосования за поправки, в очередной раз призывая исправить доклад, Ляшко заявил: «В ПАСЕ будут сидеть российские депутаты — мы видели, чем закончилось, когда российский депутат оказался в грузинском парламенте».

Представляя последнюю внесенную им поправку, Ляшко заявил, что стыдится своего членства в ПАСЕ и больше не станет принимать участия в работе. «Вам и вашим детям будет стыдно», — заявил он депутатам ассамблеи. Практически каждая из последних отклоненных поправок сопровождалась упреками украинской стороны в адрес депутатов ПАСЕ. «Да, это не вы вернетесь и будете смотреть в глаза детям, родители которых убиты, — заявил Гончаренко. — То, что сейчас здесь происходит, — это настоящая трагедия для всех нас. Моя поправка: заменить словосочетание «вступить в силу» на «оказать влияние».