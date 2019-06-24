Революция угроз

Как проходят митинги у парламента
В воскресенье, 23 июня, у здания грузинского парламента началась очередная, четвертая, акция протеста. Требования митингующих неизменны: отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии, освобождение всех, кто был задержан при разгоне первого митинга 20 июня, и изменение избирательной системы со смешанной на полностью пропорциональную (по партийным спискам) уже к парламентским выборам 2020 года.
Официальных оценок численности митингов нет. По примерным подсчетам местных журналистов, в субботней акции приняли участие около 5 тыс. человек — меньше, чем накануне. Решение российского руководства о запрете полетов между Россией и Грузией с 8 июля значительного влияния на настроение и численность митингующих не оказало.
На первом митинге выступали представители основанного Михаилом Саакашвили «Единого национального движения» (ЕНД) и позже отколовшейся от них «Европейской Грузии», в частности Григол Вашадзе — глава МИДа в период президентства Саакашвили, проигравший на осенних президентских выборах. Однако уже на следующем митинге политиков начали освистывать — в результате основным ведущим стал известный в стране шоумен Михаил Мшвилдадзе, работающий на оппозиционном телеканале «Рустави 2». Среди выступавших в субботу были художник-монументалист Гия Бугадзе, актер и режиссер Георгий Шенгелая. Потом митинг перешел в режим «свободного микрофона» — выступали студенты и активисты. После полуночи немногочисленные группы митинговавших двинулись к расположенному в историческом центре офису правящей партии «Грузинская мечта», дошли до него и вернулись обратно к парламенту. В адрес лидера партии власти Бидзины Иванишвили на акции звучали нелестные характеристики.
Самым часто повторяющимся требованием, который подхватывали и скандировали митингующие, было «Гахария, уходи!». Но поскольку сплотила акцию российская тема, многие приходят на митинги с красными повязками с цифрами «20%» (имеется в виду размер потерянных после российско-грузинского конфликта 2008 года территорий), плакатами на ту же тему. Одной из самых популярных речевок стала адресованная главе российского государства характеристика, впервые прозвучавшая у болельщиков украинских футбольных клубов в 2014 году. Гахарию на митинге с трибуны также клеймили за то, что он работал в России.
Требования митингующих и причины
Возглавивший МВД в 2017 году Георгий Гахария считается участниками ответственным за чрезмерные действия полиции при разгоне первого митинга — тогда специальные силы полиции применили резиновые пули и слезоточивый газ. Минздрав страны сообщил о 240 пострадавших, до сих пор в больницах остаются 28 человек, двое лишились глаз. Поводом для волнений стали вошедшие уже в обиход митингующих «случай товарища Гаврилова» и события последовавшей за ним «гавриловской ночи».
20 июня депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, как председатель Межпарламентской ассамблеи православия, заседание которой проводилось в здании парламента в Тбилиси, занял кресло председателя парламента и стал вести заседание на русском языке. Днем этим возмутились депутаты партий, входивших в правящее до 2012 года «Единое национальное движение», а вечером несколько тысяч человек вышли на митинг к парламенту. Ночью митинг был жестко разогнан полицией с применением спецсредств. Все последующие акции проходят мирно.
Хотя политики на митинге не выступают, они присутствуют на площади у парламента. В субботу комментарии СМИ о необходимости отставки главы МВД давал бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава из «Европейской Грузии».
«Реваншистские силы использовали ситуацию в свою пользу, однако нельзя сказать, что этот протест — результат исключительно их мобилизации. У грузинской общественности совершенно однозначное отношение к оккупации России, где этот термин многим непонятен. Однако иначе назвать то, что произошло после войны в августе 2008 года, нельзя», — заявил РБК Звиад Квачантирадзе, депутат парламента и один из основателей «Грузинской мечты», перешедший в оппозицию. Он и его соратники 20 июня в парламенте не были, у них проходил съезд новой партии «За справедливость».
«Совершенно возмутительно, что в кресле спикера оказался представитель страны, контролирующей пятую часть [нашей] территории», — говорил на митинге собеседник РБК по имени Давид. Признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии грузинские власти не признают, а размещенные там российские военные базы называют одним из признаков оккупации.
Как могут развиваться события
- Власти пойдут на уступки митингующим
Пока единственным человеком, взявшим ответственность за произошедшее в парламенте, стал его председатель Ираклий Кобахидзе — он подал в отставку 21 июня без объяснения причин. Он известен своим вниманием к мельчайшим деталям, без его ведома в парламенте ничего не происходило, рассказывает депутат Квачантирадзе. Однако если бы он ушел с поста в тот же день, ситуация бы разрядилась, все, что случилось потом, на его совести, уверен парламентарий. Министр Гахария 20 июня говорил, что готов уйти в отставку, если это будет необходимо.
Многое зависит от количества протестующих, власть находится перед дилеммой: уступки могут быть восприняты как слабость, а их отсутствие — подогреть протест, обращает внимание председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия. «Иванишвили стоит перед сложным выбором — общественный протест вряд ли стихнет, ведь протестующие добились выполнения первого требования и будут требовать исполнения других. Вряд ли Иванишвили легко уступит Гахарию, так как он считается одним из самых успешных и самых верных ему министров», — говорит депутат.
Гахария — наиболее эффективная фигура в правительстве, несколько раз он выводил власть из кризиса, в том числе во время гражданских протестов против рейдов полиции в ночных клубах и по делу Саралидзе в прошлом году, отмечает эксперт Гия Хухашвили. Во время первых он вышел к протестующим и извинился перед ними, после чего акции прекратились. По делу Зазы Саралидзе, сын которого был убит в драке в Тбилиси, Гахария во время массовых акций инициировал новое расследование, после чего массовость акций пошла на убыль, а сам Саралидзе назвал его результаты восстановлением справедливости.
Возможен вариант, при котором Гахария не уйдет в отставку, но тогда ему надо будет убедить общественность, что он не отдавал приказ о жестких действиях в четверг. Чтобы это сработало, нужно выполнить другие требования — по избирательной системе — и как можно быстрее решить вопрос с задержанными, говорит Гия Хухашвили.
В дальнейшем Иванишвили может пойти на проведение досрочных выборов, рассчитывая на них получить хороший результат, так как предыдущие выборы президента его кандидат Саломе Зурабишвили выиграла. Возможно и формирование новой коалиции в парламенте с участием всех оппозиционных сил, но это самый маловероятный сценарий, говорит Квачантирадзе. Такой вариант, как в Молдавии, где сплотились непримиримые ранее социалисты и проевропейский блок, в Грузии сейчас невозможен, отмечает Гия Хухашвили.
- Власти сейчас не пойдут на уступки, но протест сойдет на нет
«Если этот протест и затухнет, проблемы не уйдут — мы сейчас живем в эпоху перманентных локальных кризисов. Политическая элита не играет роль первой скрипки, молодежь устала, это опасно для власти. Если против ЕНД у власти есть контраргументы, то против молодежи у них нет никаких аргументов», — говорит Хухашвили.