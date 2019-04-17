ФАС обязала Минпросвещения расширить федеральный перечень учебников

Минпросвещения не имело права в прошлом декабре сокращать на 37% федеральный перечень учебников, решила ФАС. Рассмотрев жалобу группы «Эксмо-АСТ», служба выдала министерству предписание до конца мая исправить нарушение

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Федеральная антимонопольная служба выдала Минпросвещения России предписание устранить нарушение закона «О защите конкуренции» и вернуть в федеральный перечень учебников исключенные из него издания.

Федеральный перечень учебников — это список изданий, на основе которого за счет бюджета закупаются книги для школьных библиотек. Новый федеральный перечень был утвержден приказом министра просвещения Ольги Васильевой № 345 от 28 декабря 2018 года. По сравнению с предыдущим списком новый перечень был сокращен на 37%: если раньше в нем было 1370 наименований, то в новом осталось 863 книги.

До декабря 2018 года федеральный перечень формировался на основе заключений экспертов Российской академии наук, в последний раз к составлению списка были привлечены и специалисты Российской академии образования. По результатам их экспертизы около 30% учебников получило отрицательные отзывы, сообщала в апреле 2018 года пресс-служба Минпросвещения.

Проведение такой дополнительной экспертизы ФАС сочла нарушением закона «О защите конкуренции». Антимонопольное ведомство потребовало от министерства до 31 мая исправить нарушение и вернуть в федеральный перечень учебников изъятые в декабре книги.

Минпросвещения, как сообщили в его пресс-службе, готово представить в ФАС необходимую информацию по каждому обозначенному учебнику и соответствующему решению. Министерство, отметил его представитель, ведет совместную работу с ФАС, «во главе которой стоят как интересы прозрачности и правовых основ всех оценочных процедур, так и интересы качества школьных учебников».