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Новый президент экспортирует старые
Газета № 088 (3043) (1906) Политика,
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Новый президент экспортирует старые
Владимир Зеленский завершил свое первое европейское турне
Президент Украины побывал у главных союзников в Европе — во Франции и в Германии. Переговоры показали, что он придерживается жесткой позиции в отношении России и продолжает политику своего предшественника
Владимир Зеленский (Фото: Ludovic Marin / EPA / ТАСС)

Мир, газ, Минск

Во вторник избранный в мае президентом Украины Владимир Зеленский завершил европейское турне переговорами с канцлером Германии Ангелой Меркель и другими высокопоставленными политиками страны. Днем ранее он встретился в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, председателем французского сената Жераром Ларше и представителями бизнес-сообщества. Главными темами, как рассказали участники переговоров, были прекращение военного конфликта на востоке Украины и, как следствие, вопросы отношений с Россией, двусторонние отношения Украины с Францией и Германией, возвращение прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и поставки газа из России через Украину в Европу.

«Прежде всего речь шла о возвращении мира в Украину. Это мой приоритет. Это моя позиция как человека и как президента. Это то, с чем я засыпаю и просыпаюсь каждый день», — с этого начал Зеленский пресс-конференцию по итогам переговоров с Макроном. — Европа не сможет чувствовать себя в полной безопасности, пока Россия делает вид, что международного права просто не существует. Никто не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс — бикфордов шнур». Последняя мысль совпадает с позицией предыдущего президента Украины Петра Порошенко, который 12 апреля провел свою последнюю встречу с Меркель в Берлине и на пресс-конференции говорил, что «без безопасности Украины нет безопасности Европы».

Как и Порошенко, Зеленский настаивает на сохранении санкционного давления на Россию. «Санкции абсолютно необходимы. Результатом является уменьшение финансирования боевиков», — заявил Порошенко по итогам переговоров с Меркель. «Единственный ключ к миру — санкционное и дипломатическое давление, призываю его сохранить», — сказал Зеленский после своей встречи с Макроном. Тему санкций новый украинский лидер выразил на пресс-конференции с Меркель. Для начала он заметил, что знает мнение немецкого бизнеса, который выступает за снятие санкций с России. «Мы не хотим, чтобы от санкций страдали наши партнеры, но это единственный бескровный путь установления мира на континенте, и он должен быть пройден до конца», — сказал он. Сторонников снятия санкций Зеленский пригласил в Донбасс и Крым, чтобы они могли увидеть результаты «российской агрессии».

Зеленский понадеялся на транзит газа из России «без выкручивания рук»
Политика

Уточнил он свою позицию и относительно важнейшего пункта, вызывавшего противоречия между Порошенко и российским руководством. Москва настаивает на необходимости прямых переговоров Киева с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Порошенко говорил, что такие переговоры возможны только в Минске, где в контактной группе работают представители обеих территорий, Украину представляет экс-президент Леонид Кучма, а Россию — экс-председатель Госдумы Борис Грызлов. «Мы не готовы на диалог с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать в минском формате взаимоотношения, прекратить огонь, я это не раз декларировал», — объяснил новый президент Украины.

Зеленский также придерживается той же, что и у Порошенко, позиции и по другим вопросам — о необходимости сохранить транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему и против реализации «Северного потока-2».

Почему Зеленский повторяет Порошенко

Позиция нового президента Украины насчет Донбасса и Крыма приобретает определенные очертания и похожа на позицию Порошенко, оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У Зеленского еще нет опыта в международной политике, поэтому он продолжает пользоваться установками и рекомендациями, которые ему пишут дипломаты и администрация, прокомментировал украинский политолог Владимир Фесенко. По этой причине пока он проводит ту же политическую линию, что и Порошенко. Кроме того, добавил эксперт, остаются красные линии, за которые Зеленский не может заступать. «Одна из них — невозможность прямых переговоров с сепаратистами. Это табу. Если бы Зеленский не заявил, что прямые переговоры с сепаратистами невозможны, завтра у администрации президента в Киеве собрался бы многотысячный митинг с лозунгами «зрада» (измена), его бы обвинили в предательстве. Другая красная линия — статус Крыма, он украинский», — рассказал Фесенко.

Зеленский, будучи кандидатом, не заявлял о намерении кардинально изменить украинскую политику в отношении востока страны и России, отметил РБК научный сотрудник финского Института международных отношений Аркадий Мошес: «В Европе он говорил только общими фразами о желании урегулировать конфликт. В ходе этих визитов ему нужно было четко обозначить свои позиции — высказать свое недовольство политикой ЕС, в частности возвращением России в ПАСЕ, раскритиковать «Северный поток-2» и так далее».

Возможен ли прогресс в переговорах

На обеих встречах Зеленский говорил о приверженности минским соглашениям и «нормандскому формату». «Мы готовы остановить огонь. Прекращение огня, освобождение пленных по принципу «все на всех» — все это надо сделать», — заверил украинский лидер. Однако он ждет от России возвращения задержанных керченских моряков и освобождения всех граждан Украины, которых Киев считает политзаключенными. «Это параллельный трек с Минском, не надо все смешивать в одно целое», — уточнил Зеленский после переговоров с Макроном.

Макрон и Зеленский говорили, что для созыва саммита лидеров «нормандской четверки» (Украины, России, Германии и Франции) нужно сделать предварительные шаги — в частности, они упоминали прекращение огня, обмен пленными. Меркель по итогам переговоров с украинским лидером сообщила, что на 12 июля намечена встреча советников лидеров государств, которые обсудят возможность подготовки саммита на высшем уровне.

Однако украинская оппозиция заявила, что высказывания президента делают невозможным продвижение к миру. «Зеленский вчера поставил крест на мире в нашей стране. Человек, который обещал ровно 28 дней назад мир, Макрону, президенту Франции, перебивая, говорит, что никаких переговоров с сепаратистами не будет», — заявил в эфире телеканала 112 депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Депутат напомнил, что после избрания президентом Зеленский выпустил ролик с посланием мира жителям Крыма и Донбасса, а позже называл их своими согражданами.

В ДНР опровергли заявления Киева о приближении украинских войск к Донецку
Политика

«Благоприятный момент для сближения Москвы и Киева упущен — моряков надо было отпускать в день избрания Зеленского, но Москва не только не поздравила его с избранием, но предложила ему серьезные вызовы — например, стала выдавать паспорта жителям ДНР И ЛНР», — отметил Мошес. Учитывая действия Москвы и кампанию на Украине по выборам в парламент (пройдут 21 июля), эволюция взглядов Зеленского вполне объяснима, продолжил он. Ошибочно думать, что Киев стремится к переговорам больше, чем Москва, резюмировал Мошес: «На Украине почти привыкли к этому конфликту. И нет практически никаких серьезных стимулов, которые бы подталкивали Украину к переговорам».

Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев.
Теги: Ангела Меркель , Эмманюэль Макрон , Донбасс , Газ Украина , Владимир Зеленский
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