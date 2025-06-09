 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Что известно об актерах старого и нового состава «Гарри Поттера»

HBO выбрала актера на роль Драко Малфоя в новой экранизации романов Роулинг. Ранее канал раскрыл, кто сыграет Гарри, Гермиону и Рона. Что известно об актерах, сыгравших главных героев в старом и новом проекте, — в материале РБК

Гарри Поттер

Дэниэл Рэдклифф и Доминик Маклафлин
Дэниэл Рэдклифф и Доминик Маклафлин
(Фото: FilmStills.net / Global Look Press, HBO Max)

Дэниэл Рэдклифф

Родился в Лондоне в 1989 году в семье литературного агента и кастинг-директора. Рэдклифф дебютировал в роли обезьяны в школьном спектакле, когда ему было шесть лет. На телевидении впервые появился в десять лет в телеадаптации «Дэвида Копперфилда». Из-за большой нагрузки на съемочной площадке не мог регулярно посещать занятия и окончил школу благодаря репетиторам. В 2000 году прошел кастинг на роль Гарри Поттера, за восемь фильмов получил $95,6 млн. После окончания франшизы продолжил сниматься, в числе прочего сыграл в фильме «Побег из Претории» и сериале «Чудотворцы».

Доминик Маклафлин

Роль мальчика-волшебника — первая главная роль Маклафлина. До этого сыграл только в одном фильме — «Рост» (Grow), где работал вместе с Ником Фростом — новым исполнителем роли Хагрида. Фильм еще не вышел в прокат.

Гермиона Грейнджер

Эмма Уотсон и&nbsp;Арабелла Стэнтон
Эмма Уотсон и Арабелла Стэнтон
(Фото: FilmStills.net / Global Look Press, HBO Max)

Эмма Уотсон

Родилась в 1990 году в Париже, а в пятилетнем возрасте переехала в Британию. Сниматься в «Гарри Поттере» начала в возрасте 11 лет, имея за плечами только опыт участия в школьных постановках. Роль Гермионы принесла ей общемировую известность и гонорар $60 млн за все восемь фильмов.

Помимо «Гарри Поттера» она снималась в лентах «Ной», «Красавица и чудовище», «Маленькие женщины» и других. Несмотря на плотный съемочный график, успела получить высшее образование в Брауновском университете, где изучала западную литературу. Уотсон также известна своей общественной деятельностью: она борется за равноправие полов, а в 2014-м стала послом доброй воли ООН.

Арабелла Стэнтон

Начинающая британская актриса. Участвовала в нескольких мюзиклах на сцене лондонского театра Вест-Энд. Роль Гермионы Грейнджер станет ее дебютом в большом телевизионном проекте.

Рон Уизли

Руперт Гринт и&nbsp;Аластер Стаут
Руперт Гринт и Аластер Стаут
(Фото: Imago / ТАСС, HBO Max)

Руперт Гринт

Родился в Эссексе в 1988 году в семье торговца сувенирами и домохозяйки. В детстве участвовал в постановках школьного и местного театров. Участвуя в 1999 году в кастинге на роль Уизли, записал рэп с объяснениями, почему именно он должен получить роль. После завершения съемок в «Гарри Поттере» на протяжении четырех лет держал отель в Хартфорде. Продолжил актерскую карьеру, играл с Аланом Рикманом в фильме «Клуб CBGB», а также в нескольких менее успешных картинах.

Аластер Стаут

Роль Уизли — первая важная роль Стаута. По словам шоураннера Франчески Гардинер и исполнительного продюсера Марка Майлода, молодой актер был выбран за индивидуальность, которая позволит создать свежий образ Рона Уизли.

Профессор Дамблдор

Ричард Харрис, Майкл Гэмбон и Джон Литгоу
Ричард Харрис, Майкл Гэмбон и Джон Литгоу
(Фото: Imago / ТАСС, Heyday Films / Zuma / Global Look Press, Monica Schipper / Getty Images)

Ричард Харрис

Сыграл Дамблдора в первой и второй частях «Гарри Поттера». Родился в Ирландии в 1930 году. Учился в Лондонской академии музыкального и драматического искусства. В 1963 году за роль в фильме «Такова спортивная жизнь» получил приз Каннского фестиваля, а в следующем году — номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль. Известен также как певец, за композицию MacArthur Park был номинирован на «Грэмми». Играл в «Красной пустыне» Микеланджело Антониони и «Гладиаторе» Ридли Скотта.

Майкл Гэмбон

Родился в Дублине в 1940 году в семье инженера и швеи. Семья переехала в Лондон после Второй мировой войны. Учиться актерскому мастерству вернулся в Дублин, причем, чтобы получить место в театре, выдумал целый список ролей, которые он якобы сыграл в Лондоне. В 1968 году дебютировал на экране в телепроекте BBC «The Borderers» («Жители Приграничья»). В 1998 году получил титул рыцаря. Помимо «Гарри Поттера» играл в фильмах «Крылья голубки», «Сонная Лощина» и «Король говорит». Из-за проблем со здоровьем прекратил выступления на сцене в 2015 году, но продолжил сниматься в кино. Умер в 2023 году.

Джон Литгоу

Литгоу родился в 1945 году в штате Нью-Йорк. С отличием окончил Гарвардский университет, получив степень по истории и литературе. Актерскую карьеру начал в театре, в том числе выступал на Бродвее. После начал сниматься в кино, среди его работ — «Интерстеллар», «Восстание планеты обезьян», сериалы «Третья планета от Солнца» (получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль на ТВ) и «Как я встретил вашу маму». Одна из его последних работ — фильм «Конклав».

