Дональд Трамп начал наступление с юга

Каковы шансы президента США переизбраться на второй срок

Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуться на второй срок. Он пообещал «сохранить Америку великой» и продолжать бороться с лоббистами и истеблишментом. Российское досье по-прежнему будет мешать ему, признал президент

Дональд Трамп (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

Как президент США решил вновь пойти на выборы

Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2020 года. Об этом он сообщил, выступая на митинге перед сторонниками в городе Орландо (штат Флорида) 18 июня.

«Сегодня я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по борьбе за президентское кресло», — сказал Трамп. Обращаясь к собравшимся, он призвал их приходить на выборы 3 ноября 2020 года, чтобы «осушить болото» коррумпированной системы в США.

По словам Дональда Трампа, избиратели могут вновь доверить управление страной ему и команде, так как его администрация смогла улучшить экономическую ситуацию и победить террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в России). «Мы сдержали обещания, которые дали американскому народу», — сказал он.

Альянс лоббистов и партийных спонсоров продолжает натиск на американскую администрацию, предупредил Трамп. «Мы должны сохранить Америку великой», — призвал он. Слоган кампании республиканца в 2016 году был «Сделаем Америку великой снова!».

Поклонники Трампа во Флориде восприняли его приезд с энтузиазмом: некоторые заняли очередь для покупки билетов на выступление президента еще за 40 часов до начала, сообщало издание Orlando Sentinel. Хотя арена, на которой выступал Трамп, вмещала лишь 25 тыс. человек, он получил заявки от 100 тыс. сторонников, написал президент в Twitter. В преддверии приезда Трампа в Орландо были перекрыты дороги. Во время выхода президента на сцену его сторонники скандировали: «USA!»

Почему о выдвижении объявлено так рано

Решение Трампа объявить о выдвижении именно в Орландо не случайно, пишет The Wall Street Journal. Из всех «колеблющихся штатов», где он победил в 2016 году, его преимущество во Флориде было самым внушительным, и теперь президент хочет повторить успех. В 2016-м Трамп во Флориде победил главного соперника — демократа Хиллари Клинтон — с разрывом более чем 1 млн голосов.

Трамп испытывает к штату Флорида и личную симпатию, отмечает Politico. В южной части Флориды находится его гольф-клуб, с начала президентства он провел там более 100 дней — дольше, чем в любом другом штате. «Де-факто Флорида — это дом президента», — рассказала в интервью Politcio глава местного предвыборного штаба Трампа во время президентских выборов 2016 года Сьюзи Уайлс, которая является действующей советницей президента.

Решение Трампа анонсировать выдвижение сейчас вполне закономерно, сказал РБК директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. «Кандидаты обычно заявляют о намерении участвовать в президентской гонке именно летом — примерно за полгода до начала сезона праймериз», — пояснил он. Как правило, действующие президенты не сталкиваются с конкуренцией со стороны своих соратников и автоматически становятся кандидатами. Исключением был лишь 14-й президент США — демократ Франклин Пирс (он победил на выборах в 1852 году, но партия не поддержала его участие в кампании через четыре года из-за мер в поддержку рабовладельцев).

В Республиканской партии все еще не сложилось единого мнения относительно Трампа, и некоторые его соратники хотели бы бросить действующему президенту вызов, отмечает Гарбузов. Однако проблема в том, что сегодня у противников Трампа в партии нет достойного кандидата, который мог бы победить его на праймериз. В конечном счете у хозяина Белого дома есть высокие шансы стать кандидатом от партии на следующих выборах без какого-либо сопротивления. «Трамп сумел оседлать партию и подчинить ее себе. Это по-своему уникальное явление, когда человек со стороны увел из-под носа республиканских элит их же собственную партию», — говорит Гарбузов.

Согласно опубликованному в июне опросу Fox News, объявивший об участии в выборах бывший вице-президент США демократ Джозеф Байден опережает по популярности Трампа. Если бы выборы проводились сейчас, за него проголосовали бы 49% участников опроса, за Трампа — 39%. Проиграл бы Трамп и другому потенциальному участнику кампании — Берни Сандерсу. За действующего президента проголосовали бы 40%, за Сандерса — 49%.

