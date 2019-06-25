«Грузинская мечта» прислушалась к протесту

Власти Грузии согласились изменить избирательное законодательство

Власти Грузии пойдут на уступки протестующим и изменят с 2020 года систему парламентских выборов. Однако не вся оппозиция осталась довольна этим решением, усмотрев в нем выгоду для правящей «Грузинской мечты»

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На какие уступки пошли грузинские власти

О грядущей реформе выборного законодательства на брифинге в центральном офисе правящей партии «Грузинская мечта» сообщил ее лидер Бидзина Иванишвили. По его словам, выборы в парламент в 2020 году пройдут по пропорциональной системе, также будет отменен проходной барьер для партий.

Таким образом, власти пошли навстречу митингующим с 20 июня гражданам, которые требовали изменения избирательной системы, отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и освобождения всех, кто был задержан при разгоне первой акции в ночь на 21 июня.

«Основная причина, которая заставила нас принять решение, — это готовность нашего общества и особенно нашей молодежи активно участвовать в управлении страной и брать на себя долю ответственности», — объяснил Иванишвили, чья партия с 2012 года управляет страной (Грузия — парламентская республика). Лидер «Грузинской мечты» напомнил, что изменение процедуры выборов предусмотрено действующей Конституцией, но планировалось на 2024 год. Предстоящие же будущей осенью парламентские выборы должны были пройти еще по смешанной системе (77 депутатов — по партийным спискам с проходным барьером 3%, 73 — в одномандатных округах). Теперь этот переход произойдет раньше, но придется изменять Конституцию, уточнил Иванишвили.

На вопросы о судьбе Гахария, считающегося эффективным министром, Иванишвили отвечать не стал. Другие представители правящей партии — премьер Мамука Бахтадзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе — напомнили, что МВД начало расследование случаев превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов при разгоне демонстрации. Ответственность должны понести и те, кто решил штурмовать парламент, указали они.

Объявленные уступки не повлияли на планы митингующих — несколько десятков человек, как и обещали днем ранее, прибыли к зданию МВД. Митинг начался на проспекте Руставели, как и анонсировалось. Его участники заявили, что хотя новая система выборов — это шаг в правильном направлении, расходиться они не будут, пока глава МВД не уйдет в отставку.

Кто выиграет от решения правящей партии

Иванишвили представил решение об изменении избирательной системы как добровольный отказ его партии от гарантированной победы. Если бы выборы прошли по существующей системе, «Грузинская мечта» на них выиграла бы в округах, сказал он.

Лидеры оппозиционной «Европейской Грузии», бывшей среди вдохновителей протестной акции, назвали решение Иванишвили своей победой. «С политической точки зрения это шаг вперед, потому что «Грузинская мечта» больше не сможет надеяться на мешки с деньгами, подразумеваю мажоритариев, которые с одного правительства переходят во второе и подписывают любое решение. Это победа», — заявила Ирма Надерашвили в эфире телеканала «Имеди».

В партии «Единое национальное движение» (ЕНД) уступкой властей недовольны. Ее бывший председатель Михаил Саакашвили заявил, что Иванишвили «намерен расчленить объединения оппозиционных партий и купить малые партии, тем самым положить всю Грузию в карман». Саакашвили призвал не прекращать протесты и требовать досрочных выборов.

Ираклий Окруашвили, лидер партии «Победившая Грузия», министр обороны в период правления Саакашвили, на пресс-конференции заявил, что введение нулевого барьера является мошеннической схемой, которая позволит Иванишвили сохранить власть.

Представители других партий остались довольны предложенной реформой. Лидер оппозиционной «Свободной Грузии» Каха Кукава назвал ее шагом вперед, равно как и лидер одной из оппозиционных парламентских партий «Альянс патриотов» Ирма Инашвили.

Решение «Грузинской мечты» можно рассматривать не только как уступку, но и как уловку, сказал РБК грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе. Отмена проходного барьера увеличит число малых партий в парламенте, которые «Грузинская мечта» сможет переманить на свою сторону, считает эксперт. Отмена проходного барьера может сыграть на руку и тем политическим силам, которые настроены на диалог с Москвой, полагает Сакварелидзе. В то, что новая система позволит кандидатам ЕНД серьезно увеличить свое представительство в парламенте, политолог не верит: если самые сильные кандидаты этой партии не смогли победить в одномандатных округах, то и по спискам вряд ли удастся добиться серьезного прогресса.

Иванишвили пошел на серьезную уступку, протесты оказали на него давление, считает другой грузинский эксперт Гия Хухашвили. После консультаций партии могут договориться сохранить проходной барьер на выборах, допускает он.

На последних парламентских выборах «Грузинская мечта» получила конституционное большинство (115 из 150 депутатов) — она выиграла в 71 из 72 одномандатных округов, а по списку провела 44 депутата, получив 48% голосов избирателей. Второй результат по спискам получило «Единое национальное движение» — 27% и 27 мест (не одержав победы ни в одном из мажоритарных округов). Также в парламент прошел «Альянс патриотов и социал-демократов» (семь депутатов). Однако за три года партийный состав фракций в парламенте изменился — из фракции «Грузинской мечты» несколько депутатов ушли, что лишило ее конституционного большинства, а из ЕНД выделилась фракция «Европейская Грузия».