Перекупщики сойдут со сцены

Госдума предложила сделать билеты в театр невозвратными

Побороть спекулянтов, по замыслу Госдумы, способны невозвратные билеты в театры. Счетная палата ранее указывала на другую проблему: перекупщики могут наживаться на невыбранной брони, поступающей в продажу в самый последний момент

Фото: Павел Каравашкин / «Коммерсантъ»

Комитет Госдумы по культуре в среду, 19 июня, рекомендовал принять во втором, основном чтении правительственный законопроект о порядке продажи и возврата билетов на культурно-зрелищные мероприятия — концерты, спектакли, шоу, выставки. Об этом РБК сообщил член комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

В первом чтении законопроект, направленный против билетных спекулянтов, был принят в январе этого года. Подготовившее документ Минкультуры изначально предложило ограничить комиссию для посредников 10% стоимости билета и штрафовать тех, кто не имеет права торговать билетами, на 0,3–1 млн руб. Профильный комитет Госдумы ко второму чтению доработал законопроект.

Цена вопроса В 2018 году, по данным агентства InterMedia, на так называемые афишные концертно-зрелищные мероприятия, то есть без учета корпоративов, было продано билетов на 77 млрд руб., что на 5,5% больше, чем годом ранее.

Что принципиально изменилось в тексте законопроекта

Депутаты предлагают сделать билеты на культурно-зрелищные мероприятия невозвратными, следует из текста утвержденных комитетом поправок ко второму чтению. Сейчас, согласно закону «О защите прав потребителей», учреждение культуры обязано вернуть всю стоимость билета независимо от того, когда билет возвращается продавцу.

На этом, как считают авторы законопроекта в Минкультуры и с ними соглашаются депутаты, и построен бизнес спекулянтов. Недобросовестные покупатели приобретают билеты на культурно-зрелищные мероприятия с единственной целью их перепродажи, если эти билеты оказались невостребованными, то они возвращаются в кассу, говорилось в пояснительной записке к законопроекту. Например, за театральный сезон в столичном Театре наций сумма возврата билетов превышает 3 млн руб.

Депутаты предложили вернуться к существовавшей до 2010 года практике, когда при возврате билета за три дня до мероприятия потребитель получал лишь часть уплаченной суммы. В новой версии законопроекта предложена такая схема: при возврате билета более чем за десять дней до мероприятия организация культуры обязана вернуть до 100%, за пять—десять дней — 50%, за три-четыре дня — 30%. Возвраты не предусмотрены при отказе менее чем за три дня. Исключения составляют лишь случаи, когда зритель пропустил мероприятие по причине собственной болезни либо смерти члена семьи или близкого родственника и смог это документально подтвердить.

Невозвратными будут считаться и билеты, проданные «в рамках специальных программ и акций», то есть со льготами и скидками, следует из утвержденных ко второму чтению поправок.

Появление невозвратных билетов будет серьезным ударом по бизнесу перекупщиков, сообщила по итогам заседания думского комитета его председатель Елена Ямпольская. Невозвратные билеты будут эффективной мерой, соглашается директор столичного Театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

«У нас возвраты составляют менее 1% от оборота», — рассказывает гендиректор сервиса Ticketland Виталий Виноградов. Предложенный депутатами механизм невозвратных билетов он называет «косметическими мерами, которые улучшают ситуацию немного с точки зрения процессов». «Но как вы не могли купить билет на «Щелкунчик», так вы его и не купите на официальных сайтах или в кассе театра», — отмечает Виноградов.

Как билеты поступают к спекулянтам

Счетная палата по результатам проверки Большого театра указывала в мае этого года на другую проблему. Контрольное ведомство обратило внимание на то, что на спектакли, которые проходят на исторической сцене, сначала в продажу поступают билеты на менее востребованные места и купить их можно только по паспорту. Лучшие же места остаются забронированными для министерств, ведомств, спонсоров и самого театра. Это 328 билетов, или более трети всех билетов.

Даже на популярные спектакли броня не выбирается на 30%, а без учета брони театра — на все 60%, констатировала Счетная палата по результатам выборочного анализа. Невыбранные билеты поступают в свободную продажу, причем их можно приобрести уже без предъявления паспорта, и выкупаются они, как правило, за пять минут. «Такая схема создает риски попадания билетов к спекулянтам, которые потом перепродают эти билеты по завышенным ценам», — резюмировала Счетная палата.

В Большом театре на это отвечали, что он «оставляет за собой право самостоятельно решать, как лучше распространять билеты». «В таком театре, как Большой, броня, причем существенная, необходима, поскольку существует много институций — государственных, общественных, иностранных, которые имеют право на внеочередное приобретение билетов. И если только броня не раскупается вовремя, театр имеет право пускать билеты в свободную продажу», — распространила пресс-служба театра заявление гендиректора Владимира Урина.

В законопроекте предусмотрена возможность вводить организациям культуры именные билеты. Ямпольская пояснила, что это была инициатива самих театров. При этом, по ее словам, сейчас «системно» такими именными билетами пользуется только Большой театр, что помогает ему бороться с перекупщиками.

Источник билетных спекуляций — это заниженные цены со стороны самих организаторов, когда Большой театр продает билеты на «Щелкунчика» по 12 тыс. руб., а рынок готов платить за них по 70 тыс. руб., категоричен Виноградов. Он настаивает, что билетными спекулянтами являются сами сотрудники театров: «Это мафия, она существует много лет, все о ней знают, в том числе на уровне Министерства культуры». Нужно понижать дотацию государственным театрам, и тогда они будут регулировать продажи ценой билетов, соглашается основной владелец билетного оператора «Кассир.Ру» Евгений Финкельштейн.