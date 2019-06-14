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ООН нарастила американские инвестиции
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Газета
ООН нарастила американские инвестиции
Газета № 085 (3040) (1406) Экономика,
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ООН нарастила американские инвестиции
Вложения США в экономику России оказались в 13 раз больше, чем считает ЦБ
Инвестиции США в российскую экономику на самом деле намного больше, чем следует из статистики Банка России. Подразделение ООН впервые подсчитало, что реальные американские вложения в Россию превышают данные ЦБ почти в 13 раз
Фото: Jason Alden / Bloomberg

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) впервые оценила прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономики мира по принципу страны — непосредственного конечного инвестора (ultimate investing country). Речь идет об устранении из статистики промежуточных юрисдикций, которые, по сути, служат перевалочными пунктами при инвестициях.

  • Многие зарубежные вложения в Россию осуществляются через страны, которые не являются непосредственным источником этих инвестиций. Например, американская корпорация может купить долю в капитале российской компании через свою голландскую или ирландскую «дочку».
  • В таком случае в официальной статистике Банка России (как и большинства других национальных институтов) такие инвестиции будут зарегистрированы как инвестиции из Нидерландов или Ирландии, а не из США.
  • В результате данные об инвестициях из таких стран, как США, Германия, Франция и т.д., систематически занижаются, а потоки из таких стран, как Нидерланды, Люксембург, или из офшоров — напротив, завышаются.

США — крупнейший российский инвестор

По данным ЮНКТАД, приведенным вместе с ежегодным исследованием об иностранных инвестициях в мире, на конец 2017 года (наиболее актуальные данные) крупнейшим инвестором в российскую экономику были США. На их долю приходилось 8,9% от всех накопленных инвестиций, или $39,1 млрд из $441,1 млрд.

Это неожиданный результат: согласно данным ЦБ, на конец 2017 года в России американские инвестиции составляли $3,05 млрд (на конец 2018 года — $3,1 млрд). Таким образом, данные ЮНКТАД об инвестициях США в российскую экономику почти в 13 раз превышают официальную оценку ЦБ.

Впрочем, сторонние эксперты и ранее указывали на то, что США являются одним из крупнейших инвесторов в России. «Официальная статистика недооценивает реальную величину экономических связей между Россией и США», — говорилось в недавнем совместном исследовании Американской торговой палаты в России и EY. Они подсчитали, что общий объем прямых инвестиций американских компаний в России за весь период их работы составил $85,1 млрд. EY отдельно отметила, что в 2018 году США вышли на первое место по количеству инвестиционных проектов в России — 33 из 211.

При этом, по данным Минторга США, на конец 2017 года инвестиции американских компаний в России составляли $13,9 млрд (по исторической стоимости соответствующих вложений) — цифра, которая существенно превышает оценку ЦБ, но все же меньше оценки ЮНКТАД.

Почему это важно

Более точные данные о зарубежных инвестициях в контексте стран-инвесторов говорят об эффективности санкционной политики западных стран, а также могут стать сдерживающим фактором при принятии внешнеполитических решений. Если американские инвестиции в России больше, чем принято считать, США могут быть более осторожны в вопросе санкций. Это же относится и к Европе: вложения западноевропейского бизнеса в Россию оказались тоже больше, чем следует из статистики Центробанка. Например, инвестиции Германии и Великобритании, если верить ЮНКТАД, составляли $64,5 млрд по итогам 2017 года, а по данным ЦБ — только $36,7 млрд.

Представитель ЮНКТАД отметил, что распределение инвестиций по странам конечных инвесторов — оценочное. Оно построено исходя из вероятностной модели на основе цепей Маркова.

  • 28% накопленных инвестиций на конец 2017 года (более $124 млрд) остались в исследовании не распределены по странам (либо из-за конфиденциальности данных, либо из-за невозможности их распределить).
  • 6,5% инвестиций (или $28,9 млрд) оказались не иностранными, а российскими по происхождению: это средства, вложенные российскими инвесторами через иностранные юрисдикции, включая офшоры.

Расхождения между статистикой ЦБ и данными ЮНКТАД объясняются тем, что американские компании инвестируют в России через третьи страны и реинвестируют средства, заработанные внутри страны, не выводя их за рубеж. Статистика ЦБ строится на основе платежного баланса и исключает инвестиции, совершенные в России «дочками» зарубежных компаний, потому что такие вложения не пересекают российскую финансовую границу. Представитель Банка России отказался комментировать оценки ЮНКТАД.

Инвестиции в 2018 году

В 2018 году прямые иностранные инвестиции в экономику России составили $13,3 млрд, сократившись почти в два раза по сравнению с 2017 годом (около $26 млрд), сообщила ЮНКТАД. В 2016 году в Россию было инвестировано более $37 млрд.

Тем не менее показатель 2018 года позволил России войти в двадцатку крупнейших получателей иностранных инвестиций вслед за Южной Кореей ($14 млрд) и Вьетнамом ($16 млрд). Крупнейшим мировым получателем иностранных инвестиций остаются Соединенные Штаты — $252 млрд (сокращение на 9% к 2017 году). На втором месте — Китай ($139 млрд), на третьем — Гонконг ($116 млрд).

Банк России ранее оценил прямые иностранные инвестиции в Россию за 2018 год в $8,8 млрд — то есть меньше, чем ЮНКТАД, на $4,5 млрд.

Иностранные инвестиции в России в прошлом году сократились почти вдвое из-за того, что часть компаний с активами в России перерегистрировалась из иностранных юрисдикций в российскую (эти инвестиции перестали формально быть иностранными, став внутренними). Кроме того, часть зарубежных инвесторов продали свои активы российским инвесторам, объяснила ЮНКТАД.

Инвестиции из России в другие страны в 2018 году составили $36,4 млрд (плюс 7% по сравнению с предыдущим годом). Однако рост был в основном обеспечен реинвестированием российских компаний в существующие зарубежные проекты, а также предоставлением внутригрупповых займов иностранным «дочкам». При этом российские компании неохотно инвестировали в новые зарубежные проекты на фоне российской политики деофшоризации и международных санкций, отметили авторы исследования.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: иностранные инвестиции , прямые иностранные инвестиции , UNCTAD , ООН , Банк России , экономика США ...
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