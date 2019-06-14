Монополия с надломом

Почему ФАС проверяет сделку по продаже «ТМК Чермет»

ФАС проверит сделку по продаже металлоломной компании Дмитрия Пумпянского на предмет создания монополии. Чтобы не допустить роста цен на лом, правительство введет квоты на его экспорт, а с 2020 года запустит торги на бирже

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Проверка на монополию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет сделку по покупке компанией «Гермес» металлоломной компании «ТМК Чермет», которая снабжает сырьем Трубную металлургическую компанию (ТМК) Дмитрия Пумпянского. Об этом сообщил источник РБК, близкий к сделке, информацию подтвердил представитель регулятора.

Проверка началась, после того как депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Маринин направил вице-премьеру Дмитрию Козаку (курирует промышленность) запрос, в котором говорится, что такая сделка может привести к монополизации рынка поставок лома и росту цен на это сырье. По словам депутата, дополнительные расходы нефтяные компании как потребители труб переложат на покупателей топлива на АЗС: лом используется в качестве основного сырья для производства обсадных, насосно-компрессорных и нефтепроводных труб.

Козак поручил ФАС провести проверку и доложить о результатах в правительство до 6 июня, рассказывают собеседники РБК. «В связи с обращением депутата Госдумы по поручению Козака ФАС проводит оценку деятельности отдельных участников рынка лома на предмет возможной монополизации этого стратегического для отечественной промышленности рынка», — сказал РБК представитель вице-премьера Илья Джус.

Начальник управления контроля промышленности ФАС Нелли Галимханова подтвердила РБК, что ходатайство «Гермеса» о покупке долей в уставном капитале компаний, входящих в «ТМК Чермет», находится в антимонопольном ведомстве на рассмотрении. «Не так давно ФАС России также были инициированы соответствующие запросы для получения информации от компаний [участников сделки]. Вся полученная информация будет учтена при принятии решения по сделке», — добавила она. С депутатом Сергеем Марининым связаться не удалось. РБК направил запрос в компанию «ТрансЛом», аффилированную с «Гермесом».

«ТрансЛом», который ранее принадлежал РЖД, с октября 2016 года подконтролен компании «Кронос» Алексея Золотарева (он же в феврале 2019 года учредил «Гермес»), бывшего партнера помощника президента и экс-министра транспорта Игоря Левитина. «ТрансЛом» реализует лом РЖД и Минобороны, а после покупки «ТМК Чермета» в общей сложности будет поставлять на рынок более 4 млн т лома (сейчас компания заготавливает около 3 млн т в год). Российская металлургия потребляет ежегодно не более 28,5 млн т лома при заготовке сырья не менее 35 млн т, на экспорт отправляются только невостребованные излишки внутреннего рынка. «У «ТрансЛома» есть план занять более 20% рынка, став генеральным поставщиком северского, волжского и таганрогского заводов Трубной металлургической компании (ТМК). Это большой кусок, но пока не понятно, как это повлияет на рынок», — говорил РБК владелец ломосборочной компании «Экосистема» Андрей Чугункин.



Источники РБК и «Коммерсанта» говорили, что «ТрансЛом» входит в периметр бизнес-интересов Аркадия и Игоря Ротенбергов. Последний в 2004–2005 годах был вице-президентом и главой департамента управления имуществом РЖД, где занимался, в частности, металлоломом. Ему принадлежит 50% компании НСК, специализирующейся на производстве драгоценных и цветных металлов и обработке лома всех видов. Аркадий Ротенберг владеет «Трубным металлопрокатом», указывала газета «Коммерсантъ». Но представитель Ротенбергов и гендиректор «ТрансЛома» Сергей Астахов отрицали, что компания имеет отношение к этим бизнесменам.

Лом выведут на биржу

Министерство промышленности и торговли подготовило предложения по квотированию экспорта лома, а также по организации торгов им через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. Эти предложения обсудили в понедельник, 10 июня, на совещании у Козака. Согласно протоколу совещания (у РБК есть копия) профильные ведомства до 25 июня должны внести в правительство проект постановления о введении квотирования экспорта лома за пределы России, в государства, не входящие в Евразийский экономический союз. Квоты вводятся на полгода, с 1 июля до 31 декабря 2019 года, и будут пропорциональны объему лома, экспортированного в 2016–2018 годах, говорится в документе. Причем для регионов (например, для Южного и Дальневосточного федеральных округов), где наблюдается дефицит этого сырья, установят понижающие коэффициенты.

Кроме того, до 1 сентября 2019 года Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин и ФАС должны внести в правительство проекты изменений постановлений для организации биржевых торгов ломом уже с 1 января 2020 года. На сделки «по отчуждению лома» также будет распространено постановление правительства, предписывающее предоставление информации ФАС в целях «недопущения антиконкурентного формирования цен на лом и продукцию его переработки (передела) на различных стадиях», указано в протоколе.

«Правительство нацелено на наведение порядка на рынке лома черных и цветных металлов с точки зрения повышения прозрачности оборота лома для обеспечения потребностей отечественной металлургической промышленности», — заявил РБК представитель Козака Илья Джус. По его словам, временное квотирование экспорта по историческому принципу сроком на полгода с распределением по субъектам России и введением поправочных коэффициентов позволит обеспечить в первую очередь потребности растущего внутреннего потребления лома предприятиями металлургии. «Квотирование будет действовать до разработки и введения механизма биржевых торгов для внешнеторговых сделок с ломом. Эти системные меры позволят установить прозрачные принципы ценообразования на рынке лома в интересах как ломозаготовителей, так и потребителей этой продукции», — заключил он.

По мнению директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, предпринятые правительством меры выглядят как запоздалая реакция на ситуацию с ростом цен на рынке лома в феврале—марте 2019 года. Но сегодня цены снизились до привычного уровня — 14–15 тыс. руб. за тонну, поэтому на рынке уже нет серьезного дефицита. Скорее, это попытка наконец вывести из тени ломозаготовительную отрасль, в которой традиционно использовались серые схемы, отмечает эксперт: теоретически биржа, конечно, должна этому способствовать. Но пока что практика торговли сырьем на российских биржах не сильно развита — объемы там слишком мелкие, заключил Худалов.