Профессор Макгонагалл

Мэгги Смит и&nbsp;Джанет Мактир
Мэгги Смит и Джанет Мактир
(Фото: CAP / PLF / Global Look Press, Theo Wargo / Getty Images )

Мэгги Смит

Роль Минервы Макгонагалл — главы факультета Гриффиндора и заместителя директора Хогвартса — стала для Мэгги Смит одной из последних и самых ярких работ. Всего за 70-летнюю карьеру Смит исполнила десятки ролей и получила множество наград: две премии «Оскар», пять наград BAFTA, четыре «Эмми», три «Золотых глобуса» и «Тони». Актриса умерла 27 сентября 2024 года, ей было 89 лет.

Джанет Мактир

Родилась в 1961 году в Англии. Окончила Королевскую академию драматического искусства, работала в театре. На телевидении дебютировала в 1985 году, а с 1986-го активно снималась в кино. Среди известных работ актрисы — фильмы и сериалы «Грозовой перевал», «До встречи с тобой», «Дивергент, глава 2: Инсургент», «Белая королева» и другие.

Профессор Снейп

Алан Рикман и&nbsp;Паапа Эссьеду
Алан Рикман и Паапа Эссьеду
(Фото: Entertainment Pictures / Zuma / ТАСС, Jeff Spicer / Getty Image)

Алан Рикман

Родился в 1946 году в Лондоне в семье домохозяйки и фабричного рабочего. Отец умер от рака, когда Рикману было восемь. Обучался графическому дизайну в Королевском колледже искусств три года, после чего перешел в Королевскую академию драматического искусства. Известность получил благодаря главной роли в пьесе «Опасные связи» по роману Шадерло де Лакло. Помимо картин о Гарри Поттере играл в фильмах «Крепкий орешек», «Разум и чувства», «Творение господне» и других. Умер в 2016 году после продолжительной борьбы с раком. О диагнозе Рикман узнал в 2005-м, но продолжил сниматься в кино.

Паапа Эссьеду

Родился в 1990 году в Лондоне в семье выходцев из Ганы. Получил место в колледже для обучения на врача, но перед поступлением увлекся театром. Учился в Гилдхоллской школе музыки и театра, много играл на сценах английских театров. Получил известность благодаря сериалу «Я могу уничтожить тебя», за роль в котором был номинирован как лучший актер на премии Primetime Emmy и BAFTA, также сыграл в сериале «Черное зеркало».

Драко Малфой

Том Фелтон и&nbsp;Локс Пратт
Том Фелтон и Локс Пратт
(Фото: KPA / Global Look Press, loxpratt / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Том Фелтон

Родился в 1987 году. В кино дебютировал в 10 лет, сыграв второстепенную роль в комедии «Воришки», а уже в 14 получил роль Драко Малфоя в «Гарри Поттере». Изначально он пробовался на роль Гарри, затем — Рона, и только после его взяли на роль волшебника-злодея. После завершения «Поттерианы» Фелтон продолжил сниматься в кино, в том числе появился в «Восстании планеты обезьян». В июне 2025 года Variety сообщил, что актер вернется к роли Драко Малфоя в бродвейской постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Локс Пратт

В 2023 году Пратт получил роль в экранизации романа «Повелитель мух» от Би-би-си. Продюсер Нина Голд проводила кастинг среди мальчиков в возрасте 10–13 лет без актерского опыта. Съемки мини-сериала начались в апреле 2024 года, дата его выхода пока не известна.

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

Полицейский выстрелил в корреспондента во время протестов в Лос-Анджелесе. Видео

Что Трамп говорит о беспорядках в Калифорнии

ФСБ пресекла попытку вывоза комплектующих к вертолетам на Украину

В Калифорнии продолжаются беспорядки после рейдов по поиску нелегальных мигрантов. Видео

Илон Маск рассказал, кто сделал больше всего для подрыва его репутации

В США самолёт потерпел крушение. Видео

Силовики задержали мэра Красноярска. Детали

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
София Шошина София Шошина, Анастасия Сирина Анастасия Сирина
Гарри Поттер HBO Дэниел Рэдклифф Эмма Уотсон Мэгги Смит
Материалы по теме
HBO назвал актеров на роли Гарри Поттера и Гермионы Грейнджер
Общество
Роскомнадзор исключил блокировку «Гарри Поттера» за пропаганду чайлдфри
Общество
Минкульт ответил на данные о блокировке «Гарри Поттера» из-за чайлдфри
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 90,37 (-0,03) Инвестиции, 19:17 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 79,15 (-0,02) Инвестиции, 19:17
Умер один из создателей Apple Macintosh Билл Аткинсон Общество, 19:44
Какие интерьерные часы выбрать и где их разместить. Советы дизайнера Недвижимость, 19:42
Россиянка победила финалистку Олимпиады на старте турнира WTA в Лондоне Спорт, 19:40
Сборная Казахстана проиграла Северной Македонии в отборе ЧМ-2026 Спорт, 19:37
В России введут нормы по объему домашнего задания для школьников Общество, 19:32
Что известно об актерах старого и нового состава «Гарри Поттера» Общество, 19:30
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 19:30
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Sarex провел мероприятие по защите проектов цифровизации Пресс-релиз, 19:25
Мединский рассказал о правках Путина в стамбульском документе 2022 года Политика, 19:14
ЦБ призвал банки ограничить риски продажи жилья в рассрочку Недвижимость, 19:14
Цены самого дорогого жилья в продаже в Москве удвоились за пять лет Недвижимость, 19:14
«Биткоин-семья» после угроз спрятала ключи к кошельку на 4 континентах Крипто, 19:02
VOLT Energy представил первое энергетическое мороженое в линейке бренда Пресс-релиз, 19:01
Мединский рассказал о разговоре с убитым СБУ переговорщиком в 2022 году Политика, 18:59