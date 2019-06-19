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Зерно сомнения дало уголовные всходы
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Газета
Зерно сомнения дало уголовные всходы
Газета № 088 (3043) (1906) Общество,
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Зерно сомнения дало уголовные всходы
Бывший партнер обвинил Давида Якобашвили в попытке рейдерского захвата элеватора в Ейске
По словам одного из источников РБК, следственные действия были связаны с уголовным делом, которое ФСБ возбудила по жалобе бывшего партнера Давида Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи. Сам Якобашвили находится в Женеве на форуме ООН
Давид Якобашвили (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Спор за элеватор

В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке прошли обыски. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена. Обыски в музее Якобашвили подтвердил источник РБК, близкий к РСПП, вице-президентом которого является бизнесмен.

По словам одного из источников РБК, следственные действия связаны с уголовным делом, которое возбудила ФСБ по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи. Минахи написал письмо на имя главы ФСБ Александра Бортникова с жалобой на попытку рейдерского захвата Ейского портового элеватора, говорит источник. По данным «Ведомостей», уголовное дело, в котором фигурирует Якобашвили, возбуждено по ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество).

Якобашвили «дал в долг» контрольный пакет акций этого элеватора Борису Минахи, «которого знал больше 40 лет», сказал РБК знакомый бизнесмена. Между Минахи и другим совладельцем элеватора — Объединенной зерновой компанией (ОЗК, владела 46%) возникли разногласия по объему инвестиций в бизнес, уточнил собеседник. ОЗК провела аукцион на свой пакет (46%) в элеваторе, отметил он, «Минахи его выиграл, но отказался финансировать сделку». В итоге именно Якобашвили пришлось выплатить $18 млн за эти акции элеватора, рассказывает собеседник РБК.

Якобашвили контролировал Ейский портовый элеватор (владел 51%) как минимум до лета 2016 года через Торговый дом Ейского портового элеватора. В августе 2015 года ОЗК выставила на торги 46% элеватора с начальной ценой 830 млн руб. ($13,2 млн по курсу ЦБ на тот момент), так как миноритарный пакет не соответствовал «стратегическим целям и задачам», возложенным на компанию правительством. Якобашвили тогда говорил «Ведомостям», что рассматривал возможность участия в этих торгах, чтобы консолидировать 100% акций компании, хотя называл начальную цену завышенной (приемлемой ценой за этот пакет он называл $10 млн). «У меня всегда были планы по покупке этого актива, но в данной ситуации необходимо сначала просчитать, за какое время при сегодняшних условиях мы сможем его окупить», — говорил бизнесмен.

В итоге ОЗК продала свою долю со второй попытки в июле 2016 года за 980 млн руб. ($15,5 млн), покупателем стала компания «Петротэк», предположительно также связанная с Якобашвили, — гендиректор «Петротэка» Сергей Воронцов возглавлял российскую структуру компании Petrocas Energy, подконтрольной бизнесмену. При этом, по данным СПАРК, ОЗК по-прежнему принадлежит 46% элеватора, Екатерине Федоровой — 25%, а Минахи — лишь 1,68%.

Конкуренты элеватора

До 2016 года Ейский портовый элеватор мощностью 1,2 млн т зерна в год был для ОЗК вторым по величине терминалом по перевалке зерна после Новороссийского комбината хлебопродуктов (в сезоне 2017/18 он перевалил 6,29 млн т зерна). Однако этот элеватор был не самым интересным активом для ОЗК, сказал РБК гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Основные экспортные объемы зерна проходят через кластер Ростов — Таганрог — Азов, а в последние годы объемы у Ейска оттягивал также глубоководный порт в Тамани. «Ейск — мелководный порт, поэтому аграриям стало гораздо выгоднее везти зерно в Тамань, а объемы перевалки через Ейск стали потихоньку снижаться», — поясняет Рылько.

По словам заместителя директора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игоря Павенского, в сезоне 2017/18 объемы перевалки зерна через Ейск составили 2 млн т, в том числе около 400 тыс. т было перевалено через Ейский портовый элеватор.

Согласно оценке журнала Forbes, состояние Якобашвили, по данным на апрель 2019 года, — $750 млн. Он был одним из основателей компании «Вимм-Билль-Данн», которую вместе с Гаврилом Юшваевым и другими партнерами продал компании PepsiCo в 2011 году. Бизнесмен контролирует 51% компании Petrocas (еще 49% у «Роснефти»), которой принадлежит порт Поти в Грузии, а также сеть из более 200 автозаправок в Грузии, Армении, Азербайджане и Казахстане, а также корпорация «Биоэнергия», владеющая месторождениями торфа в центральной части России.

