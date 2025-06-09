Что известно об актерах старого и нового состава «Гарри Поттера»

HBO выбрала актера на роль Драко Малфоя в новой экранизации романов Роулинг. Ранее канал раскрыл, кто сыграет Гарри, Гермиону и Рона. Что известно об актерах, сыгравших главных героев в старом и новом проекте, — в материале РБК

Гарри Поттер

Дэниэл Рэдклифф и Доминик Маклафлин (Фото: FilmStills.net / Global Look Press, HBO Max)

Дэниэл Рэдклифф

Родился в Лондоне в 1989 году в семье литературного агента и кастинг-директора. Рэдклифф дебютировал в роли обезьяны в школьном спектакле, когда ему было шесть лет. На телевидении впервые появился в десять лет в телеадаптации «Дэвида Копперфилда». Из-за большой нагрузки на съемочной площадке не мог регулярно посещать занятия и окончил школу благодаря репетиторам. В 2000 году прошел кастинг на роль Гарри Поттера, за восемь фильмов получил $95,6 млн. После окончания франшизы продолжил сниматься, в числе прочего сыграл в фильме «Побег из Претории» и сериале «Чудотворцы».

Доминик Маклафлин

Роль мальчика-волшебника — первая главная роль Маклафлина. До этого сыграл только в одном фильме — «Рост» (Grow), где работал вместе с Ником Фростом — новым исполнителем роли Хагрида. Фильм еще не вышел в прокат.

Гермиона Грейнджер

Эмма Уотсон и Арабелла Стэнтон (Фото: FilmStills.net / Global Look Press, HBO Max)

Эмма Уотсон

Родилась в 1990 году в Париже, а в пятилетнем возрасте переехала в Британию. Сниматься в «Гарри Поттере» начала в возрасте 11 лет, имея за плечами только опыт участия в школьных постановках. Роль Гермионы принесла ей общемировую известность и гонорар $60 млн за все восемь фильмов.

Помимо «Гарри Поттера» она снималась в лентах «Ной», «Красавица и чудовище», «Маленькие женщины» и других. Несмотря на плотный съемочный график, успела получить высшее образование в Брауновском университете, где изучала западную литературу. Уотсон также известна своей общественной деятельностью: она борется за равноправие полов, а в 2014-м стала послом доброй воли ООН.

Арабелла Стэнтон

Начинающая британская актриса. Участвовала в нескольких мюзиклах на сцене лондонского театра Вест-Энд. Роль Гермионы Грейнджер станет ее дебютом в большом телевизионном проекте.

Рон Уизли

Руперт Гринт и Аластер Стаут (Фото: Imago / ТАСС, HBO Max)

Руперт Гринт

Родился в Эссексе в 1988 году в семье торговца сувенирами и домохозяйки. В детстве участвовал в постановках школьного и местного театров. Участвуя в 1999 году в кастинге на роль Уизли, записал рэп с объяснениями, почему именно он должен получить роль. После завершения съемок в «Гарри Поттере» на протяжении четырех лет держал отель в Хартфорде. Продолжил актерскую карьеру, играл с Аланом Рикманом в фильме «Клуб CBGB», а также в нескольких менее успешных картинах.

Аластер Стаут

Роль Уизли — первая важная роль Стаута. По словам шоураннера Франчески Гардинер и исполнительного продюсера Марка Майлода, молодой актер был выбран за индивидуальность, которая позволит создать свежий образ Рона Уизли.

Профессор Дамблдор

Ричард Харрис, Майкл Гэмбон и Джон Литгоу (Фото: Imago / ТАСС, Heyday Films / Zuma / Global Look Press, Monica Schipper / Getty Images)

Ричард Харрис

Сыграл Дамблдора в первой и второй частях «Гарри Поттера». Родился в Ирландии в 1930 году. Учился в Лондонской академии музыкального и драматического искусства. В 1963 году за роль в фильме «Такова спортивная жизнь» получил приз Каннского фестиваля, а в следующем году — номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль. Известен также как певец, за композицию MacArthur Park был номинирован на «Грэмми». Играл в «Красной пустыне» Микеланджело Антониони и «Гладиаторе» Ридли Скотта.

