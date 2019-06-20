Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,27 63,25 EUR Нал. 72,28 71,28 USD Бирж. 63,48 -0,31 EUR Бирж. 71,55 -0,03 USD ЦБ. 63,98 -0,36 EUR ЦБ. 71,64 -0,59 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 9333,40 +182,40 IMOEX 2769,77 +0,39% RTSI 1374,24 +0,96% Brent 63,45 +2,09% DJIA 26504,00 +0,15% Nasdaq 7987,32 +0,42%
ЦБ лишает банки ипотечных излишков
Лента новостей
Умер избитый украинский журналист Вадим Комаров 10:02, Общество Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям 09:56, Бизнес Постаматрица: что задумал ведущий поставщик автоматов для выдачи товаров 09:52, PRO Невидимые взрывы: зачем США обвинили Россию в новых ядерных испытаниях 09:52, Мнение Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства 09:46, Общество Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест 09:45, РБК и Philips Индийский город с населением 4,6 млн человек остался без воды 09:43, Общество В Казахстане упал легкий самолет Ан-2 09:41, Общество В жилом доме на севере Италии произошел взрыв 09:39, Общество Bloomberg узнал об уверенности Трампа в полномочиях уволить главу ФРС США 09:36, Политика Синоптики предупредили о приближении жары в Москве к рекордным значениям 09:23, Общество В Москве на два дня перекроют Ильинку из-за благоустройства 09:18, Общество 100-летняя история: от первой электробритвы до космических технологий 09:15, РБК и Philips Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17 09:14, Политика «Без крови конкурентов»: Чан Ким и Рене Моборн — о поиске новых рынков 09:11, PRO Операторы касс в магазинах подняли цены на обслуживание из-за маркировки 09:05, Бизнес В Забайкалье начали проверку по факту массового отравления детей в лагере 09:04, Общество РФПИ c арабскими партнерами построит складской комплекс для «Верного» 09:01, Бизнес Правительство обязало нефтяников отчитаться об использовании старых труб 09:00, Бизнес МВД задержало похитившего из салона связи в Москве 190 телефонов мужчину 08:59, Общество National Interest объяснил причину боязни НАТО перед С-400 08:47, Политика Бизнес победителей: как увидеть северное сияние в тепле и комфорте 08:46, РБК и ВТБ «Потому что». Как госструктуры выбирают себе юристов-консультантов 08:44, PRO ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным 08:41, Общество В Хабаровском крае загорелась лесопилка на площади 2 тыс. кв. м 08:32, Общество В НИИ океанографии опровергли данные о вывозе косаток из «китовой тюрьмы» 08:21, Общество Американские военные опровергли уничтожение своего дрона в Иране 08:04, Политика «Прямая линия с Владимиром Путиным». Что важно знать 08:01, Политика
Газета
ЦБ лишает банки ипотечных излишков
Газета № 089 (3044) (2006) Финансы,
0
ЦБ лишает банки ипотечных излишков
Заемщикам в тяжелой ситуации регулятор предлагает прощать долги по жилищному кредиту после изъятия квартиры
ЦБ рекомендовал банкам подумать над прощением долгов по ипотеке, если суммы от продажи недвижимости не хватило на погашение кредита. Формально рекомендация необязательна к исполнению, но впоследствии ЦБ может узаконить ее
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, можно не взыскивать остатки задолженности, даже если после реализации залога его цена не покрыла всего долга по займу. Рекомендацию рассмотреть такую возможность дал ЦБ, говорится в информационном письме регулятора банкам.

Ряд банков уже использует такую практику, указывает ЦБ, предлагая другим кредиторам принять ее во внимание «в качестве наилучшей» для потребительских ипотечных кредитов, не связанных с предпринимательской деятельностью.

По действующему законодательству, вступившему в силу в июле 2014 года, если вырученных от продажи заложенного жилья средств оказалось недостаточно для погашения долга, то обязательства ипотечного заемщика перед банком прекращаются после получения последним выплат по договору страхования ответственности должника. По данным НРА на 2017 год, доля застрахованных квартир в среднем по России составляет 3–3,5%, но в Москве она гораздо выше — порядка 50%.

«Банки иногда продолжают в таких случаях взыскивать долг, пользуясь незнанием заемщиками этой нормы. Мы рекомендовали банкам изучить такие случаи и предпринять меры по устранению нарушений, в том числе возврату ранее полученных платежей», — заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Если риски заемщика или кредитора не были застрахованы, тогда у гражданина по общему правилу остается обязанность выплачивать остаток долга, добавил Швецов.

ЦБ назвал реальной цель снизить ставки по ипотеке до 8%
Финансы

Ранее действовала более мягкая редакция закона: после перехода недвижимости к кредитору из-за неплатежей долг ипотечника считался урегулированным. Банки по-прежнему должны выполнять это условие для проблемных кредитов, выданных до 25 июля 2014 года, указывает ЦБ в письме. Отдельные кредиторы нарушают и это положение и продолжают взыскивать остаток задолженности по ипотечным договорам, несмотря на то что по закону обязательства полностью прекращены. Это нарушает права заемщиков, приводит к необоснованному увеличению долговой нагрузки и объема просроченных обязательств физических лиц, подчеркивает Центробанк. В этих случаях также стоит вернуть заемщикам деньги и исправить их кредитную историю.

Швецов уточнил, что ЦБ не хочет, чтобы банки прощали долг автоматически: «Они должны проводить индивидуальный анализ жизненной ситуации заемщика». Прощение долгов не обязательно, но может быть оправданным в случае действительно тяжелой ситуации заемщика, подчеркнул первый зампред ЦБ.

