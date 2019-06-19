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Финансы ,  
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ЦБ разъяснил предложение прощать долги по ипотеке после изъятия залога
Центробанк не хотел бы, чтобы банки прощали долг автоматически, но им стоит проводить индивидуальный анализ жизненной ситуации заемщика. В случае действительно тяжелой ситуации списание долгов может быть оправданным
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Центральный банк 19 июня выпустил информационное письмо, в котором рекомендовал банкам подумать о возможности прощения долгов по ипотеке после изъятия у заемщика предмета залога. Однако регулятор не хочет, чтобы банки автоматически прощали долги, уточнил его первый зампред Сергей Швецов, слова которого РБК передала пресс-служба ЦБ.

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В письме ЦБ обращает внимание на недопустимость нарушения законодательства, по которому по ипотечным кредитам, выданным до 2014 года, банкам нельзя требовать возмещения долга после утраты заложенной недвижимости. Регулятор также обратил внимание участников рынка на наилучшие практики, когда банки прощают долги после изъятия залога даже при наличии законных оснований для их требования. «По мнению регулятора, интересам потребителей в гораздо большей степени отвечало бы полное прекращение долга во всех случаях, когда на предмет ипотеки обращено взыскание», — говорилось в релизе.

После вступления в силу в 2014 году поправок в закон об ипотеке, банки не должны требовать с должника выплаты остатка долга по кредиту, если банк получил выплату от страховой компании по программам страхования ответственности заемщика либо страхования финансовых рисков кредитора, сказал Швецов.

«Банки иногда продолжают в таких случаях взыскивать долг, пользуясь незнанием заемщиками этой нормы. Мы рекомендовали банкам изучить такие случаи и предпринять меры по устранению нарушений, в том числе возврату ранее полученных платежей», — сообщил он.

Швецов отметил, что «эта норма не действует, если риски заемщика или кредитора не были застрахованы»: «Тогда у гражданина по общему правилу остается обязанность выплачивать остаток долга».

Регулятор не хотел бы, чтобы банки прощали долг автоматически, они должны проводить индивидуальный анализ жизненной ситуации заемщика. «И более того, такой подход не является обязательством банков, но банки могут принимать такое решение, и это может быть оправданным в случае действительно тяжелой ситуации заемщика, на что мы и обратили внимание в информационном письме», — заключил Швецов.

ЦБ в своем утреннем письме также рекомендовал банкам проанализировать имеющиеся у них на балансе кредиты и при выявлении случаев незаконных взысканий остатков долгов по ипотеке вернуть заемщикам выплаченные средства после реализации заложенного жилья, а также передать соответствующие сведения в бюро кредитных историй.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Центральный банк, залог
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