Майкл Гэмбон

Родился в Дублине в 1940 году в семье инженера и швеи. Семья переехала в Лондон после Второй мировой войны. Учиться актерскому мастерству вернулся в Дублин, причем, чтобы получить место в театре, выдумал целый список ролей, которые он якобы сыграл в Лондоне. В 1968 году дебютировал на экране в телепроекте BBC «The Borderers» («Жители Приграничья»). В 1998 году получил титул рыцаря. Помимо «Гарри Поттера» играл в фильмах «Крылья голубки», «Сонная Лощина» и «Король говорит». Из-за проблем со здоровьем прекратил выступления на сцене в 2015 году, но продолжил сниматься в кино. Умер в 2023 году.

Джон Литгоу

Литгоу родился в 1945 году в штате Нью-Йорк. С отличием окончил Гарвардский университет, получив степень по истории и литературе. Актерскую карьеру начал в театре, в том числе выступал на Бродвее. После начал сниматься в кино, среди его работ — «Интерстеллар», «Восстание планеты обезьян», сериалы «Третья планета от Солнца» (получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль на ТВ) и «Как я встретил вашу маму». Одна из его последних работ — фильм «Конклав».

Профессор Макгонагалл

Мэгги Смит и Джанет Мактир (Фото: CAP / PLF / Global Look Press, Theo Wargo / Getty Images )

Мэгги Смит

Роль Минервы Макгонагалл — главы факультета Гриффиндора и заместителя директора Хогвартса — стала для Мэгги Смит одной из последних и самых ярких работ. Всего за 70-летнюю карьеру Смит исполнила десятки ролей и получила множество наград: две премии «Оскар», пять наград BAFTA, четыре «Эмми», три «Золотых глобуса» и «Тони». Актриса умерла 27 сентября 2024 года, ей было 89 лет.

Джанет Мактир

Родилась в 1961 году в Англии. Окончила Королевскую академию драматического искусства, работала в театре. На телевидении дебютировала в 1985 году, а с 1986-го активно снималась в кино. Среди известных работ актрисы — фильмы и сериалы «Грозовой перевал», «До встречи с тобой», «Дивергент, глава 2: Инсургент», «Белая королева» и другие.

Профессор Снейп

Алан Рикман и Паапа Эссьеду (Фото: Entertainment Pictures / Zuma / ТАСС, Jeff Spicer / Getty Image)

Алан Рикман

Родился в 1946 году в Лондоне в семье домохозяйки и фабричного рабочего. Отец умер от рака, когда Рикману было восемь. Обучался графическому дизайну в Королевском колледже искусств три года, после чего перешел в Королевскую академию драматического искусства. Известность получил благодаря главной роли в пьесе «Опасные связи» по роману Шадерло де Лакло. Помимо картин о Гарри Поттере играл в фильмах «Крепкий орешек», «Разум и чувства», «Творение господне» и других. Умер в 2016 году после продолжительной борьбы с раком. О диагнозе Рикман узнал в 2005-м, но продолжил сниматься в кино.

Паапа Эссьеду

Родился в 1990 году в Лондоне в семье выходцев из Ганы. Получил место в колледже для обучения на врача, но перед поступлением увлекся театром. Учился в Гилдхоллской школе музыки и театра, много играл на сценах английских театров. Получил известность благодаря сериалу «Я могу уничтожить тебя», за роль в котором был номинирован как лучший актер на премии Primetime Emmy и BAFTA, также сыграл в сериале «Черное зеркало».

Драко Малфой

Том Фелтон и Локс Пратт (Фото: KPA / Global Look Press, loxpratt / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Том Фелтон

Родился в 1987 году. В кино дебютировал в 10 лет, сыграв второстепенную роль в комедии «Воришки», а уже в 14 получил роль Драко Малфоя в «Гарри Поттере». Изначально он пробовался на роль Гарри, затем — Рона, и только после его взяли на роль волшебника-злодея. После завершения «Поттерианы» Фелтон продолжил сниматься в кино, в том числе появился в «Восстании планеты обезьян». В июне 2025 года Variety сообщил, что актер вернется к роли Драко Малфоя в бродвейской постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Локс Пратт

В 2023 году Пратт получил роль в экранизации романа «Повелитель мух» от Би-би-си. Продюсер Нина Голд проводила кастинг среди мальчиков в возрасте 10–13 лет без актерского опыта. Съемки мини-сериала начались в апреле 2024 года, дата его выхода пока не известна.