На ипотечные кредиты, выданные до вступления в силу более жесткой редакции закона об ипотеке, приходится меньше половины от общих ипотечных долгов россиян. По данным ЦБ, на 1 августа 2014 года задолженность по таким кредитам составляла чуть больше 3 трлн руб. (средний срок кредита — около 15 лет), тогда как на 1 апреля 2019-го — 6,7 трлн руб. (длительность кредита выросла до 17,5 года). При этом пять лет назад уровень просроченной задолженности по ипотеке был выше, чем сейчас, — 4,5 против 0,9%.

Почему банкам невыгодно прощать долги по ипотеке

«Позиция банков понятна — они хотят максимально компенсировать себе потери по кредиту. Когда рынок недвижимости падает, для банков это означает обесценение залогов», — объясняет аналитик «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Если стоимость недвижимости сильна упала, а кредит был взят на длительный срок и существенно не уменьшился в размере, то даже после изъятия залога и его продажи банку все равно не хватит денег на покрытие долга, продолжает она: «Такая ситуация была с валютной ипотекой. Там непропорционально вырос кредит при переоценке валюты и даже перепродажа квартиры не покрывала в два раза возросший кредит».

Сейчас ситуации со снижением стоимости недвижимости случаются редко, возражает замдиректора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов: как правило, банк при выдаче ипотечного кредита максимально закладывает все возможные риски и учитывает возможные колебания стоимости на рынке недвижимости.

Логика регулятора ясна — кредит на дом должен быть сопоставимым со стоимостью недвижимости, под которую он получен, говорит замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Для банков же, наоборот, может быть очень выгодно получить некий возврат по кредиту, первоначальный взнос, продать квартиру и потребовать этот недоплаченный избыток.

Как банки продают заложенные квартиры

По словам генерального директора «Российского аукционного дома» Андрея Степаненко, сейчас банки, как правило, сами продают квартиры, попавшие к ним. Они пытаются это сделать через свои управления проблемных активов, которые продают квартиры напрямую без аукционов, и из-за такого механизма приходится продавать квартиры с дисконтом, иногда до 20–30%. «Покупают в таком случае квартиры обычно не конечные пользователи, а те, кто потом перепродает их и ловит маржу», — объясняет эксперт.

По данным ЦБ, за счет продажи залогов с начала 2018 года (за пять кварталов) было погашено кредитов всего на 6,3‬ млрд руб. Средний размер ипотечного кредита в 2018 году составил 2,19 млн руб., свидетельствуют данные НКБИ. Объем выдачи ипотеки в прошлом году составил 3 трлн руб.

Будут ли банки чаще прощать долги

Рекомендации ЦБ необязательны к исполнению, говорит Щурихина: если ЦБ видит, что практика распространена и хочет защитить заемщиков, то логично было бы ввести изменения на законодательном уровне, например прописать условия, при которых банк считает ипотеку погашенной, в частности при изъятии недвижимости.

Хотя отдельные положения письма ЦБ носят рекомендательный характер и формально не обязательны для исполнения, регулятор вполне может пойти на их «узаконивание» в случае массового отказа им следовать в ущерб интересам заемщиков, полагает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Выполнение рекомендаций вряд ли станет чувствительным для финансового результата даже отдельных банков с учетом низкого уровня дефолта по ипотечным кредитам сегодня».

Исполнение рекомендаций ЦБ для банков, которые такие практики не применяли, с балансовой точки зрения будет давить на капитал и засчитываться как убыток, если ранее такой кредит не резервировался, говорит Пивень. Однако вряд ли в масштабах системы это будет существенно, подтверждает он.

Новации Банка России вполне могут подтолкнуть банки к более взвешенной оценке залога недвижимости по ипотечным кредитам, а также снизить долю кредитов с низким (ниже 20%) первоначальным взносом, считает Доронкин.

Что говорят банки

Из девяти крупных банков, в которые направил запрос РБК, рекомендацию ЦБ прокомментировали лишь четыре.

«ВТБ внимательно подходит к данному вопросу и прекращает задолженность клиентов абсолютно во всех случаях, предусмотренных законодательством», — сообщили в пресс-службе ВТБ. Такие случаи в банке рассматривают в индивидуальном порядке, но приоритетным считают «решение вопросов, касающихся семей с детьми и имеющих единственное жилье».

Банки «стараются не доводить до реализации залога и по возможности договориться с заемщиком о реструктуризации», а если недвижимость все же продают, то вырученные средства обычно покрывают сумму долга, говорит главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Проблемы в основном возникают в случаях валютной ипотеки, при сильном снижении стоимости жилья в некоторых регионах, а также для загородной недвижимости (в этом сегменте выше неопределенность).

«Однако вводить такие изменения нужно не с помощью рекомендаций, а на законодательном уровне. Прощение долга возникает из невозможности взыскания или банкротства физического лица. Информационные письма могут разъяснять трудные моменты инструкций самого ЦБ, а не призывать банки отказаться от своих законных прав», — считает Матовников.

В «ФК Открытие» РБК сообщили, что изучают новую рекомендацию ЦБ и прорабатывают возможности для ее реализации. В Росбанке воздержались от комментариев, сославшись на необходимость проанализировать предложение ЦБ.

Авторы: Павел Казарновский, Надежда Федорова, Андрей Гатинский.
Теги: Центробанк , ипотека
Материалы по теме
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным Общество
Средний размер ипотеки в России вырос до рекордных 2,55 млн руб. Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter