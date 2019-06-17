Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,00 63,75 EUR Нал. 72,78 71,47 USD Бирж. 64,38 -0,20 EUR Бирж. 72,18 -0,64 USD ЦБ. 64,43 -0,20 EUR ЦБ. 72,70 -0,31 EUR/USD 1,12 -0,01 BTC/USD Бирж. 9191,00 -72,60 IMOEX 2739,28 -0,69% RTSI 1341,05 -0,44% Brent 62,06 +0,84% DJIA 26089,61 -0,07% Nasdaq 7796,66 -0,52%
50 ошибок Минпросвещения
Лента новостей
«Тинькофф» попросил сотрудников не называть свое место работы «банком» 09:02, Финансы В Генпрокуратуре назвали сумму экологического ущерба в России в 2018 году 09:00, Экономика Разработчик цифровой примерочной Texel привлек инвестиции Marks & Spencer 09:00, Финансы На собственном опыте: как превратить классический банк в технологический 08:42, PRO Как превратить завод в салон красоты и центр косметологии премиум-класса 08:41, РБК и ВТБ В Аргентине полностью восстановили подачу электричества после сбоя 08:40, Общество В Филадельфии человек погиб при стрельбе на выпускном вечере 08:19, Общество Депутат Бундестага ответил на угрозы США по поводу «Северного потока-2» 08:16, Политика 8 примеров трагических ошибок архитекторов 08:15, Недвижимость Почему в России все чаще банкротятся компании 08:00, PRO В России возобновился рост числа банкротств компаний 08:00, Экономика СМИ назвали сроки введения в России цветовой маркировки продуктов 07:56, Общество IPO Slack и криптовалюта Facebook: к чему готовиться инвестору 07:03, Quote Власти обсудят новый критерий для изъятия земель у фермеров 07:00, Бизнес СМИ узнали о предложении регионов поменять критерии нуждаемости 06:48, Общество Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье 06:37, Общество Двух пьяных дебоширов сняли с рейса Новокузнецк — Москва 06:21, Общество Mail.ru Group запустила голосового помощника «Марусю» за $2 млн 05:57, Технологии и медиа Циклон оставил без электричества жителей нескольких районов Сахалина 05:31, Общество CNN узнал о планах США перебросить на Ближний Восток дополнительные силы 05:04, Политика Эксперты предупредили о модернизации странами ядерного оружия 04:46, Политика Гройсман предложил партиям Тимошенко и Порошенко «отдохнуть на пенсии» 04:25, Политика Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы 04:04, Общество СМИ узнали об окончании испытаний «Ночного суперохотника» 03:53, Политика В результате ДТП с автобусом в Венесуэле погибли 16 человек 03:45, Общество Первый рисунок Гогена продали на аукционе во Франции за €80 тыс. 03:33, Общество Уругвай разгромил Эквадор в матче Кубка Америки 03:10, Спорт СМИ узнали о желании Лондона «разморозить» дипотношения с Москвой 03:01, Политика
Газета
50 ошибок Минпросвещения
Газета № 086 (3041) (1706) Общество,
0
50 ошибок Минпросвещения
Генпрокуратура и ФАС предложили исправить федеральный перечень школьных учебников
Генпрокуратура вслед за ФАС критически оценила новый федеральный перечень школьных учебников, сформированный Минпросвещения. Министерство в ответ пообещало изменить порядок формирования перечня
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

При формировании нового федерального перечня школьных учебников было допущено более 50 фактических и технических ошибок. Об этом первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман сообщил в письме министру просвещения Ольге Васильевой. Копия документа, датированного 6 июня, есть у РБК. Его подлинность подтвердил собеседник, близкий к Генпрокуратуре.

Федеральный перечень учебников — это список изданий, рекомендованных для использования в государственных школах. Новый федеральный перечень был утвержден приказом министра просвещения №345 от 28 декабря 2018 года, предыдущий — приказом №253 от 31 марта 2014 года (тогда министром был Дмитрий Ливанов).

