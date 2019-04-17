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Chevron $146 (+20,66%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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ФАС обязала Минпросвещения расширить федеральный перечень учебников
Минпросвещения не имело права в прошлом декабре сокращать на 37% федеральный перечень учебников, решила ФАС. Рассмотрев жалобу группы «Эксмо-АСТ», служба выдала министерству предписание до конца мая исправить нарушение
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба выдала Минпросвещения России предписание устранить нарушение закона «О защите конкуренции» и вернуть в федеральный перечень учебников исключенные из него издания.

Федеральный перечень учебников — это список изданий, на основе которого за счет бюджета закупаются книги для школьных библиотек. Новый федеральный перечень был утвержден приказом министра просвещения Ольги Васильевой № 345 от 28 декабря 2018 года. По сравнению с предыдущим списком новый перечень был сокращен на 37%: если раньше в нем было 1370 наименований, то в новом осталось 863 книги.

До декабря 2018 года федеральный перечень формировался на основе заключений экспертов Российской академии наук, в последний раз к составлению списка были привлечены и специалисты Российской академии образования. По результатам их экспертизы около 30% учебников получило отрицательные отзывы, сообщала в апреле 2018 года пресс-служба Минпросвещения.

Проведение такой дополнительной экспертизы ФАС сочла нарушением закона «О защите конкуренции». Антимонопольное ведомство потребовало от министерства до 31 мая исправить нарушение и вернуть в федеральный перечень учебников изъятые в декабре книги.

Минпросвещения, как сообщили в его пресс-службе, готово представить в ФАС необходимую информацию по каждому обозначенному учебнику и соответствующему решению. Министерство, отметил его представитель, ведет совместную работу с ФАС, «во главе которой стоят как интересы прозрачности и правовых основ всех оценочных процедур, так и интересы качества школьных учебников».

В Арбитражном суде Москвы добиться отмены декабрьского приказа № 345 сейчас пытаются структуры издательской группы «Эксмо-АСТ»: соответствующий иск к Минпросвещения еще в январе подали ООО «Издательство «Астрель» и ООО «Издательский центр «Вентана-Граф», позже к ним присоединилось ООО «Дрофа». Очередное слушание по этому делу назначено на 30 апреля.

Жалобу в ФАС направили входящие в корпорацию «Российский учебник» издательства «Дрофа», «Вентана-Граф» и «Астрель», сообщил РБК гендиректор корпорации Александр Брычкин.

«Нарушением законодательства, на наш взгляд, является назначение дополнительной экспертизы в Российской академии образования, — рассказал Брычкин. — Те издательства, которые проходили экспертизу в других имеющих на это полномочия организациях, изначально были поставлены в дискриминационные условия. По нашей информации, около 90% отрицательных заключений было выдано на те учебники, которые ранее проходили экспертизу не в Российской академии образования».

В частности, как отметил Брычкин, из 482 учебников корпорации, входивших в предыдущий федеральный перечень, приказом Минпросвещения № 345 была исключена из перечня практически половина.

Авторы: Полина Звездина, Мария Истомина
Материалы по теме
Минпросвещения сократило федеральный перечень учебников на 37%
Общество
Минобразования отчиталось о 30% не прошедших экспертизу учебников
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