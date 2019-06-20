ЦБ лишает банки ипотечных излишков

Заемщикам в тяжелой ситуации регулятор предлагает прощать долги по жилищному кредиту после изъятия квартиры

ЦБ рекомендовал банкам подумать над прощением долгов по ипотеке, если суммы от продажи недвижимости не хватило на погашение кредита. Формально рекомендация необязательна к исполнению, но впоследствии ЦБ может узаконить ее

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С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, можно не взыскивать остатки задолженности, даже если после реализации залога его цена не покрыла всего долга по займу. Рекомендацию рассмотреть такую возможность дал ЦБ, говорится в информационном письме регулятора банкам.

Ряд банков уже использует такую практику, указывает ЦБ, предлагая другим кредиторам принять ее во внимание «в качестве наилучшей» для потребительских ипотечных кредитов, не связанных с предпринимательской деятельностью.

По действующему законодательству, вступившему в силу в июле 2014 года, если вырученных от продажи заложенного жилья средств оказалось недостаточно для погашения долга, то обязательства ипотечного заемщика перед банком прекращаются после получения последним выплат по договору страхования ответственности должника. По данным НРА на 2017 год, доля застрахованных квартир в среднем по России составляет 3–3,5%, но в Москве она гораздо выше — порядка 50%.

«Банки иногда продолжают в таких случаях взыскивать долг, пользуясь незнанием заемщиками этой нормы. Мы рекомендовали банкам изучить такие случаи и предпринять меры по устранению нарушений, в том числе возврату ранее полученных платежей», — заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Если риски заемщика или кредитора не были застрахованы, тогда у гражданина по общему правилу остается обязанность выплачивать остаток долга, добавил Швецов.