За счет чего Трамп может переизбраться

Экономические успехи

Эксперты называют три фактора, способные повлиять на шансы Дональда Трампа второй раз победить на выборах. Первый и главный — экономика, говорит Гарбузов: «В американской экономике установилась положительная динамика, и если она сохранится до следующего года, то у Трампа будут очень высокие шансы на переизбрание». Сохранение такой положительной динамики не гарантировано, а в случае ухудшения ситуации президент может столкнуться с неприятностями, уточнил Гарбузов.

Экономика США демонстрирует непрерывный рост с июня 2009 года — самый продолжительный в истории. Предыдущий рекорд был поставлен, когда американская экономика росла с марта 1991 года по март 2001-го, следует из обзора Deutsche Bank (есть в распоряжении РБК). В мае показатель безработицы в США опустился до отметки 3,6% — самый низкий уровень с 1969 года. С января 2017 года, когда Трамп занял пост президента, в США было создано почти 500 тыс. рабочих мест. Согласно прогнозам банка JP Morgan, существует 45-процентный шанс, что в ближайшие 12 месяцев в США произойдет рецессия. В начале 2018 года банк указывал, что шансы замедления экономического роста равны 20%. Повышение рисков рецессии аналитики связали, в частности, с вызванной торговыми войнами США неопределенностью, которая негативно влияет на активность американских компаний. Другой опасностью является замедление роста глобальной экономики, отмечают в JP Morgan.

Мобилизационный талант Трампа

Второй фактор — личные качества. По словам Валерия Гарбузова, действующий президент зарекомендовал себя как очень успешный вдохновитель электората: «Харизма и манера поведения Трампа блокируют сильные качества его соперников, а политиков, способных противостоять ему, пока не появилось ни у одной из партий».

Способность Трампа мобилизовать своей ключевой электорат, отмечают и его соперники. «Он способен «расшевелить» избирателей и мотивировать их», — сказал WSJ бывший сенатор-демократ Бил Нельсон.

Впрочем, советники предвыборного штаба Трампа считают, что их кандидат способен победить и с поддержкой менее 50%. Они делают ставку на максимальную мобилизацию его ключевого электората, а привлечение избирателей, симпатизирующих демократам, — второстепенная задача, пишет WSJ со ссылкой на приближенных Трампа.

Российский след

Значимую роль будут играть и внешнеполитические факторы. По словам Гарбузова, Демократическая партия и оппоненты Трампа продолжат обвинять президента в том, что его победе на прошлых выборах способствовало вмешательство России в выборы и что сам президент связан с Москвой. «Однако не думаю, что этот фактор станет доминирующим или как-то серьезно навредит шансам Трампа. Главные темы для американцев — это экономика и, наверное, миграция», — констатировал Гарбузов. По данным опроса FoxNews, 50% граждан США считают, что команда Трампа координировала свои действия с Россией на выборах в 2016 году, 44% так не думают.

Фактор «российского вмешательства» может играть как на руку Трампу, так и против него, считает профессор политических наук Маркетского университета Джулия Азари. С одной стороны, отмечает она, демократы будут продолжать давить на Трампа и это может подорвать доверие к нему со стороны некоторых избирателей. С другой — атаки противников президента могут еще сильнее сплотить вокруг него коалицию избирателей, которая считает, что нападки ничем не подкреплены, полагает эксперт.

Сам Трамп в своей речи посетовал, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера выявил, что он не участвовал в сговоре с Россией, однако Демократическая партия все равно не оставляет эту тему. Комментируя расследование ФБР, Трамп сказал, что «ни один президент не должен подвергаться такому» и что «наше патриотическое движение находилось под прессингом с первого дня».

Трамп также вспомнил о разбирательствах в отношении Хиллари Клинтон, которая хранила деловую электронную переписку на личном сервере и потом удалила многие письма. По итогам расследования Клинтон не подверглась жестким санкциям. «Если бы я удалил хотя бы одно письмо — скажем, любовное послание Мелании, я бы оказался на электрическом стуле», — пожаловался Трамп.