«Из перечня исключили учебники с фактическими ошибками и устаревшими данными», — пояснялось на сайте Минпросвещения. Однако в результате перечень, экспертизу которого провела Российская академия образования, сократился более чем на 35%, с 1377 до 863 наименований, следует из письма Буксмана. Это свидетельствует «о несоблюдении утвержденной министерством процедуры формирования федерального перечня учебников, что повлекло принятие преждевременного решения, в котором допущено более 50 фактических и технических ошибок», говорится далее в документе.

Генпрокуратура отмечает, что министерство согласно его собственным решениям (от 2016 и 2014 годов) не могло отправить на экспертизу весь перечень — оно может включать или исключать отдельные наименования, но не признавать весь перечень недействительным и формировать его заново, подчеркнул Буксман.

ФАС обязала Минпросвещения расширить федеральный перечень учебников
Технологии и медиа

Из перечня исключили большое количество учебников издательств «Астрель», «Вентана-Граф» и «Дрофа». Но в итоговом списке ведомства присутствуют учебники всех издательств, поскольку Минпросвещения не только удалило учебники, но и вернуло несколько книг, которые ранее были вычеркнуты из списка. Среди них популярный учебник по математике для младших классов Людмилы Петерсон.

Заместитель генпрокурора предложил министерству исправить приказ от 2018 года, по которому сформировали последний перечень, и «проинформировать Генеральную прокуратуру Российской Федерации, в том числе сообщить о выполнении предупреждения ФАС», закончил Буксман.

Письмо Буксмана Васильевой было написано после рассмотрения Генпрокуратурой обращения генерального директора издательства «Дрофа» Юрия Котлярова, о котором ранее писал «Коммерсантъ». Ранее ФАС выдала Минпросвещения предписание устранить нарушение закона «О защите конкуренции» и вернуть в федеральный перечень исключенные из него в апреле 2018 года издания. В Арбитражном суде Москвы добиться отмены последнего перечня пытаются «Астрель», «Вентана-Граф» и «Дрофа», входящие в корпорацию «Российский учебник». В «Русском учебнике» РБК сообщили, что недовольны невключением в перечень учебников классической линии географии для 5–9-х классов, подготовленных издательством «Дрофа» совместно с Русским географическим обществом.

Ситуация двоякая, отметила в разговоре с РБК директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. С одной стороны, в перечень вернулись некоторые хорошо зарекомендовавшие себя учебники, в том числе математика Петерсон. С другой — к процедуре формирования нового перечня есть вопросы. «Экспертиза должна быть исключительно открытой процедурой, сейчас в перечне явно превалируют учебники издательства «Просвещение», — указала Абанкина.

Само наличие перечня мешает учителям, полагает ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко. «Не думаю, что всю эту возню с заморозкой или изменением перечня замечают ученики, но учителям действительно неудобно. Потому что при изменениях в перечне им приходится переделывать планы», — указал он. По его мнению, перечень в принципе не должен существовать, поскольку он ограничивает конкуренцию. «Должны быть установлены учебные стандарты, и производители учебников должны доказать, что соответствуют им. А далее учителя уже сами будут регулировать рынок, выбирая наиболее интересные и удобные учебники», — сообщил он.

Минпросвещения уже разработало новый порядок формирования перечня, в котором учтены поступившие в адрес ведомства замечания, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. «[Перечень] основан на принципах открытости экспертизы и повышения качества учебной литературы. Соответствующие документы направлены в Минюст», — добавили в министерстве.

Объем рынка учебной литературы в России около 30 млрд руб. в год, сообщил РБК вице-президент корпорации «Русский учебник» Андрей Галиев.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру.

Автор: Полина Звездина.
При участии: Дмитрий Серков.
Теги: Генпрокуратура , учебники , школы , Ольга Васильева
Материалы по теме
ФАС обязала Минпросвещения расширить федеральный перечень учебников Технологии и медиа
Минпросвещения сократило федеральный перечень учебников на 37% Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter