Цены делают по марке

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Четыре вопроса о введении дополнительного сбора операторами касс
Накануне введения обязательной маркировки сигарет крупнейшие операторы касс решили брать допплату за услуги по передаче кодов маркировки. Это может негативно повлиять на цены для потребителей, предупреждает оператор системы
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

О том, что часть операторов фискальных данных (ОФД) решила ввести плату за передачу кодов маркировки в национальную систему «Честный знак», РБК рассказал представитель OFD.ru. Цена годового тарифа составит, в зависимости от оператора фискальных данных, около 1000 руб. с каждой кассы.

Как утверждают в OFD.ru, плату за настройку касс под маркировку ввели крупнейшие операторы — «Первый ОФД» (обрабатывает около четверти всех фискальных чеков в России, с ним работают крупнейшие ретейлеры — Х5 Retail Group, «Ашан», Metro Cash & Carry), «Астрал.ОФД», «ОФД-Я», «Платформа ОФД» и ОФД «Такском».

Информацию о маркированном товаре операторы фискальных данных получают от онлайн-касс в момент продажи товара и передают эти данные в Федеральную налоговую службу, а также оператору системы маркировки. Сейчас услуга по маркировке товаров для производителей платная: генерация одного кода маркировки стоит 50 коп., но стоимость услуг по передаче кода законодательно никак не регулируется.

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Почему многие операторы потребовали с клиентов дополнительную плату за настройку онлайн-касс и услуги по обороту маркированных товаров, разбирался РБК.

Что говорит оператор маркировки

ЦРПТ, утвержденный в качестве оператора системы «Честный знак» распоряжением правительства в мае 2019 года, на 50% принадлежит USM Holdings Алишера Усманова, еще по 25% — у госкорпорации «Ростех» и управляющего партнера Almaz Capital Александра Галицкого.

ЦРПТ знает о планах некоторых операторов фискальных данных брать с клиентов дополнительную плату за передачу данных о продаже маркированных товаров в систему, заявил РБК заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. При этом другие операторы, по его словам, «принципиально» решили не брать доплаты за это. «Действия первых — это, к сожалению, распространенный пример того, что происходит на рынке. Маркировка еще де-факто не началась, но мы уже слышим, что те или иные компании повышают цены на свои услуги, объясняя это появлением маркировки», — негодует он. При ожидаемом эффекте внедрения маркировки — снижении цен на товары для потребителей на 5–10% — такие действия операторов фискальных данных по цепочке могут негативно повлиять на цены, предупреждает Юсупов.

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По словам источника, близкого к проекту, участники системы маркировки намерены обратить внимание контролирующих органов, в частности налоговой и антимонопольной служб, на подобные действия, чтобы избежать негативных последствий для рынка и потребителей.

Компании, которые ввели для своих клиентов плату за передачу информации о маркировке, оператор системы «Честный знак» уже убрал из списка партнеров на своем сайте.

Как ОФД объясняют повышение тарифов на обслуживание касс

Еще на этапе разработки и интеграции в систему маркировки операторы фискальных данных договорились не делать услуги по передаче кодов маркировки платными, утверждает источник в одном из операторов. Но сейчас операторы разделились.

Так, OFD.ru не вводил дополнительную плату за услуги по передаче кодов о маркировке, говорит директор оператора Антон Румянцев. Компания, поясняет он, считает это неотъемлемой частью услуги оператора фискальных данных и будет передавать коды «в рамках действующих тарифов». Дополнительной платы, по информации OFD.ru, также не планируют вводить «СКБ Контур», «Дримкас», «Тензор» и «Инитпро».

Но операторы «Первый ОФД» и «Платформа ОФД», которые ввели дополнительную оплату, с этими доводами не согласны. Оператор фискальных данных, являясь коммерческой организацией, не вправе оказывать услуги без взимания платы, указывает директор по маркетингу «Первого ОФД» Егор Сергеенко. Договор безвозмездного оказания услуг между коммерческими организациями подпадает под признаки дарения, которое между такими лицами запрещено согласно п. 1 ст. 575 Гражданского кодекса РФ, аналогичный запрет действует и в отношении индивидуальных предпринимателей (п. 3 ст. 23 ГК РФ). Если такой договор будет заключен, он будет признан недействительным, кроме того, подобные сделки привлекают пристальное внимание налоговых органов, добавляет Сергеенко.

Представитель «Платформы ОФД» говорит, что согласно закону оператор фискальных данных передает информацию о маркировке в ЦРПТ на основании договора с пользователем онлайн-кассы и по его поручению. Передавать фискальные документы пользователей в систему маркировки бесплатно оператор не может, поэтому взимание платы с пользователя за эту услугу обоснованно, подчеркивают в компании.

Кроме того, в стоимость услуг по передаче кодов маркировки входят расходы оператора фискальных данных, указывают в «Платформе ОФД». В частности, оператор тратит средства на создание, поддержку и развитие инфраструктуры по приему, обработке, хранению и отправке информации в систему маркировки, а также на формирование для пользователя онлайн-касс удобных интерфейсов и инструментов работы (например, на регистрацию в системе «Честный знак» в «одном окне» ОФД). «Возможно, некоторые компании, имеющие лицензию ОФД, могут учитывать эти расходы в других, дополнительных услугах, но мы честно говорим клиенту, что учитываем эти затраты, и предлагаем расширить тариф ОФД опцией по маркировке», — подчеркивают в компании, добавляя, что обсуждают с клиентом гибкую тарификацию и скидки, в зависимости от масштабов бизнеса клиентов, нагрузки на их систему и потребностей.

Операторы «Такском», «Астрал.ОФД» и «ОФД-Я» на запрос РБК не ответили. «СКБ Контур» отказался от комментариев.

Свое ОФД

Готовность OFD.ru работать с прежними тарифами на обслуживание конкуренты объясняют общностью бенефициаров с самим ЦРПТ. USM Алишера Усманова в 2016-м инвестировал в OFD.ru 500 млн руб. Сейчас, согласно данным ЕГРЮЛ, 49% ООО «Петер-Сервис спецтехнологии» (юрлицо OFD.ru) принадлежит ООО «ЮЭСЭМ Технологии», 100% которой, в свою очередь, принадлежат ООО «Холдинговая компания ЮЭСЭМ».

Почему плату с касс за маркировку требуют именно сейчас

К 2024 году основная масса потребительских товаров, которые производятся, ввозятся и продаются в России, согласно поручению правительства, должна быть промаркирована и отслеживаться в единой системе. Сейчас в России уже маркируются или вскоре будут маркироваться шубы, лекарства, ювелирные изделия, табачная продукция, некоторые предметы гардероба, постельное белье, полотенца, духи, фотокамеры, обувь.

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При этом с 1 июля 2019 года в России полностью прекращается выпуск немаркированной табачной продукции. Продавать пачки сигарет без маркировки можно будет до 1 июля 2020 года — после этой даты они будут изыматься из оборота. Табачная продукция — самая крупная по объему категория товаров, подпадающая под маркировку: для нее система будет генерировать не менее 16 млрд кодов маркировки в год.

Число касс, передающих коды маркировки, значительно выросло в преддверии 1 июля, указывает Румянцев. По его словам, с 1 июня по текущий момент их количество в базе OFD.ru увеличилось на 288%. Рост активности зарегистрировал и «Первый ОФД»: только в мае оператор ежедневно передавал по 20–25 тыс. кассовых чеков с содержанием данных о маркированных товарах, главным образом о табачной продукции.

Что думают магазины

Ретейлеры обеспокоены возможностью введения платы за услуги, связанные с оборотом маркированных товаров. Ассоциация компаний розничной торговли, в которую входят крупнейшие ретейлеры России — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магнит», Metro Cash & Carry, «Ашан», — напоминает, что для торговых точек сетевых ретейлеров с большим количеством кассовых аппаратов и сложными бизнес-процессами многократная адаптация под требования различных систем («Честный знак» и система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий») и так требует заметных финансовых и временных расходов, которые трудно заранее спрогнозировать.

Впрочем, опрошенные РБК крупнейшие ретейлеры пока не сталкивались с требованием о дополнительной плате за услуги маркировки. «Магнит» сообщил, что обновил функционал касс, при этом взаимодействие с операторами фискальных данных «осуществляется в прежнем режиме». Уточнить, с какими именно операторами компания работает, в пресс-службе «Магнита» затруднились.

Представитель торговой сети «Лента» сообщил, что ее операторы фискальных данных — «Такском» и OFD.ru — дополнительной платы за обслуживание не требовали. Он добавил, что кассы «Ленты» готовы к работе с маркированными товарами.

Автор: Елена Сухорукова.
При участии: Ирина Парфентьева, Ольга Дубравицкая.
Теги: маркировка , онлайн-кассы
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