Про Минахи известно немного. В 2001 году он входил в совет директоров агрокомплекса «Горки-2», на территории которого Якобашвили и Юшваев хотели построить горнолыжный комплекс. В 2007 году Минахи с партнерами собирались построить в Шереметьево 11-этажный деловой центр площадью 35 тыс. кв. м, связанный галереями со станцией и аэровокзалом, а затем — терминал для бизнес-авиации в том же аэропорту. Но проекты так и не были реализованы из-за дороговизны и рисков (не было хорошей автодороги до аэропорта и третьей взлетно-посадочной полосы). Тогда Якобашвили признавал, что давно знаком с Минахи, но о его бизнесе ничего не знал.

По данным СПАРК, Минахи и еще одному совладельцу Ейского портового элеватора Федоровой принадлежат доли в петербургской компании «Призма-центр» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом) — 8,9 и 19,9% соответственно, подмосковной «Стерлинг» (деятельность по складированию и хранению) — 5,23 и 31,18%. Минахи также является единственным собственником компании «23АК», которой принадлежит 37,5% «Аксель-Рент МСК» (деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем) и 30% «Пальмиры» (деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания).

Частный музей «Собрание» был открыт в центре Москвы осенью 2018 года. Его основой стала коллекция Давида Якобашвили, который многие годы собирал антиквариат, предметы декоративно-прикладного искусства и т.п. В фондах музея более 20 тыс. экспонатов, его гордостью считаются коллекции уникальных часов и механических музыкальных инструментов — одни из богатейших в мире.

Претензии к кредитору

В конце октября 2018 года Минахи проиграл иск к Якобашвили в Таганском районном суде Москвы. Он требовал от бизнесмена вернуть заем на $4,7 млн, ссылаясь на то, что в 2010 году они заключили четыре кредитных договора. Но суд в этих требованиях отказал.

«Из объяснений Якобашвили следует, что он никогда не брал денежных средств у Минахи в долг, так как никогда не испытывал такой необходимости, напротив, тот брал у него постоянно денежные средства в долг без каких-либо подтверждающих документов, отдавал частями и до настоящего времени долги полностью не вернул», — указано в решении суда, с копией которого ознакомился РБК. «Согласно выводам эксперта, <…> копии договоров займа от 2 ноября 2010 года, от 15 ноября 2010 года и от 18 ноября 2010 года изготовлены путем компьютерного монтажа с использованием электронных цифровых изображений подписи от имени Б.Минахи и подписи от имени Д.Якобашвили», — говорится в решении. Признаков «изготовления копии» четвертого кредитного договора займа от 6 октября 2010 года путем монтажа (технического или компьютерного) не выявлено. Однако судья отметил, что в этом договоре отсутствует подпись Якобашвили.

Суд «неоднократно» предлагал Минахи представить подлинники этих договоров, но истец этого так и не сделал.

«С учетом приведенных выше обстоятельств, отсутствия у истца подлинников договоров, а также заключений экспертов суд считает обоснованными доводы ответчика Якобашвили Д., что денежные средства ему Минахи Б. в долг никогда по представленным им (Минахи Б.) договорам не передавались», — заключил Таганский районный суд. В марте 2019 года Московский городской суд отклонил апелляцию Минахи.

Сейчас Якобашвили находится в Женеве на форуме Организации Объединенных Наций и будет выступать на заседании комиссии по труду «Большой двадцатки», рассказал РБК знакомый бизнесмена. То, что он находится за пределами России, в Европе, РБК подтвердили еще два знакомых Якобашвили.

В музее «Собрание» не смогли оперативно ответить на вопросы РБК. Сам Якобашвили и адвокат Валерий Панасюк, представлявший интересы Минахи в московских судах, отказались от комментариев. «К сожалению, мы никак не можем прокомментировать данную ситуацию», — говорится в ответе пресс-службы Ейского портового элеватора. РБК направил запросы в пресс-службы ФСБ, МВД и Следственного комитета.

«Я знаю, как Якобашвили вел бизнес, человек он абсолютно неконфликтный. Не зря его выбрали председателем комиссии по этике РСПП, это, наверное, что-то да означает», — говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, поступившем в РБК. «Причина [в возбуждении уголовного дела против Якобашвили], на мой взгляд, тут совершенно другая. Вообще, 80% всех дел против бизнеса — это случаи, когда предприниматели сами привлекают правоохранительные органы для решения корпоративных конфликтов. Ведь что важно этим людям? Не осуждение Якобашвили в конце пути, а возможность давить на него через уголовный процесс», — указал он.

Авторы: Тимофей Дзядко, Владимир Дергачев.
При участии: Екатерина Костина, Сергей Соболев, Елена Сухорукова.
Теги: Давид Якобашвили , Вимм-Билль-Данн , новости РБК
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